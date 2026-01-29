HILIGHT
อุทาหรณ์พ่อแม่ ลูกสาวหายตัว 4 วัน ตร. สืบจากรองเท้า ช่วยพ้นภัยสังคมแฝงในเกม


          เด็กหญิงวัย 12 ปี หายตัวปริศนา 4 วัน หลังหลงเชื่อคนแปลกหน้าจากแชตเกมออนไลน์ ตำรวจระดมไล่ล่า 96 ชั่วโมง ก่อนเข้าได้สำเร็จ

เด็กหายไป 4 วัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB

          วันที่ 29 มกราคม 2569 POLICETV เปิดเผยเหตุการณ์บีบหัวใจพ่อแม่ หลังด็กหญิงชั้น ป.5 วัย 12 ปี หายตัวไปนานถึง 4 วัน เพราะหลงเชื่อคำลวงจากคนแปลกหน้าที่รู้จักกันผ่านแชตในเกมออนไลน์ จนนำไปสู่ปฏิบัติการไล่ล่า 96 ชั่วโมงพื่อช่วยชีวิตเด็กหญิงให้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัว 

          เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ 24 มกราคม ผู้ปกครองสังเกตว่าเด็กหญิงยังไม่กลับบ้าน และไม่สามารถติดต่อได้ แชตทุกช่องทางถูกตัดขาดอย่างผิดปกติ แม่จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่ สน.วัดพระยาไกร ทันที ตำรวจได้เบาะแสแรกจากพยานว่าเห็นชายมีลักษณะคล้ายผู้เสพยา 2 คนพาตัวเด็กไป แต่เส้นทางกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาทั้งที่บ้าน โรงเรียน และละแวกใกล้เคียง แต่ยังไม่พบตัวเด็ก


เด็กหายไป 4 วัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB

          จนเข้าสู่วันที่ 3 คดีนี้เริ่มถูกแชร์ในโซเชียล ก่อนตำรวจนครบาลจะระดมกำลังชุดสืบสวนพิเศษ ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนับร้อยจุด จนพบเบาะแสสำคัญจาก รองเท้าปริศนาที่เชื่อมโยงไปถึงชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่เพิ่มเป็นเพื่อนมาคุยกับเด็กหญิงผ่านเกมออนไลน์

          ภาพจากกล้องเผยนาทีเด็กหญิงถูกพาขึ้นรถจักรยานยนต์ซ้อน 3 นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างชายสองคน  ตำรวจจึงตามเบาะแสไป จนช่วงกลางดึกวันที่ 29 มกราคม เจ้าหน้าที่บุกเข้าห้องพักย่านบางมด เขตทุ่งครุ และพบเด็กหญิงในสภาพอิดโรย ซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่ม พร้อมจับกุม นายนรภัทร หรือเก่ง อายุ 26 ปี พร้อมแจ้งข้อหา พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไปจากผู้ปกครองเพื่อการอนาจาร ส่วนความผิดอื่นอยู่ระหว่างขยายผลสอบสวน ขณะที่เด็กหญิงถูกนำตัวส่งกลับสู่อ้อมกอดแม่ได้อย่างปลอดภัย 

          ด้าน พล.ต.ต. ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. เตือนว่า คดีนี้สะท้อนอันตรายจากโลกออนไลน์อย่างชัดเจน คนร้ายใช้เกมเป็นเครื่องมือเข้าถึงเด็ก ผูกสัมพันธ์ สร้างความไว้ใจ ก่อนล่อลวงออกจากบ้าน พร้อมฝากเตือนพ่อแม่ให้หมั่นสอดส่องพฤติกรรมการเล่นเกมและโซเชียลของบุตรหลาน เพราะเพื่อนในเกม อาจไม่ใช่เพื่อนอย่างที่คิด หากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าบุตรหลานตกอยู่ในอันตราย สามารถแจ้ง สายด่วน 191 หรือเพจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (MPB) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เด็กหายไป 4 วัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB

เด็กหายไป 4 วัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB
