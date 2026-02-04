ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต แจงแล้ว ทำไมจะรวยได้ถึงต้องคบเพื่อนรวย ไม่ท้อแม้ถูกเล่นงาน 20 ปี

ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต แจงแล้ว ทำไมจะรวยได้ถึงต้องคบเพื่อนรวย ลั่น ผ่านอะไรมามาก ถูกเล่นงานกว่า 20 ปี
กรณีที่มีคนเห็น ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ในบทบาทใหม่ที่ต่างประเทศ มาแนะเส้นทางรวย แถมมีวรรคทองใช้ไลฟ์โค้ช คือ จะรวยได้ต้องคบคนรวย คบคนจนมีแต่จะดึงให้ตกต่ำ ส่วนคนต่างจำครูอ้อยไม่ได้เพราะเปลี่ยนลุคใหม่
อ่านข่าว : ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ลั่นเป็นไฮโซโมนาโก แนะจะรวยได้ต้องคบเพื่อนรวย
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App ของครูอ้อย เข็มทิศชีวิต มีการโพสต์ข้อความว่า ขอบคุณทุกท่านที่ส่งความรักและกำลังใจมาให้นะคะ
ปีที่ผ่านมา ดิฉันเดินทางกลับประเทศไทยบ่อย โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนที่กลับไปถึงสามครั้ง ได้ใช้เวลาในการนั่งสมาธิและพบปะเพื่อน ๆ อย่างเรียบง่ายและมีความสุข
ดิฉันเลิกสอนมานานแล้ว และตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มาหาดิฉัน ล้วนเป็นผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิตและการเงิน
บางคนไม่พูดกับพ่อแม่มานานหลายสิบปี
บางคนเป็นหนี้จำนวนมาก หลายร้อยล้าน หลายพันล้าน และได้ออกมาประกาศด้วยตนเองกลางไลฟ์และรายการโทรทัศน์ว่า สามารถปลดหนี้ได้หมดแล้ว สามารถไปรื้อดูไลฟ์เก่า ๆ ในเพจ เข็มทิศชีวิต ได้ค่ะ
บางคนผิดหวังในความรัก อกหักซ้ำซาก แล้วได้พบคู่ชีวิต
บางคนนอนไม่หลับ ไม่มีความสุข หมดไฟ ขาดทุน ธุรกิจไปต่อไม่ได้ ชีวิตก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ไปกดดูไลฟ์เก่า ๆ ในเพจเข็มทิศนี้ดูค่ะ คนดี ๆ เขามองออกค่ะ ตอนมาขอความช่วยเหลือก็พูดดี พอเราเลือกถอยออกมา กลับนำไปพูดในทางเสียหาย เหมือนคนมายืมเงิน พอไม่ให้ก็เอาไปด่า คนที่จิตใจขาดแคลน ต่อให้ได้เงินมาเท่าไร หากยังใช้นิสัยเดิม สุดท้ายก็หมดเหมือนเดิม หลายคนเลือกเชื่อคนกุเรื่อง มากกว่ามองข้อเท็จจริง และไม่จำเป็นต้องปั่นกระแสคนจนคนรวย
คำว่า จน ในความหมายของดิฉัน ไม่ได้วัดจากจำนวนเงิน แต่วัดจากจิตใจ คนที่พอ พอใจ พอมี และมีความสุข คือคนรวย
หลายคนอาจมีไม่มาก แต่มีใจงดงาม มีศักดิ์ศรี และได้รับความเคารพอย่างแท้จริง ส่วนคนที่เห็นใครได้ดีไม่ได้ ลบหลู่ผู้มีพระคุณ พูดสิ่งไม่จริง ใส่ร้ายผู้อื่น คิดลบเป็นนิสัย ต่อให้มีเงินมากเท่าไร ก็ยังเป็น คนจนในระดับดีเอ็นเอเพราะคิดไม่ดี ผลชีวิตจึงเป็นไปตามที่เขาแสดงออก
