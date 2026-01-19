พนักงานลาออก ก่อนได้รู้ความจริงเบื้องหลังสุดแสบ ผิดที่ไว้ใจ สุดท้ายเสียพนักงาน 2 คน

พนักงานลาออกที่ร้าน 1 คน ก่อนได้รู้ความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน ผิดที่ไว้ใจ ทำให้วันเดียวเสียพนักงานออกจากร้านไป 2 คน ทั้งที่ดูแลดีแท้ ๆ
วันที่ 19 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Bowyuri สะใภ้เกาหลี มีการโพสต์เล่าเรื่องพนักงานลาออกจากร้าน ก่อนที่จะรู้เบื้องหลังที่ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวด มีข้อความทั้งหมดดังนี้
พนักงานขโมยของในร้าน เอาของออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาติ = การขโมย..
วันนี้พนักงานมีปัญหาลาออก 1 คนเพราะเกิดความขัดแย้งภายในกัน โบว์ก็เลยได้รู้ความจริงว่า มีพนักงานทุจริตเอาของห่อกลับบ้านตลอด.. ทั้งหมดเป็นวัตถุดิบของร้าน ..จริง ๆ แล้วเรามีกับข้าวพนักงานให้วันละ 2 มื้อ แต่นี่พนักงานเอาวัตถุดิบร้านทำกับข้าวห่อกลับบ้านไปให้ครอบครัวด้วย ซึ่งมันผิดกฏของร้าน บางอย่างโบว์ก็รู้แต่มองผ่านบ้าง พอรู้ว่าเอาหมูแดดไปเยอะมาก ยิ่งตกใจ.. รอบนี้ต้องจริงจังไม่งั้นร้านไม่รอดแน่
บางทีเราทำดีที่สุดแล้ว ไว้ใจตลอด แต่พนักงานก็ไม่เคยเห็นหัวเราเลย ต่อหน้าบอกเห็นใจคุณโบว์ แต่ข้างหลังอีกอย่าง ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าร้านยังขาดทุน .. สรุปพนักงานที่ร้านออก 2 คน ในวันเดียว..
