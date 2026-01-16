HILIGHT
เลือกตั้งปี 2569 ใช้สิทธิที่ไหน ถ้าไม่ไปต้องทำยังไง สรุปให้รู้ก่อนวันจริงที่นี่

          เลือกตั้ง 2569 ใครมีสิทธิต้องรู้ ใช้สิทธิที่ไหน แล้วถ้าหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และลงประชามติ ต้องทำอย่างไร สรุปไว้ครบที่เดียว
ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร

ภาพจาก warida.lnnl / Shutterstock.com

          การเลือกตั้งทั่วไป 2569 รวมถึงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นับเป็นกระบวนการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ประชาชนควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ทั้งในด้านการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง สถานที่และวันเวลาในการใช้สิทธิ ตลอดจนทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติได้ตามกำหนด

          ทั้งนี้ การรับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้านจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเสียสิทธิหรือกระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย และสะท้อนถึงความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองของประเทศ ว่าแต่ การเลือกตั้ง 2569 วันไหน เลือกตั้งที่ไหน และคนที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องทำอย่างไร วันนี้ทีมงานกระปุก มีข้อมูลมาฝาก 

ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร

ภาพจาก Serge Vo / Shutterstock.com

วันเลือกตั้ง 2569 และวันลงประชามติ

          วาระการเมืองสำคัญปี 2569 นี้ ได้แก่ การเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งประชาชนจะได้ลงคะแนนเพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยวันออกเสียงประชามติจะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมกับวันเลือกตั้ง แต่การลงประชามติจะไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้า ดังนั้น ผู้มีสิทธิทุกคนต้องไปใช้สิทธิในวันจริงหรือแจ้งเหตุจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ได้ที่ไหน

          เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้ใช้สิทธิอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งได้อย่างเป็นทางการจากช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี้ 
          - เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิและหน่วยเลือกตั้งของ กกต.

          - แอปพลิเคชัน Smart Vote ที่ใช้ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

          - ป้ายประกาศรายชื่อ ณ หน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่ราชการในพื้นที่ของคุณ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เปิดขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ออนไลน์ง่าย ๆ ทำอย่างไร เช็กที่นี่ 

ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร

ภาพจาก Garun .Prdt / Shutterstock.com

กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ต้องทำอย่างไร

          - แจ้งเหตุผ่านทางออนไลน์
          หากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติด้วยเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุผ่านระบบออนไลน์ของ กกต. ได้ โดยกรอกข้อมูลและเหตุผลให้ครบถ้วนตามที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. กำหนด เช่น ระบุว่า ติดงาน อยู่ต่างจังหวัด หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ทั้งนี้ ควรทำให้ถูกต้องและตรงเวลาเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร

          - ทำหนังสือแจ้งเหตุด้วยตนเอง
          หากไม่สะดวกแจ้งออนไลน์ ท่านสามารถยื่น “หนังสือแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ต่อนายทะเบียนอำเภอ/เขต หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายในช่วงเวลาก่อนและหลังวันเลือกตั้งได้ โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจนตามหลักฐานที่มี เช่น หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน ปัจจัยด้านสุขภาพ หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร

ภาพจาก Mitriakova Valeriia / Shutterstock.com

คนไม่ไปใช้สิทธิ เสียสิทธิอะไรบ้าง

          สำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 หรือลงประชามติ และไม่ได้แจ้งเหตุที่ชอบด้วยกฎหมาย อาจถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองบางประการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
          - อาจถูกจำกัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนในสภา
          - ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย
          - ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองบางประเภท
แม้จะไม่ใช่โทษทางอาญาโดยตรง แต่การเสียสิทธิทางการเมืองถือเป็นผลกระทบที่มีความสำคัญต่อสิทธิพลเมือง ดังนั้น ควรใช้วิจารณญาณและแจ้งเหตุอย่างถูกต้องหากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้
ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร

ภาพจาก warida.lnnl / Shutterstock.com

          การเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามติปี 2569 เป็นกิจกรรมสำคัญของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน เพื่อให้ได้ใช้สิทธิอย่างถูกต้อง ควรตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิและหน่วยเลือกตั้งผ่านระบบของ กกต. และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ อย่าลืมแจ้งเหตุในช่องทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมืองในอนาคต
เลือกตั้งปี 2569 ใช้สิทธิที่ไหน ถ้าไม่ไปต้องทำยังไง สรุปให้รู้ก่อนวันจริงที่นี่ โพสต์เมื่อ 16 มกราคม 2569
