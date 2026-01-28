HILIGHT
สาวหลุดคลิปแบบเล่นสด คนถกสนั่น ฝ่ายนางเอก AV รับหลุดจริง แต่ไม่ใช่งาน

          โซระ เอเรน หลุดคลิปว่อนแบบไม่เซ็นเซอร์ คนถกสนั่น ลือเคยรับงานแนวนี้มีก่อน เจ้าตัวเผยแล้ว รับเป็นคลิปหลุด แต่ไม่ใช่งาน AV

โซระ เอเรน หลุดคลิปหนังสด
ภาพจาก X @eren_cmore

          จัดเป็นอีกหนึ่งนางเอก AV สุดฮอต ที่มีผู้ติดตามผลงานกันจำนวนมาก สำหรับ โซระ เอเรน (Sora Eren) นักแสดงหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ได้มีกระแสข่าวลือที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในญี่ปุ่น หลังมีคลิปหลุดของเธอออกมา ทำให้เกิดการถกเถียงสนั่นว่าเธอเคยเล่นหนัง AV แบบไม่เซ็นเซอร์ ซึ่งจัดเป็นงานผิดกฎหมายมาก่อนหรือไม่

โซระ เอเรน หลุดคลิปหนังสด
ภาพจาก X @eren_cmore

          กระทั่งล่าสุด (26 มกราคม 2568) เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า โซระ เอเรน ได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวลือทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้ว โดยยืนยันว่าไม่เคยรับงานแบบผิดกฎหมายหรือถ่ายงานลักษณะนี้มาก่อนเดบิวต์อย่างเป็นทางการ ภาพที่ถูกพูดถึงเป็นคลิปส่วนตัวที่รั่วไหลออกไปโดยบุคคลที่สาม ซึ่งขณะนี้เธอได้ให้ทนายมาจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว พร้อมขอให้ผู้คนหยุดกระจายข่าวลือดังกล่าว 

โซระ เอเรน หลุดคลิปหนังสด
ภาพจาก Instagram erensora_official

          เธออธิบายว่า คลิปของเธอที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ในสภาพไม่เซ็นเซอร์นั้น ไม่ใช่งานที่เธอทำในฐานะนางเอก AV และเธอก็ไม่เคยถ่ายงานในลักษณะนี้ก่อนเดบิวต์อย่างเป็นทางการ ดังนั้นข้อกล่าวหาเรื่องที่เธอเคยเป็นนักแสดงหนังสด จึงไม่ใช่เรื่องจริงเลย 

โซระ เอเรน หลุดคลิปหนังสด
ภาพจาก X @eren_cmore

          สำหรับคลิปดังกล่าว เธอยอมรับว่าเป็นคลิปส่วนตัว แต่กลับถูกนำไปเผยแพร่อย่างมีเจตนาร้าย ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทำลายชื่อเสียงเธออย่างร้ายแรง 
 
          ทั้งนี้ เธอได้หารือกับทนายแล้ว แต่ะจใช้มาตรการทางกฎหมายต่อภาพผิดกฎหมายดังกล่าว โดยจะไม่มีการประนีประนอม เธอยังร้องขอให้แฟน ๆ และชาวเน็ตไม่กระจายต่อข้อมูลผิด ๆ ต่อจากนี้ พร้อมขอโทษคนที่คอยสนับสนุนมาตลอดด้วย 

โซระ เอเรน หลุดคลิปหนังสด
ภาพจาก Instagram erensora_official

โซระ เอเรน หลุดคลิปหนังสด
ภาพจาก X @eren_cmore

โซระ เอเรน หลุดคลิปหนังสด
ภาพจาก Instagram erensora_official

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01

