ดราม่าสายการบิน ลืมผู้โดยสาร 23 คนที่รถบัส เครื่องออกไปแล้วต้องกลับมารับใหม่

ผู้โดยสารไม่ได้ขึ้นเครื่อง 23 ราย ทั้งที่เช็กอินแล้ว คาอยู่ในรถบัสจนเครื่องออก งงกันหมด เกิดขึ้นได้อย่างไร จนต้องขับเครื่องกลับไปรับ
วันที่ 28 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เดินทางด้วยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไป อ.หาดใหญ่ แล้วต้องนั่งรถบัสไปขึ้นเครื่องกลางลานจอดเครื่องบิน ซึ่งเจ้าของเฟซบุ๊กและเพื่อน ๆ สามารถขึ้นเครื่องได้อย่างปลอดภัย
ทว่าจังหวะเครื่องจะออกเดินทาง มีคนบนเครื่องแย้งว่า ยังมีเพื่อนที่ยังขึ้นมาไม่ได้ทั้งที่เช็กอินแล้ว ทำให้เกิดการถกเถียง จนเครื่องต้องกลับมาจอดอีกครั้ง และทำให้รู้ว่า มีผู้โดยสารจากรถบัสเดินขึ้นเครื่องมา 23 คน
มาถึงจุดนี้ ทางเจ้าของเฟซบุ๊กจึงงงว่า เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างไร
- สายการบินทิ้งผู้โดยสารไว้ที่รถบัส 23 คน
- การสื่อสารของแอร์,สจ๊วต, คนขับรถบัส เป็นศูนย์
- ไม่มีการนับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องมา ทั้งตอนขึ้นมาและแม้กระทั่งได้เวลาเครื่องจะออกแอร์และสจ๊วตก็ไม่ได้นับจำนวนผู้โดยสาร (โดยปกติจะมีเอกสารแจ้งก่อนบินทุกครั้งว่าจำนวนผู้โดยสารเท่าไหร่ และแอร์สจ๊วตก็ต้องนับจำนวนผู้โดยสารตามนั้นด้วย)
- ไม่มีการตามหาผู้โดยสารที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องหรือผู้โดยสารที่ตกค้าง ซึ่งปกติถ้าเช็คอินเข้ามาแล้วทางสนามบินและสายการบินก็จะตามหาผู้โดยสารเพื่อมาขึ้นเครื่องอย่างสุดฤิทธิ์
- เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไง ไฟลท์เช้าไปหรอ แอร์หรือสจ๊วตยังไม่พร้อมปฎิบัติหน้าที่ หรือละเลยหน้าที่เพิกเฉยไม่ทำตามกฎปฏิบัติ หรือยังไง
- เครื่องจะออกแล้ว ถ้าไม่มา = ไม่ต้องตามหา = ไปไฟล์ทอื่น = ทิ้ง ส่วนตัวคิดว่า สายการบินเเละผู้เกี่ยวข้องต่าจะมีคำตอบที่ดีกว่านี้ หรือมีแแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีกว่านี้
เรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้เที่ยวบินนี้ดีเลย์ประมาณ 2 ชั่วโมง และต้องรอสายการบินชี้แจงอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้น
