HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับแล้ว ! มือฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน เปิดปากสารภาพ ไร้ท่าทีสลด


           จับแล้ว ! คนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน ซุกป่าใกล้โรงแรม เจ้าตัวอ้างไม่ได้หนี มานอนเล่นในป่า เปิดปากสารภาพ ไร้ท่าทีสลด 

จับคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน

           จากคดีสะเทือนขวัญ คนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน โดยปรากฏภาพวงจรปิดขณะก่อเหตุ ใช้ค้อนเหล็บทุบหัวเหยื่อจนเสียชีวิต ซึ่งเกิดเหตุขึ้นเช้ามืดวานนี้ (19 มกราคม 2569) ทางตำรวจอยู่ระหว่างไล่ล่า พร้อมเผยแพร่ประกาศจับ นายรัฐติกร ยิ่งยอด อายุ 36 ปี และเพจดังมีการเตือนว่าคนร้ายอาจเปลี่ยนโฉมแต่งหญิงได้เช่นกัน 

           
           ล่าสุด (20 มกราคม) เพจท่านเปา รายงานว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม นายรัฐติกร ยิ่งยอด คนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหินได้แล้ว หลังแอบหนีไปซุกในป่าข้างทางหัวหิน 
           
           ด้าน Bright TV  รายงานว่า จุดที่จับกุมนายรัฐติกรได้ คือป่าข้างทางใกล้ ๆ โรงแรมที่เกิดเหตุ ซึ่งเจ้าตัวนำของพนักงานสาวมาซ่อนหลังก่อเหตุสังหาร จากนั้นก็ไม่ได้ไปไหน นอนเล่นอยู่ในป่า
          
ฆ่าชิงทรัพย์ พนักงานโรงแรม
ภาพจาก Bright TV

           ระหว่างซักถาม นายรัฐติกร คนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน ซึ่งไม่มีท่าทีสลด ระบุว่าไม่รู้จักกับผู้เสียชีวิต เหล็กที่ใช้ก่อเหตุมีความยาวประมาณข้อศอก เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าหิวไหม ก็พยักหน้า แล้วเล่าว่ามาหลบอยู่ในป่าเป็นประจำ ไม่ได้ตั้งใจหนี เพราะนอนเล่นอยู่ใต้สะพานที่ใช้อาบน้ำเป็นประจำ คืนวันเกิดเหตุก็มาพักอยู่บริเวณดังกล่าว 
           
           ส่วนเอกสารติดตัว นายรัฐติกรอ้างว่าอยู่ในกระเป๋าสีดำ แต่กระเป๋าเงินหายไป หลังวางใต้สะพานแล้วเข้าไปอาบน้ำ เมื่อออกมาก็ไม่พบแล้ว จึงมานอนต่อที่เดิม 
           
           พร้อมกันนี้ นายรัฐติกร อ้างว่าไม่มีโทรศัพท์ เครื่องที่พบเป็นของที่เพิ่งเก็บได้ และเมื่อถามว่าอยากขอโทษผู้เสียชีวิตหรือไม่ ผู้ต้องหาเพียงพยักหน้า แต่ไม่ได้กล่าวคำใด

จับคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน
ภาพจาก Bright TV

จับคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน
ภาพจาก ท่านเปา

ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV, ท่านเปา
 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับแล้ว ! มือฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน เปิดปากสารภาพ ไร้ท่าทีสลด อัปเดตล่าสุด 20 มกราคม 2569 เวลา 17:39:57 1,342 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย