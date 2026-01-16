การเลือกตั้งทั่วไป 2569 รวมถึงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นับเป็นกระบวนการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ประชาชนควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ทั้งในด้านการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง สถานที่และวันเวลาในการใช้สิทธิ ตลอดจนทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติได้ตามกำหนด
ทั้งนี้ การรับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้านจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเสียสิทธิหรือกระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย และสะท้อนถึงความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองของประเทศ ว่าแต่ การเลือกตั้ง 2569 วันไหน เลือกตั้งที่ไหน และคนที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องทำอย่างไร วันนี้ทีมงานกระปุก มีข้อมูลมาฝาก
วันเลือกตั้ง 2569 และวันลงประชามติ
เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ได้ที่ไหน
เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้ใช้สิทธิอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งได้อย่างเป็นทางการจากช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี้
- เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิและหน่วยเลือกตั้งของ กกต.
- แอปพลิเคชัน Smart Vote ที่ใช้ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- ป้ายประกาศรายชื่อ ณ หน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่ราชการในพื้นที่ของคุณ
อ่านข่าวเพิ่มเติม : เปิดขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ออนไลน์ง่าย ๆ ทำอย่างไร เช็กที่นี่
กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ต้องทำอย่างไร
- แจ้งเหตุผ่านทางออนไลน์
หากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติด้วยเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุผ่านระบบออนไลน์ของ กกต. ได้ โดยกรอกข้อมูลและเหตุผลให้ครบถ้วนตามที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. กำหนด เช่น ระบุว่า ติดงาน อยู่ต่างจังหวัด หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ทั้งนี้ ควรทำให้ถูกต้องและตรงเวลาเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
หากไม่สะดวกแจ้งออนไลน์ ท่านสามารถยื่น “หนังสือแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ต่อนายทะเบียนอำเภอ/เขต หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายในช่วงเวลาก่อนและหลังวันเลือกตั้งได้ โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจนตามหลักฐานที่มี เช่น หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน ปัจจัยด้านสุขภาพ หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม
คนไม่ไปใช้สิทธิ เสียสิทธิอะไรบ้าง
- อาจถูกจำกัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนในสภา
- ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย
- ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองบางประเภท
แม้จะไม่ใช่โทษทางอาญาโดยตรง แต่การเสียสิทธิทางการเมืองถือเป็นผลกระทบที่มีความสำคัญต่อสิทธิพลเมือง ดังนั้น ควรใช้วิจารณญาณและแจ้งเหตุอย่างถูกต้องหากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้