เป็นคนไม่จำความดีคนอื่น แม้แต่พ่อแม่ของตนเองยังไม่ให้คุณค่า คนดี ๆ เขาไม่ทำกันค่ะ ไม่มีใครมาหาดิฉันเพราะศาสนา อย่ากุเรื่องว่าเอาศาสนามาเรียกลูกค้า ลองคิดแบบมีสติ มีปัญญาดู จะเห็นได้ชัดเจน ขบวนการจัดการปิดปากดิฉัน ดำเนินมา 21 ปีอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสมาต่อเนื่อง
คนที่ต้องการศาสนา เขาก็ไปวัด ไม่ใช่มานั่งจัดการชีวิต การเงิน และความคิด อย่างเข้มข้น ต้องขยัน อดทน ทำงานจริง รักพ่อแม่ และแบ่งปัน เมื่อชีวิตเริ่มดี มีรายได้ และยังทำความดีอย่างต่อเนื่อง ชีวิตย่อมเดินไปในทางที่ดี กลับไปดูรูป before-after ของแต่ละคนได้ค่ะ
ใช่ค่ะ ดิฉันเคยพูดถึงผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่ง ดิฉันเลยถูกเล่นงานต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ชื่อเสียงถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประเทศเรามีดราม่าแทบทุกสัปดาห์ ดิฉันอยากเห็นการสร้างคนระดับโลก ให้มากพอ ๆ กับการสร้างดราม่า คนไทยที่มีศักยภาพระดับโลก มักต้องไปสร้างตัวในต่างประเทศ จนสำเร็จแล้วจึงค่อยกลับมา
คนทำชั่วมักมีเวลาว่าง เราจึงเห็นความวุ่นวายและความไร้สาระได้พื้นที่อยู่เสมอ การพูดถึงผู้อื่นบนกรอบของข้อเท็จจริง คือรากฐานของสังคมที่มีปัญญา
คนดีและเก่งจำนวนมาก ไม่กล้าออกมาทำความสำเร็จ เพราะกลัวคำด่า คำตัดสิน และการถูกรีดไถ กลายเป็นเป้า
ขณะที่บางคนเล่นกระแสเก่ง ทำผิดก็กลายเป็นถูก ส่วนคนทำดี กลับถูกเพ่งเล็ง โดยไม่ดูข้อเท็จจริง
หากเป็นดิฉัน จะตั้งคำถามว่า ครูอ้อยถูกถล่มมากว่า 20 ปี เขารักษาใจให้แข็งแกร่งได้อย่างไร ทำงานให้รุ่งเรือง และยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไร
ตั้งคำถามให้ถูก นั่นคือปัญญา ผู้ที่กล่าวหา ดิฉันอยากถามว่า กล้าพูดสิ่งเหล่านั้น ต่อหน้าพระแก้วมรกตหรือไม่
คนที่เชื่อ ลองถามตัวเองว่า สิ่งที่คนนินทาคุณมันจริงอย่างนั้นเหรอ เลิกกุเรื่องและใส่ร้ายคนทำความดีกันเสียที
อย่างไรก็ตาม ดิฉันขอบคุณทุกบททดสอบ เพราะทำให้ดิฉันไม่ประมาท ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน และสงบจนได้เติบโตมาอย่างมั่นคง แม้บางคนมีเจตนาร้าย แต่พระเจ้าและพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งนั้น ให้เป็นสิ่งดีแก่ดิฉันเสมอ
ท้ายที่สุด ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เราไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมวงจรความคิดลบ เลิกทำลายกันเอง ทำดีของคุณต่อไป เราทำดี ชีวิตก็ดีเสมอมา ขอชวนทุกคนร่วมกันคิดดี และสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม
ความตั้งใจของดิฉัน คือสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถ ให้ยืนบนเวทีโลก และกลับมาสร้างประโยชน์ให้บ้านเกิด ชีวิตเราและครอบครัวของเรา เติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะ
ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง