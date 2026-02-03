ภาพล่าสุด ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ลั่นเป็นไฮโซโมนาโก แนะจะรวยได้ต้องคบเพื่อนรวย

ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต โผล่คลิปไวรัล อ้างเป็นไฮโซโมนาโก มาแนะเส้นทางรวย ลั่นจะรวยได้ต้องคบคนรวย ลั่นคบคนจนมีแต่จะดึงให้ตกต่ำ คนแห่เมนต์ จำแทบไม่ได้
กลายเป็นที่ฮือฮาขึ้นมาทันที เมื่อช่อง TikTok @theschoolofhardknocks ซึ่งมักจะทำคลิปสัมภาษณ์มหาเศรษฐีและคนดังต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ปล่อยคลิปล่าสุดที่เข้าไปสัมภาษณ์หญิงชาวไทย ซึ่งปรากฏว่าหญิงรายดังกล่าวคือ ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือ ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต โดยตอนนี้ครูอ้อยได้กลายมาเป็นเศรษฐินีไฮโซที่โมนาโกไปแล้ว แถมยังดูเปลี่ยนไปมากจนหลายคนจำแทบไม่ได้
ทางช่องระบุว่า เขาได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการมหาเศรษฐีที่เบเวอรี่ฮิลส์ สหรัฐฯ และถามว่าเธอรวยได้ยังไง และเนื่องจากเธอเริ่มต้นจากการติดหนี้ 3 ล้านเหรียญ จึงมีการถามต่อถึงวิธีที่คนเราจะหลุดพ้นจากวงจรความยากจนในโลกทุกวันนี้ เขายังถามถึงบทเรียนเกี่ยวกับธุรกิจที่ไม่ได้มีสอนในวิทยาลัย ในฐานะบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท 10 แห่งรอบโลก
จากคลิป ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ที่ตอนนี้พลิกบทบาทมาเป็นนักธุรกิจ ระบุว่า เธอกลายมาเป็นมหาเศรษฐีตอนอายุ 28 ปี และปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทมากกว่า 10 แห่งทั่วโลก
เมื่อถามว่า เธอสามารถทำเงินได้สูงสุดเท่าไหร่ใน 1 ปี ครูอ้อย ฐิตินาถ เผยว่า ตอนที่ยังสาว เธอสามารถทำเงินได้ 80 ล้านเหรียญ ภายใน 6 เดือน จากธุรกิจเกี่ยวกับ IP licensing ซึ่งเกี่ยวกับการลงทุน โดยจุดเริ่มต้นของเธอ คือหนี้สิน 30 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอต้องรับผิดชอบต่อหลังคนในครอบครัวเสียชีวิต
เมื่อถามถึงคำแนะนำที่จะฝากถึงคนที่ติดอยู่ในวงจรความยากจน ครูอ้อย ฐิตินาถ ระบุว่า "ถ้าคุณอยากหนีพ้นจากวงจรความยากจน จงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อย 1 คน เพราะคนรวยอื่น ๆ จะอยากสอนคุณว่าเขารวยมาได้ยังไง เขาอยากจะให้เงินคุณไปเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ส่วนคนจนมีแต่จะดึงคุณให้ตกต่ำลง"
ครูอ้อย ฐิตินาถ ยังเผยว่าเธอเรียนจบปริญญาโท 2 สาขา ตั้งแต่ก่อนอายุ 20 ปี
เมื่อถามถึง 1 บทเรียนเกี่ยวกับธุรกิจจากเธอ ที่ไม่ได้มีสอนในรั้วมหาวิทยาลัย ครูอ้อย ฐิตินาถ ระบุว่า มีคนจำนวนมากมุ่งเป้าที่ "การขาย" เพื่อตัวเลขรายได้ แต่เธอมองว่าสิ่งที่ควรมุ่งเป้านั้นไม่ใช่รายได้ หรือแม้แต่กำไร เพราะกำไรของคุณอาจซ่อนอยู่ในหนี้สินหรือสิ่งที่คุณไม่อาจได้รับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "เงินสดสุทธิ" ที่คุณสามารถเอาออกมาจากธุรกิจได้ เป็นเงินปันผลสุทธิหลังหักภาษีที่จะอยู่ในกระเป๋าของคุณ สิ่งนี้ต่างหากที่ควรจะนับ
ครูอ้อย ฐิตินาถ เผยอีกว่า พ่อแม่เธอมาจากประเทศไทย แต่ปัจจุบันตัวเธอใช้ชีวิตอยู่ที่โมนาโก
เธอยังระบุด้วยว่า เป็นเรื่องดีที่สุดที่ผู้ประกอบการจะออกจากบ้านเกิด เพราะทุกครั้งที่เราออกไปจากบ้านเกิดของตัวเอง จะไม่มีความสะดวกสบายใด ๆ อีกต่อไป คุณจะได้รู้แจ้ง
เมื่อถามว่า สามารถพูดได้ไหมว่าเธอคงเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ถ้าทำงานที่บ้าน ครูอ้อย ฐิตินาถ ระบุว่า "คุณไม่ใช่ต้นไม้นะ"
ทั้งนี้ หากจะต้องตายในวันพรุ่งนี้ หนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากถึงคนรุ่นเด็กกว่าก็คือ ขอให้จำไว้ว่า "อย่าเอาแต่พยายามทำให้ผู้คนชอบคุณ เพราะเมื่อคุณประสบความสำเร็จ คุณก็จะมีคนเกลียดอยู่แล้ว" พร้อมชี้ว่าแค่ทำดีกับพระเจ้าก็พอ เพราะไม่มีวันทำให้มนุษย์ชอบได้ บางทีเขายังชอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ
ปรากฏว่าคลิปการสัมภาษณ์นี้กลายมาเป็นไวรัลทะลุล้านวิวอย่างรวดเร็ว โดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก โดยมีทั้งคนที่แนะนำชาวต่างชาติให้เสิร์ชชื่อของหญิงคนนี้ดูก่อน รวมถึงมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ เช่น
- กลับมาเมืองไทย
- if you know .....you know
- ชีไม่เหลือเค้าธรรมะเลยหรอ 555555555 อเมซิ่งมาก
- หน้าเปลี่ยนไปมาก
- คนไทยดูอยู่น้า
- ครูอ้อย เข็มทิศชีวิตป่ะ ?
- อย่าเชื่อทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ต
- ป.โท 2 ใบก่อนอายุ 20 เหรอ ? ป.ตรี 1 ใบก็ใช้เวลา 3-4 ปีแล้ว เธอเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 14-15 หรือยังไง ?
- คนไทยรู้จักเธอดี โปรดกลับมาได้แล้ว
