HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พนักงานลาออก ก่อนได้รู้ความจริงเบื้องหลังสุดแสบ ผิดที่ไว้ใจ สุดท้ายเสียพนักงาน 2 คน

          พนักงานลาออกที่ร้าน 1 คน ก่อนได้รู้ความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน ผิดที่ไว้ใจ ทำให้วันเดียวเสียพนักงานออกจากร้านไป 2 คน ทั้งที่ดูแลดีแท้ ๆ


ขโมยของ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bowyuri สะใภ้เกาหลี

          วันที่ 19 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Bowyuri สะใภ้เกาหลี มีการโพสต์เล่าเรื่องพนักงานลาออกจากร้าน ก่อนที่จะรู้เบื้องหลังที่ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวด มีข้อความทั้งหมดดังนี้

          พนักงานขโมยของในร้าน เอาของออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาติ = การขโมย..

          วันนี้พนักงานมีปัญหาลาออก 1 คนเพราะเกิดความขัดแย้งภายในกัน โบว์ก็เลยได้รู้ความจริงว่า มีพนักงานทุจริตเอาของห่อกลับบ้านตลอด.. ทั้งหมดเป็นวัตถุดิบของร้าน ..จริง ๆ แล้วเรามีกับข้าวพนักงานให้วันละ 2 มื้อ แต่นี่พนักงานเอาวัตถุดิบร้านทำกับข้าวห่อกลับบ้านไปให้ครอบครัวด้วย ซึ่งมันผิดกฏของร้าน บางอย่างโบว์ก็รู้แต่มองผ่านบ้าง พอรู้ว่าเอาหมูแดดไปเยอะมาก ยิ่งตกใจ.. รอบนี้ต้องจริงจังไม่งั้นร้านไม่รอดแน่ 




          บางทีเราทำดีที่สุดแล้ว ไว้ใจตลอด แต่พนักงานก็ไม่เคยเห็นหัวเราเลย ต่อหน้าบอกเห็นใจคุณโบว์ แต่ข้างหลังอีกอย่าง ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าร้านยังขาดทุน .. สรุปพนักงานที่ร้านออก 2 คน ในวันเดียว..


ขโมยของ

ขโมยของ

ขโมยของ

ขโมยของ







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พนักงานลาออก ก่อนได้รู้ความจริงเบื้องหลังสุดแสบ ผิดที่ไว้ใจ สุดท้ายเสียพนักงาน 2 คน โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2569 เวลา 19:32:22 1,623 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย