HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวการเมือง

เปิด 12 ข้อห้ามวันเลือกตั้ง 2569 ทั้งก่อน-หลังวันใช้สิทธิที่ประชาชนต้องรู้ มีอะไรบ้าง ?

          ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อย่าลืมทำความเข้าใจข้อห้ามวันเลือกตั้งที่ประชาชนต้องรู้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดกฎหมายตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงวันจริง ทั้งเรื่องการหาเสียง เครื่องแต่งกาย การถ่ายภาพบัตร และข้อจำกัดอื่น ๆ ที่มีบทลงโทษหากฝ่าฝืน
ข้อห้ามวันเลือกตั้ง 2569

ภาพจาก Andrii Yalanskyi / Shutterstock.com

          การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในปี 2569 เป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของประเทศไทย การใช้สิทธิอย่างถูกต้องนอกจากต้องรู้วิธีใช้บัตรเลือกตั้งทั้ง 3 ใบแล้ว (เช็กให้ชัวร์ก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 บัตรสีเขียว ชมพู เหลือง ต่างกันอย่างไร) ยังต้องหลีกเลี่ยงการกระทำหลายอย่างที่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งด้วย ซึ่งมีข้อห้ามสำคัญหลัก ๆ ดังนี้

1. ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ห้ามลงคะแนนแทนผู้อื่น

          การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่กฎหมายรับรองเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น ผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่มีสิทธิลงคะแนนแทนผู้อื่น แม้จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิก็ตาม ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

2. คนไม่มีสัญชาติไทย ห้ามมีส่วนร่วมในการหาเสียง

          การหาเสียงเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่กฎหมายอนุญาตให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น คนที่ไม่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยเหตุใด เช่น ทำงาน เรียน หรือพำนักชั่วคราว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมหาเสียงในทุกรูปแบบ

3. ห้ามเล่นหรือชักชวนเล่นพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง

          กฎหมายกำหนดชัดเจนว่า การนำผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติมาใช้เป็นเงื่อนไขในการพนัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทายผลว่าใครจะชนะ จำนวน สส. ที่พรรคการเมืองจะได้ หรือผลประชามติว่าจะ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ล้วนเข้าข่ายการพนันทั้งสิ้น

4. ห้ามหาเสียงก่อนและในวันเลือกตั้ง

          ตั้งแต่เวลาที่กฎหมายกำหนด (18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 7 กุมภาพันธ์ 2569) จนถึงปิดหีบเลือกตั้ง (8 กุมภาพันธ์ 2569) ห้ามทุกรูปแบบของการหาเสียง รวมถึงปราศรัย แจกเอกสาร ป้ายหาเสียง การโพสต์ข้อความชวนเชื่อ และใช้อุปกรณ์ที่มีโลโก้พรรคหรือโลโก้ผู้สมัครในบริเวณสถานที่เลือกตั้ง

5. ห้ามซื้อ-ขายเสียง หรือให้สิ่งจูงใจ

          การซื้อเสียงหรือให้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้พรรคหรือผู้สมัครใด ๆ ถือเป็นความผิดร้ายแรง มีทั้งโทษจำคุก ปรับ และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ข้อห้ามวันเลือกตั้ง 2569

ภาพจาก BlazingDesigns / Shutterstock.com

6. ห้ามจำหน่ายหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          ตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนวันเลือกตั้ง ถึงเวลาที่กำหนดของวันจริงของวันเลือกตั้งและวันออกเสียงประชามติ (7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. -  8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น.) ห้ามจำหน่าย แจก หรือจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ใกล้กับเขตเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดกฎหมายเลือกตั้งตามมาตรา 147

7. ห้ามดำเนินการก่อกวนหรือชักชวน

          การจัดหารถหรือเกณฑ์คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจหรือชี้นำถือเป็นการกระทำผิด รวมถึงการกีดขวางผู้อื่นไม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

8. ห้ามสวมใส่สัญลักษณ์หรือเครื่องแต่งกายของพรรค

          ในบริเวณสถานที่เลือกตั้งและช่วงเวลาที่ห้ามหาเสียง ห้ามสวมเสื้อหรือเครื่องประดับใด ๆ ที่มีโลโก้ หมายเลข หรือข้อความของพรรคการเมือง เพราะอาจถือเป็นการหาเสียงผิดกฎหมาย

9. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งเพื่อออกเสียงลงคะแนน

          การใช้บัตรที่ไม่ถูกต้อง หรือบัตรที่ไม่ได้รับจากหน่วยเลือกตั้ง อาจเข้าข่ายการทุจริตการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และอาจส่งผลให้บัตรดังกล่าวถูกวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย ไม่สามารถนับคะแนนได้
ข้อห้ามวันเลือกตั้ง 2569

ภาพจาก PeopleImages / Shutterstock.com

10. ห้ามเผยแพร่ผลสำรวจหรือผลโพล

          ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดหีบคะแนน การเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งถือว่าเป็นความผิด

11. ห้ามจัดการหรือทำลายบัตรลงคะแนน

          ห้ามทำลาย ทำให้บัตรชำรุด แก้ไขบัตร หรือนำบัตรออกนอกหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงห้ามทำเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายตามกฎหมาย (เช่น กากบาทในช่องเลือกตั้ง) เพราะจะทำให้บัตรเสียและผิดกฎหมาย

12. ห้ามถ่ายภาพหรือโฆษณาคะแนนของตนเอง

          ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพบัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว หรือแสดงให้คนอื่นเห็นว่าลงคะแนนให้ใครบ้าง เพื่อคุ้มครองความลับของผู้ลงคะแนนเสียง
          ก่อนเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรทำความเข้าใจข้อห้ามวันเลือกตั้งที่กฎหมายกำหนด อาทิ ห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้ง ห้ามถ่ายภาพบัตรลงคะแนน ห้ามจำหน่ายหรือดื่มสุรา และห้ามสวมใส่เสื้อผ้าหรือสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง การปฏิบัติตามข้อห้ามวันเลือกตั้งเหล่านี้ไม่เพียงช่วยหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย แต่ยังเป็นการปกป้องสิทธิของตนเอง ทำให้การเลือกตั้งและออกเสียงประชามติเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส และช่วยให้ทุกคนใช้สิทธิได้อย่างอิสระ มั่นใจในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศ
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 12 ข้อห้ามวันเลือกตั้ง 2569 ทั้งก่อน-หลังวันใช้สิทธิที่ประชาชนต้องรู้ มีอะไรบ้าง ? โพสต์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:36:00 1,314 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย