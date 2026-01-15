HILIGHT
รายเดิม ๆ ! พบเครนถล่ม พระราม 2 - รถไฟสีคิ้ว ผู้รับเหมาเจ้าเดียวกัน เปิดข้อมูลกรมทางหลวง

 
             เปิดข้อมูลกรมทางหลวง พบผู้รับเหมา จุดเครนถล่ม พระราม 2 เจ้าเดียวกับเครนถล่มทับรถไฟ คมนาคมฮึ่ม ! เกิดเหตุซ้ำผู้รับเหมารายเดิม ๆ สั่งยุติก่อสร้างทางยกระดับทั่วไทย 

เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro 

            จากเหตุเครนถล่ม พระราม 2 โดยเป็นเครนก่อสร้างทางต่างระดับถนนพระราม 2 กม.ที่ 30 ช่วงสะพานท่าจีน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทครสาคร ส่งผลให้มีรถกระบะถูกทับ 2 คัน พบคนขับเสียชีวิตทั้ง 2 คน และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คนถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว 

อ่านข่าว : อีกแล้ว ! เครนถล่มถนนพระราม 2 ร่วงทับรถ 2 คัน หน้า รร.ปารีส สลดพบผู้เสียชีวิต


เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro 

            ล่าสุด (15 มกราคม 2569) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ เบื้องต้นมีรายงานว่าโครงการนี้หยุดปฏิบัติการชั่วคราว ซึ่งไม่แน่ใจว่าหยุดจริงหรือไม่ หากหยุดจริงแล้วเกิดเหตุได้อย่างไร ต้องสืบหาข้อเท็จจริงว่าเป็นอุบัติเหตุ หรือเพราะเหตุอื่น และเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เกิดจากผู้รับเหมารายเดิม ๆ
  
            นายพิพัฒน์ ยอมรับว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างบริเวณนี้คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท ไม่รู้มีอะไรแอบแฝงไหม แต่มีการหารือกับปลัดกระทรวงแล้วว่า ต้องประกาศให้มีการหยุดก่อสร้างทางยกระดับทั้งประเทศ ทุกบริษัท เพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัย 

            ทั้งนี้ ได้สั่งตั้งคณะกรรมการ 3-4 ชุดเพื่อทบทวนสิ่งต่าง ๆ แล้ว และท่านปลัดจะประกาศอีกครั้ง ต้องเชิญผู้รับเหมามาพูดคุยกัน พร้อมตรวจสอบเช็กลิสต์ใหม่ทั้งหมด รวมถึงต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์เกิดซ้ำบ่อย ๆ กระทบความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อกระทรวงคมนาคม และกระทบขวัญกำลังใจแน่นอน รวมทั้งตัวผมเอง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในลักษณะอย่างนี้ และทางกระทรวงต้องกลับมาทบทวนตัวเองทั้งหมด

            สำหรับคำถามว่า...สงสัยอะไรหรือ นายพิพัฒน์ เผยว่า ไม่กล้าสงสัยจนกว่าจะมีข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดออกมาว่าเกิดขึ้นจากบริษัทผู้รับเหมา จากเจ้าหน้าที่ หรือเหตุอะไร ไม่สามารถตอบได้ หรือไประบุว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ แต่ความรับผิดชอบเบื้องต้นเป็นความรับผิดชอบของตนและกระทรวง 

เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro 


เปิดข้อมูลกรมทางหลวง ส่องผู้รับเหมาชัด ๆ


             ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมทางหลวง ที่เผยแพร่เมื่อปี 2565 พบว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีลงนามทำสัญญาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ตอน 1 - 10 
 
             สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว มีระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 18,759 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน และมีแผนเปิดให้บริการในปี 2568 โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 10 ตอน ดังนี้

             - ตอน 1 ระยะทาง 2.17 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด มูลค่างาน 1,757 ล้านบาท

             - ตอน 2 ระยะทาง 2.19 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย มูลค่างาน 1,861 ล้านบาท

             - ตอน 3 ระยะทาง 1.06 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า วีเอ็น มูลค่างาน 1,910 ล้านบาท

             - ตอน 4 ระยะทาง 1.26 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด มูลค่างาน 1,876 ล้านบาท

             - ตอน 5 ระยะทาง 1.66 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด มูลค่างาน 1,903 ล้านบาท

             - ตอน 6 ระยะทาง 1.10 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอสไอ มูลค่างาน 1,865 ล้านบาท

             - ตอน 7 ระยะทาง 1.43 กิโลเมตร พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน มูลค่างาน 1,868 ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

             - ตอน 8 ระยะทาง 2.15 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี มูลค่างาน 1,910 ล้านบาท

             - ตอน 9 ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี-ทีบีทีซี มูลค่างาน 1,859 ล้านบาท

             - ตอน 10 ระยะทาง 1.13 กม. ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เอส.เค. มูลค่างาน 1,946 ล้านบาท



ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, กรมทางหลวง 


