HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ลั่นเป็นไฮโซโมนาโก แนะจะรวยได้ต้องคบเพื่อนรวย

          ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต โผล่คลิปไวรัล อ้างเป็นไฮโซโมนาโก มาแนะเส้นทางรวย ลั่นจะรวยได้ต้องคบคนรวย ลั่นคบคนจนมีแต่จะดึงให้ตกต่ำ คนแห่เมนต์ จำแทบไม่ได้

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต

          กลายเป็นที่ฮือฮาขึ้นมาทันที เมื่อช่อง TikTok @theschoolofhardknocks ซึ่งมักจะทำคลิปสัมภาษณ์มหาเศรษฐีและคนดังต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ปล่อยคลิปล่าสุดที่เข้าไปสัมภาษณ์หญิงชาวไทย ซึ่งปรากฏว่าหญิงรายดังกล่าวคือ ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือ ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต โดยตอนนี้ครูอ้อยได้กลายมาเป็นเศรษฐินีไฮโซที่โมนาโกไปแล้ว แถมยังดูเปลี่ยนไปมากจนหลายคนจำแทบไม่ได้ 

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App

          ทางช่องระบุว่า เขาได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการมหาเศรษฐีที่เบเวอรี่ฮิลส์ สหรัฐฯ และถามว่าเธอรวยได้ยังไง และเนื่องจากเธอเริ่มต้นจากการติดหนี้ 3 ล้านเหรียญ จึงมีการถามต่อถึงวิธีที่คนเราจะหลุดพ้นจากวงจรความยากจนในโลกทุกวันนี้ เขายังถามถึงบทเรียนเกี่ยวกับธุรกิจที่ไม่ได้มีสอนในวิทยาลัย ในฐานะบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท 10 แห่งรอบโลก 

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App

          จากคลิป ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ที่ตอนนี้พลิกบทบาทมาเป็นนักธุรกิจ ระบุว่า เธอกลายมาเป็นมหาเศรษฐีตอนอายุ 28 ปี และปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทมากกว่า 10 แห่งทั่วโลก   

          เมื่อถามว่า เธอสามารถทำเงินได้สูงสุดเท่าไหร่ใน 1 ปี ครูอ้อย ฐิตินาถ เผยว่า ตอนที่ยังสาว เธอสามารถทำเงินได้ 80 ล้านเหรียญ ภายใน 6 เดือน จากธุรกิจเกี่ยวกับ IP licensing ซึ่งเกี่ยวกับการลงทุน โดยจุดเริ่มต้นของเธอ คือหนี้สิน 30 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอต้องรับผิดชอบต่อหลังคนในครอบครัวเสียชีวิต 

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
ภาพจาก TikTok @theschoolofhardknocks

          เมื่อถามถึงคำแนะนำที่จะฝากถึงคนที่ติดอยู่ในวงจรความยากจน ครูอ้อย ฐิตินาถ ระบุว่า "ถ้าคุณอยากหนีพ้นจากวงจรความยากจน จงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อย 1 คน เพราะคนรวยอื่น ๆ จะอยากสอนคุณว่าเขารวยมาได้ยังไง เขาอยากจะให้เงินคุณไปเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ส่วนคนจนมีแต่จะดึงคุณให้ตกต่ำลง"

          ครูอ้อย ฐิตินาถ ยังเผยว่าเธอเรียนจบปริญญาโท 2 สาขา ตั้งแต่ก่อนอายุ 20 ปี 

          เมื่อถามถึง 1 บทเรียนเกี่ยวกับธุรกิจจากเธอ ที่ไม่ได้มีสอนในรั้วมหาวิทยาลัย ครูอ้อย ฐิตินาถ ระบุว่า มีคนจำนวนมากมุ่งเป้าที่ "การขาย" เพื่อตัวเลขรายได้ แต่เธอมองว่าสิ่งที่ควรมุ่งเป้านั้นไม่ใช่รายได้ หรือแม้แต่กำไร เพราะกำไรของคุณอาจซ่อนอยู่ในหนี้สินหรือสิ่งที่คุณไม่อาจได้รับ 

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
ภาพจาก TikTok @theschoolofhardknocks

          สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "เงินสดสุทธิ" ที่คุณสามารถเอาออกมาจากธุรกิจได้ เป็นเงินปันผลสุทธิหลังหักภาษีที่จะอยู่ในกระเป๋าของคุณ สิ่งนี้ต่างหากที่ควรจะนับ

          ครูอ้อย ฐิตินาถ เผยอีกว่า พ่อแม่เธอมาจากประเทศไทย แต่ปัจจุบันตัวเธอใช้ชีวิตอยู่ที่โมนาโก 
 
          เธอยังระบุด้วยว่า เป็นเรื่องดีที่สุดที่ผู้ประกอบการจะออกจากบ้านเกิด เพราะทุกครั้งที่เราออกไปจากบ้านเกิดของตัวเอง จะไม่มีความสะดวกสบายใด ๆ อีกต่อไป คุณจะได้รู้แจ้ง  

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
ภาพจาก TikTok @theschoolofhardknocks

          เมื่อถามว่า สามารถพูดได้ไหมว่าเธอคงเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ถ้าทำงานที่บ้าน ครูอ้อย ฐิตินาถ ระบุว่า "คุณไม่ใช่ต้นไม้นะ"

          ทั้งนี้ หากจะต้องตายในวันพรุ่งนี้ หนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากถึงคนรุ่นเด็กกว่าก็คือ ขอให้จำไว้ว่า "อย่าเอาแต่พยายามทำให้ผู้คนชอบคุณ เพราะเมื่อคุณประสบความสำเร็จ คุณก็จะมีคนเกลียดอยู่แล้ว" พร้อมชี้ว่าแค่ทำดีกับพระเจ้าก็พอ เพราะไม่มีวันทำให้มนุษย์ชอบได้ บางทีเขายังชอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App

          ปรากฏว่าคลิปการสัมภาษณ์นี้กลายมาเป็นไวรัลทะลุล้านวิวอย่างรวดเร็ว โดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก โดยมีทั้งคนที่แนะนำชาวต่างชาติให้เสิร์ชชื่อของหญิงคนนี้ดูก่อน รวมถึงมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ เช่น 

          - กลับมาเมืองไทย 

          - if you know .....you know

          - ชีไม่เหลือเค้าธรรมะเลยหรอ 555555555 อเมซิ่งมาก

          - หน้าเปลี่ยนไปมาก

          - คนไทยดูอยู่น้า 

          - ครูอ้อย เข็มทิศชีวิตป่ะ ?

          - อย่าเชื่อทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ต 

          - ป.โท 2 ใบก่อนอายุ 20 เหรอ ? ป.ตรี 1 ใบก็ใช้เวลา 3-4 ปีแล้ว เธอเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 14-15 หรือยังไง ? 

          - คนไทยรู้จักเธอดี โปรดกลับมาได้แล้ว

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต


ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App

ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ลั่นเป็นไฮโซโมนาโก แนะจะรวยได้ต้องคบเพื่อนรวย อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:20:22 3,114 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย