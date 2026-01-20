จับแล้ว ! คนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน ซุกป่าใกล้โรงแรม เจ้าตัวอ้างไม่ได้หนี มานอนเล่นในป่า เปิดปากสารภาพ ไร้ท่าทีสลด
จากคดีสะเทือนขวัญ คนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน โดยปรากฏภาพวงจรปิดขณะก่อเหตุ ใช้ค้อนเหล็บทุบหัวเหยื่อจนเสียชีวิต ซึ่งเกิดเหตุขึ้นเช้ามืดวานนี้ (19 มกราคม 2569) ทางตำรวจอยู่ระหว่างไล่ล่า พร้อมเผยแพร่ประกาศจับ นายรัฐติกร ยิ่งยอด อายุ 36 ปี และเพจดังมีการเตือนว่าคนร้ายอาจเปลี่ยนโฉมแต่งหญิงได้เช่นกัน
ล่าสุด (20 มกราคม) เพจท่านเปา รายงานว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม นายรัฐติกร ยิ่งยอด คนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหินได้แล้ว หลังแอบหนีไปซุกในป่าข้างทางหัวหิน
ด้าน Bright TV รายงานว่า จุดที่จับกุมนายรัฐติกรได้ คือป่าข้างทางใกล้ ๆ โรงแรมที่เกิดเหตุ ซึ่งเจ้าตัวนำของพนักงานสาวมาซ่อนหลังก่อเหตุสังหาร จากนั้นก็ไม่ได้ไปไหน นอนเล่นอยู่ในป่า
ภาพจาก Bright TV
ระหว่างซักถาม นายรัฐติกร คนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน ซึ่งไม่มีท่าทีสลด ระบุว่าไม่รู้จักกับผู้เสียชีวิต เหล็กที่ใช้ก่อเหตุมีความยาวประมาณข้อศอก เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าหิวไหม ก็พยักหน้า แล้วเล่าว่ามาหลบอยู่ในป่าเป็นประจำ ไม่ได้ตั้งใจหนี เพราะนอนเล่นอยู่ใต้สะพานที่ใช้อาบน้ำเป็นประจำ คืนวันเกิดเหตุก็มาพักอยู่บริเวณดังกล่าว
ส่วนเอกสารติดตัว นายรัฐติกรอ้างว่าอยู่ในกระเป๋าสีดำ แต่กระเป๋าเงินหายไป หลังวางใต้สะพานแล้วเข้าไปอาบน้ำ เมื่อออกมาก็ไม่พบแล้ว จึงมานอนต่อที่เดิม
พร้อมกันนี้ นายรัฐติกร อ้างว่าไม่มีโทรศัพท์ เครื่องที่พบเป็นของที่เพิ่งเก็บได้ และเมื่อถามว่าอยากขอโทษผู้เสียชีวิตหรือไม่ ผู้ต้องหาเพียงพยักหน้า แต่ไม่ได้กล่าวคำใด
ภาพจาก Bright TV
ภาพจาก ท่านเปา