สาวผวา เจอคนไขเข้าห้องพัก รร. ภูเก็ต สุดทนคำชี้แจง พนง. จนต้องรีบย้ายด่วน

สาวเปิดประสบการณ์ผวา หลังถูกคนพยายามบุกห้องกลางดึก ขณะที่ พนง. กลับอ้าง ไม่พบอะไรในกล้อง ก่อนพบที่แท้คนในใช้คีย์มาสเตอร์ไขห้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
วันที่ 17 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวชวนตกใจของผู้เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังจากที่เพจ เจ๊ม้อย v+ ออกมาเปิดเรื่องราวดังกล่าว เตือนสาว ๆ ให้ระมัดระวังเมื่อเข้าพักโรงแรมต่าง ๆ หลังจากมีสาวไปเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งกับเพื่อน หลังจากเข้าห้องเพื่อนก็ออกไปที่งาน ส่วนเธอไม่ค่อยสบายจึงอยู่ที่ห้องคนเดียว
แต่ขณะกำลังนอน กลับมีคนกดกริ่งหน้าห้อง และพยายามเปิดประตูเข้ามา เธอรีบลุกไปดูที่ตาแมวก็เห็นชายคนหนึ่งอยู่หน้าห้อง จึงล็อคห้องและกลับไปนอน
สักพักมีเสียงกริ่งดังขึ้นอีก เธอรีบลุกขึ้นพร้อมโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายคลิป โชคดีที่รอบนี้เธอใส่สลักประตูล็อกไว้อีกชั้น บุคคลดังกล่าวจึงไม่สามารถเปิดประตูเข้ามาได้
สิ่งที่เกิดขึ้นนำมาสู่การตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยในการเข้าพักโรงแรม ซึ่งเบื้องต้นเธอได้แจ้งความกับทางตำรวจไว้แล้ว นอกจากนี้ทางเพจ ท่านเปา ระบุว่า สุดท้ายแล้วทางโรงแรมยอมรับว่า มีการออก key master จากคนภายในโรงแรมเอง ซึ่งทางโรงแรมกำลังสืบต่อว่าเป็นใคร ขณะที่ผู้เสียหายได้ย้ายที่พักเพื่อความปลอดภัย
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นที่สนใจ และมีกระแสคอมเมนต์จำนวนมาก โดยหลายคนต่างอยากให้ทางโรงแรมรีบออกมาชี้แจงและดำเนินการกับพนักงานที่ก่อเหตุ เพราะเหตุการณ์นี้สร้างผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักเป็นอย่างมาก รวมถึงขอให้ทางโรงแรมสืบต่อด้วยวว่า ผู้ก่อเหตุเคยทำมากี่ครั้งแล้ว
