หนุ่ม กรรชัย สุดกลั้น ถึงกับต้องลุกออกจากสตูฯ หมวย ชี้พี่หนุ่มจะร้องไห้ ไม่เคยเห็นในมุมนี้


          หนุ่ม กรรชัย สุดกลั้น ต้องออกไปสงบสติอารมณ์ หลังเปิดใจเรื่อง ทนายแก้ว - หมวย อริสรา เผยพี่หนุ่มบอกจะร้องไห้ รับไม่เคยเห็นในมุมนี้

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจ เกี่ยวกับกรณี ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ทนายความชื่อดัง ที่ถูกแฉทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กสาว อายุ 18-19 ปี ลูกสาวร้านตัดสูท จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักในสังคม ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3
          
          โดยในรายการ หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่าตนเองทราบเรื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี และได้ฟังข้อมูลจากทั้ง 2 ฝ่าย พบว่าไม่ตรงกัน ตนไม่รู้ว่าเรื่องนี้ใครผิดหรือถูก แต่ขอไม่ยุ่งเกี่ยว ให้ทั้ง 2 ฝ่ายไปเคลียร์กันเอง พร้อมพยายามลดทอนบทบาทของทนายแก้วในรายการโหนกระแส นับจากทราบข่าว จนกว่าทุกอย่างจะโปร่งใส 
          
          
          แต่วานนี้ (21 มกราคม) หนุ่ม กรรชัย กลับต้องทุกข์ใจหนักอีก เมื่อทราบมาว่า ทนายแก้ว เอาชื่อตนไปอ้างกับพ่อผู้เสียหาย ทั้งที่ตนไม่เคยบอกว่าจะโทร. 


          ทั้งนี้ พบว่าหลังจากอ่านข่าวทนายแก้วเสร็จก็เข้าช่วงเบรก แต่เมื่อตัดภาพกลับมาอีกทีหลังพักเบรก ปรากฏว่าเหลือเพียงแค่ หมวย อริสรา ที่นั่งอ่านข่าวอยู่คนเดียว โดยไร้เงาของ หนุ่ม กรรชัย ซึ่งควรจะอ่านข่าวคู่กัน 

หมวย อริสรา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

หมวย อริสรา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
          
          ด้าน หมวย อริสรา เผยว่า พี่หนุ่มขอไปยืนสงบสติอารมณ์สักครู่ เนื่องจากพี่หนุ่มอึดอัดมาก และในช่วงพักพี่หนุ่มก็บอกว่าจะร้องไห้ นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นพี่หนุ่มในมุมนี้เช่นกัน ตาแกแดง ๆ ก็เลยให้หมวยอ่านข่าวแทนก่อนในช่วงนี้ 
          
          ซึ่งเมื่อ หนุ่ม กรรชัย กลับมาทำหน้าที่ต่อ ก็ได้กล่าวขออภัยต่อผู้ชม ที่เมื่อครู่เดินออกไปข้างนอกมา ก่อนจะเริ่มอ่านข่าวต่อตามปกติ ขณะที่ หมวย เองก็มีสีหน้าที่ค่อนข้างเป็นห่วง

หมวย อริสรา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

