HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่าสายการบิน ลืมผู้โดยสาร 23 คนที่รถบัส เครื่องออกไปแล้วต้องกลับมารับใหม่

          ผู้โดยสารไม่ได้ขึ้นเครื่อง 23 ราย ทั้งที่เช็กอินแล้ว คาอยู่ในรถบัสจนเครื่องออก งงกันหมด เกิดขึ้นได้อย่างไร จนต้องขับเครื่องกลับไปรับ


สายการบิน


          วันที่ 28 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เดินทางด้วยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไป อ.หาดใหญ่ แล้วต้องนั่งรถบัสไปขึ้นเครื่องกลางลานจอดเครื่องบิน ซึ่งเจ้าของเฟซบุ๊กและเพื่อน ๆ สามารถขึ้นเครื่องได้อย่างปลอดภัย

          ทว่าจังหวะเครื่องจะออกเดินทาง มีคนบนเครื่องแย้งว่า ยังมีเพื่อนที่ยังขึ้นมาไม่ได้ทั้งที่เช็กอินแล้ว ทำให้เกิดการถกเถียง จนเครื่องต้องกลับมาจอดอีกครั้ง และทำให้รู้ว่า มีผู้โดยสารจากรถบัสเดินขึ้นเครื่องมา 23 คน

          มาถึงจุดนี้ ทางเจ้าของเฟซบุ๊กจึงงงว่า เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างไร

          - สายการบินทิ้งผู้โดยสารไว้ที่รถบัส 23 คน 

          - การสื่อสารของแอร์,สจ๊วต, คนขับรถบัส เป็นศูนย์

          - ไม่มีการนับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องมา ทั้งตอนขึ้นมาและแม้กระทั่งได้เวลาเครื่องจะออกแอร์และสจ๊วตก็ไม่ได้นับจำนวนผู้โดยสาร (โดยปกติจะมีเอกสารแจ้งก่อนบินทุกครั้งว่าจำนวนผู้โดยสารเท่าไหร่ และแอร์สจ๊วตก็ต้องนับจำนวนผู้โดยสารตามนั้นด้วย) 


          - ไม่มีการตามหาผู้โดยสารที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องหรือผู้โดยสารที่ตกค้าง ซึ่งปกติถ้าเช็คอินเข้ามาแล้วทางสนามบินและสายการบินก็จะตามหาผู้โดยสารเพื่อมาขึ้นเครื่องอย่างสุดฤิทธิ์ 

          - เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไง ไฟลท์เช้าไปหรอ แอร์หรือสจ๊วตยังไม่พร้อมปฎิบัติหน้าที่ หรือละเลยหน้าที่เพิกเฉยไม่ทำตามกฎปฏิบัติ หรือยังไง 

          - เครื่องจะออกแล้ว ถ้าไม่มา = ไม่ต้องตามหา = ไปไฟล์ทอื่น = ทิ้ง ส่วนตัวคิดว่า สายการบินเเละผู้เกี่ยวข้องต่าจะมีคำตอบที่ดีกว่านี้ หรือมีแแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีกว่านี้ 

          เรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้เที่ยวบินนี้ดีเลย์ประมาณ 2 ชั่วโมง และต้องรอสายการบินชี้แจงอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้น



สายการบิน








เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่าสายการบิน ลืมผู้โดยสาร 23 คนที่รถบัส เครื่องออกไปแล้วต้องกลับมารับใหม่ โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2569 เวลา 20:27:53
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย