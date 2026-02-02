รู้ไว้ไม่สับสน เลือกตั้ง สส. - ประชามติ 2569 ใช้บัตรเลือกตั้งสีอะไร เลือกอย่างไร และประชามติถามอะไร
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ประเทศไทยจะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ควบคู่กับการออกเสียงประชามติ ไปพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ แบ่งเป็นบัตรสำหรับเลือกตั้ง สส. จำนวน 2 ใบ และบัตรสำหรับออกเสียงประชามติ 1 ใบ
บัตรเลือกตั้ง สส. 2 ใบ (เลือกใคร - ใครได้ ?)
1. บัตรสีเขียว - ใช้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ซึ่งเป็นการเลือกบุคคลที่ลงสมัครในเขตของคุณ โดยรวมมี 400 ที่นั่งในสภา
2. บัตรสีชมพู - ใช้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยเป็นการเลือกพรรคการเมือง เพื่อจัดสัดส่วนอีก 100 ที่นั่ง
บัตรเลือกตั้งทั้งสองใบเป็นระบบเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดตัวแทนทั้งรายบุคคลและสัดส่วนพรรค รวมเป็น 500 ที่นั่งของสภาผู้แทนราษฎร
บัตรออกเสียงประชามติ 1 ใบ (ถามเรื่องอะไร ?)
บัตรสีเหลือง ใช้ตอบคำถามประชามติว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
การออกเสียงประชามติเป็นสิทธิสำคัญที่ให้ประชาชนตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงสร้างกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดชัดเจนว่า ห้ามใช้บัตรของผู้อื่น หรือใช้บัตรปลอม ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 20 ปี ดังนั้น การใช้บัตรลงคะแนนต้องเป็นของตัวเอง ถูกต้องตามระบบ และใช้ในวันที่กำหนดเท่านั้น
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 คือวันสำคัญที่ประชาชนไทยจะใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมออกเสียงประชามติ อย่าลืมเช็กบัตรลงคะแนนทั้ง 3 ใบให้ครบ ใช้สิทธิอย่างถูกต้อง เพื่อร่วมตัดสินอนาคตประเทศไปด้วยกัน
