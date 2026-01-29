สลด ลุงวัย 65 เผาหญ้าเตรียมทำสวน พลาดโดนไฟลามล้อมรอบ หนีไม่ทันดับคากองเพลิง

อุทาหรณ์ ลุงวัย 65 ปี ชาวจังหวัดแพร่ เผาหญ้าเตรียมทำสวนก่อนวันห้าม เจอลมแรง ไฟลามล้อมตัว หนีไม่ทัน เสียชีวิตสลดกลางทุ่งนา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ผู้ที่พบศพเป็นคนแรกเล่าว่า ขณะออกไปหาปลาในช่วงเย็น ขากลับเห็นร่างคนนอนอยู่ในกองไฟ จึงเข้าไปดูพบว่าเสียชีวิตแล้ว จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้มีประกาศห้ามเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันไฟป่าและปัญหาฝุ่นควัน โดยจะเริ่มบังคับใช้อย่างเข้มงวดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, สวพ.FM91
ขอบคุณภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 28 มกราคม 2569 ตำรวจ สภ.สูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทุ่งนา หมู่ 5 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุประมาณ 65 ปี ทราบชื่อภายหลังคือ นายมอน เจ้าของสวนในพื้นที่ สภาพศพถูกไฟคลอกทั่วร่างกาย รอบบริเวณพบร่องรอยการเผาหญ้าแห้งเป็นวงกว้าง และยังมีควันไฟคุกรุ่นหลงเหลืออยู่
ผู้ที่พบศพเป็นคนแรกเล่าว่า ขณะออกไปหาปลาในช่วงเย็น ขากลับเห็นร่างคนนอนอยู่ในกองไฟ จึงเข้าไปดูพบว่าเสียชีวิตแล้ว จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เปิดเผยว่า ผู้ตายเป็นชาวหมู่ 12 แต่มีสวนอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 และคาดว่าเดินทางมาจุดไฟเผาหญ้าเพื่อเตรียมพื้นที่ทำสวน อย่างไรก็ตาม ระหว่างเผาคาดว่าลมแรง ทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วและล้อมรอบตัวผู้ตายจนหนีไม่ทัน เบื้องต้นเชื่อว่าสำลักควันจนหมดสติ ก่อนถูกไฟคลอกเสียชีวิต
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
แพทย์ชันสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการสูดดมควันไฟปริมาณมากจนหมดสติ ประกอบกับถูกไฟคลอกซ้ำ ขณะที่ญาติไม่ติดใจสาเหตุ เตรียมนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้มีประกาศห้ามเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันไฟป่าและปัญหาฝุ่นควัน โดยจะเริ่มบังคับใช้อย่างเข้มงวดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, สวพ.FM91
ขอบคุณภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้