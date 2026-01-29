HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แอร์เอเชีย ชี้แจง ปมดราม่าลืมผู้โดยสาร 23 ชีวิต เครื่องต้องวนกลับมารับ เผยเกิดจากอะไร

 
            แอร์เอเชีย ชี้แจงเที่ยวบินลืมผู้โดยสาร 23 คน ยอมรับเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการประสานงาน จนกัปตันต้องตัดสินใจวนกลับมารับ

แอร์เอเชียแจงสาเหตุ เที่ยวบินลืมผู้โดยสาร 23 คน

            จากเหตุการณ์ชวนสับสนที่สนามบินดอนเมือง หลังมีผู้โดยสาร 23 คนที่เช็กอินเรียบร้อยแล้ว แต่กลับไม่ได้ขึ้นเครื่องบิน ทำให้ผู้โดยสารบนเครื่องทักท้วง จนกัปตันตัดสินใจนำเครื่องวนกลับมารับผู้โดยสาร ส่งผลให้เที่ยวบินดีเลย์เกือบ 2 ชั่วโมง โดยเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปยังอำเภอหาดใหญ่


            ล่าสุดวันที่ 29 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Hflight รายงานว่า สายการบินแอร์เอเชีย ออกมาชี้แจงกรณีเที่ยวบิน FD3116 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 ซึ่งเดิมมีกำหนดออกเดินทางเวลา 07.10 น. และถึงจุดหมายปลายทางเวลา 08.45 น. โดยมีผู้โดยสารรวมทั้งหมด 136 คน

แอร์เอเชียแจงสาเหตุ เที่ยวบินลืมผู้โดยสาร 23 คน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nat Nattyy

            จากการตรวจสอบภายใน พบว่า ก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง เกิดความคลาดเคลื่อนด้านการประสานงานและการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ส่งผลให้การตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารไม่ครบถ้วน เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางได้อย่างสมบูรณ์ กัปตันจึงตัดสินใจรับผู้โดยสารที่ตกค้าง ทำให้เที่ยวบินล่าช้าประมาณ 36 นาที

            สายการบินแอร์เอเชียขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าได้สอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกในอนาคต

            ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ Flightradar24 พบว่า เที่ยวบิน FD3116 ในวันดังกล่าว เครื่องบินมีกำหนดออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.10 น. แต่ทำการบินขึ้นจริงในเวลา 08.03 น. และลงจอดที่หาดใหญ่เวลา 09.12 น. จากกำหนดการเดิม 08.35 น. โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส A320 ทะเบียน HS-BBJ

แอร์เอเชียแจงสาเหตุ เที่ยวบินลืมผู้โดยสาร 23 คน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kamolthip Jariyavorakij


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Hflight
 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แอร์เอเชีย ชี้แจง ปมดราม่าลืมผู้โดยสาร 23 ชีวิต เครื่องต้องวนกลับมารับ เผยเกิดจากอะไร โพสต์เมื่อ 29 มกราคม 2569 เวลา 10:09:59
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย