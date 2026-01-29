HILIGHT
สลด ลุงวัย 65 เผาหญ้าเตรียมทำสวน พลาดโดนไฟลามล้อมรอบ หนีไม่ทันดับคากองเพลิง

          อุทาหรณ์ ลุงวัย 65 ปี ชาวจังหวัดแพร่ เผาหญ้าเตรียมทำสวนก่อนวันห้าม เจอลมแรง ไฟลามล้อมตัว หนีไม่ทัน เสียชีวิตสลดกลางทุ่งนา
เผาหญ้า
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 28 มกราคม 2569 ตำรวจ สภ.สูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทุ่งนา หมู่ 5 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุประมาณ 65 ปี ทราบชื่อภายหลังคือ นายมอน เจ้าของสวนในพื้นที่ สภาพศพถูกไฟคลอกทั่วร่างกาย รอบบริเวณพบร่องรอยการเผาหญ้าแห้งเป็นวงกว้าง และยังมีควันไฟคุกรุ่นหลงเหลืออยู่

          ผู้ที่พบศพเป็นคนแรกเล่าว่า ขณะออกไปหาปลาในช่วงเย็น ขากลับเห็นร่างคนนอนอยู่ในกองไฟ จึงเข้าไปดูพบว่าเสียชีวิตแล้ว จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เผาหญ้า
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

เผาหญ้า
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เปิดเผยว่า ผู้ตายเป็นชาวหมู่ 12 แต่มีสวนอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 และคาดว่าเดินทางมาจุดไฟเผาหญ้าเพื่อเตรียมพื้นที่ทำสวน อย่างไรก็ตาม ระหว่างเผาคาดว่าลมแรง ทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วและล้อมรอบตัวผู้ตายจนหนีไม่ทัน เบื้องต้นเชื่อว่าสำลักควันจนหมดสติ ก่อนถูกไฟคลอกเสียชีวิต

เผาหญ้า
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

เผาหญ้า
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

เผาหญ้า
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          แพทย์ชันสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการสูดดมควันไฟปริมาณมากจนหมดสติ ประกอบกับถูกไฟคลอกซ้ำ ขณะที่ญาติไม่ติดใจสาเหตุ เตรียมนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

          ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้มีประกาศห้ามเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันไฟป่าและปัญหาฝุ่นควัน โดยจะเริ่มบังคับใช้อย่างเข้มงวดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้  

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, สวพ.FM91 
ขอบคุณภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

