เปิดใจคนขับ นาทีรถตกหลุมถนนยุบ พระราม 2 - จี้เร่งซ่อมท่อ ถึงซ่อมผิวถนนได้

เปิดใจคนขับ นาทีรถตกหลุมถนนยุบ พระราม 2 พบอยู่ห่างจากจุดเครนถล่ม 1 กม. จี้เร่งซ่อมท่อประปาแตกก่อน ถึงซ่อมถนนได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
จากกรณีถนนยุบ พระราม 2 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นผลให้มีรถกระบะ 1 คันตกลงไปในหลุมถนน และยังพบว่ามีน้ำท่วมนองบริเวณดังกล่าวนั้น [อ่านข่าว : พระราม 2 ถนนยุบ ! หน้าบิ๊กซ้ง พระราม 2 พบกระบะตกหัวทิ่ม 1 คัน น้ำนองท่วมถนน]
ล่าสุด (17 มกราคม 2569) เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสาคร พร้อมตำรวจจราจร เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถกระบะอีซูซุดีแม็ก ทะเบียน 2ฒช 5885 กรุงเทพมหานคร ล้อขวาหน้ารถตกอยู่ในหลุม ซึ่งมีขนาดกว้างกระมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 1.5 เมตร ลึกราว 1 เมตร ส่วนล้อที่เหลือลอยจากพื้น ขณะนี้ได้ประสานรถยกมานำรถกระบะออกจากหลุมแล้ว พร้อมนำกรวยยางมากั้นไว้
นอกจากนี้พบว่ามีรถแบ็คโฮขุดเจาะจอดอยู่ใกล้ ๆ กับ มีท่อประปาขนาดใหญ่วางแนวยาวตลอดข้างทาง เบื้องต้นทราบว่า เป็นท่อประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร
ด้าน นายสัมพันธ์ ปู่ห้วยพระ อายุ 32 ปี คนขับรถกระบะคันดังกล่าว เผยว่า ตนอยู่ระหว่างกลับจากการทำงาน มุ่งไปยังบ้านที่กรุงเทพฯ โดยขับตามหลังรถบรรทุก 6 ล้อมา ตอนแรกพื้นถนนยังอยู่สภาพปกติ ไม่มีน้ำท่วม แต่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ จู่ ๆ พื้นก็ทรุด ทำให้ล้อรถพลุบตะแคงตกลงหลุมทันที
ขณะที่ นายศักดิ์ชัย นิมิตปัญญา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตนได้รับแจ้งเหตุว่าน้ำประปาไม่ไหลทั่วเมือง ตอนประมาณ ตี 5 ครึ่ง จึงมาตรวจสอบหาสาเหตุ แต่ยังระบุสาเหตุไม่ได้ เพราะท่อประปาถูกวางใต้ดิน โดยขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ รีบเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่สุด
สำหรับจุดตรงนี้ดำเนินการมาประมาณ 5 - 6 เดือนแล้ว ในการวางแนวท่อประปาใหม่ชั่วคราว เพื่อรอให้การก่อสร้างทางยกระดับของถนนพระราม 2 แล้วเสร็จ จึงจะมีการขุดเจาะนำท่อประปากลับไปวางในแนวเดิม ส่วนในเรื่องของผู้ประสบเหตุนั้น ทางเทศบาลก็จะได้มีการพูดคุยเพื่อเยียวยาต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
พบท่อประปาแตก จุดถนนทรุด
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จุดที่พบการยุบตัวของพื้นถนนเพราะท่อประปาแตก อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเครนถล่มประมาณ 1 กิโลเมตร แต่อยู่คนละฝั่งถนน แต่ผลจากทั้ง 2 เหตุการณ์ ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนาแน่น
ขณะเดียวกัน ทางเทศบาลนครสมุทรสาครได้ออกประกาศฉุกเฉิน แจ้งว่าทุกพื้นที่การจ่ายน้ำประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร ด้วยท่อส่งน้ำประปา ขนาด 1000 มม. แตกชำรุด บริเวณทางคู่ขนาน ถนนพระราม 2 ทล.35 กม.29+300 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ หน้าร้านทวีค้าวัสดุ) ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ครอบคลุมทุกพื้นที่การจ่ายน้ำประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร จึงขอให้มีการหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
ต่อมา นายวีรยุทธ ทองวัชรานนท์ ผู้อำนวยการกองการประปา เทศบาลนครเมืองสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถปิดระบบการจ่ายน้ำประปาได้แล้ว เพื่อเตรียมเร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่ทรุดตัว โดยเจ้าหน้าที่เตรียมแผนสำรองการจ่ายน้ำประปา จะนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ส่วนการซ่อมท่อประปาที่แตกชำรุด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้รับเหมาที่กำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหาย หรือระยะเวลาในการซ่อมได้ เพราะจำเป็นต้องขุดเปิดหน้างานก่อน
หวั่นถนนทรุดตัวเพิ่ม ต้องรอซ่อมท่อประปาก่อน ถึงซ่อมถนนได้
ทั้งนี้ กรมทางหลวงมีความกังวลว่า ถนนบริเวณที่ทรุดตัว จะมีการทรุดตัวเพิ่ม เพราะตอนนี้สามารถเปิดช่องการจราจรให้รถวิ่งได้เพียงช่องเดียว ซึ่งรถส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกหนัก 28-40 ตัน จึงประสานกับ สภ.เมืองสมุทรสาคร ในการเบี่ยงช่องจราจร บริเวณหน้าตลาดทะเลไทย เพื่อให้รถจากทางคู่ขนาน วิ่งเข้าทางหลัก
ส่วนการซ่อมแซมผิวถนน ก็ต้องรอให้มีการซ่อมแซมท่อประปาให้เรียบร้อยก่อน เบื้องต้นทราบว่าใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง แต่ได้กำชับแล้วว่าระยะเวลานานเกินไป ขอความร่วมมือให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด
ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, ช่อง 3