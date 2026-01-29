แอร์เอเชีย ชี้แจง ปมดราม่าลืมผู้โดยสาร 23 ชีวิต เครื่องต้องวนกลับมารับ เผยเกิดจากอะไร

แอร์เอเชีย ชี้แจงเที่ยวบินลืมผู้โดยสาร 23 คน ยอมรับเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการประสานงาน จนกัปตันต้องตัดสินใจวนกลับมารับ
จากเหตุการณ์ชวนสับสนที่สนามบินดอนเมือง หลังมีผู้โดยสาร 23 คนที่เช็กอินเรียบร้อยแล้ว แต่กลับไม่ได้ขึ้นเครื่องบิน ทำให้ผู้โดยสารบนเครื่องทักท้วง จนกัปตันตัดสินใจนำเครื่องวนกลับมารับผู้โดยสาร ส่งผลให้เที่ยวบินดีเลย์เกือบ 2 ชั่วโมง โดยเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปยังอำเภอหาดใหญ่
ล่าสุดวันที่ 29 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Hflight รายงานว่า สายการบินแอร์เอเชีย ออกมาชี้แจงกรณีเที่ยวบิน FD3116 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 ซึ่งเดิมมีกำหนดออกเดินทางเวลา 07.10 น. และถึงจุดหมายปลายทางเวลา 08.45 น. โดยมีผู้โดยสารรวมทั้งหมด 136 คน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nat Nattyy
จากการตรวจสอบภายใน พบว่า ก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง เกิดความคลาดเคลื่อนด้านการประสานงานและการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ส่งผลให้การตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารไม่ครบถ้วน เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางได้อย่างสมบูรณ์ กัปตันจึงตัดสินใจรับผู้โดยสารที่ตกค้าง ทำให้เที่ยวบินล่าช้าประมาณ 36 นาที
สายการบินแอร์เอเชียขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าได้สอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกในอนาคต
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ Flightradar24 พบว่า เที่ยวบิน FD3116 ในวันดังกล่าว เครื่องบินมีกำหนดออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.10 น. แต่ทำการบินขึ้นจริงในเวลา 08.03 น. และลงจอดที่หาดใหญ่เวลา 09.12 น. จากกำหนดการเดิม 08.35 น. โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส A320 ทะเบียน HS-BBJ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kamolthip Jariyavorakij
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Hflight