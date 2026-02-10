HILIGHT
เงินเดือน กกต. เท่าไหร่ ? เปิดค่าตอบแทนตั้งแต่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งถึงผู้บริหาร

          มาดูตัวเลข เงินเดือน กกต. ผู้ทำหน้าที่ชี้ชะตาการเลือกตั้ง 2569 พร้อมควบคุมและจัดการกระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ โปร่งใส และเที่ยงธรรม ว่าแต่ละตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนเท่าใดบ้าง 

เงินเดือน กกต.
ภาพจาก Boyloso / Shutterstock.com

          ท่ามกลางบรรยากาศการเลือกตั้งปี 2569 ที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจไม่น้อย คือ เงินเดือน กกต. เท่าไหร่ สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และจัดการกระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

          บทความนี้จะพาไปเปิดโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติงานภาคสนามทั่วประเทศ โดยเมื่อรวมเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้ว บางตำแหน่งมีรายได้สูงถึงระดับหลักแสนบาทต่อเดือน

          พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เปิดเผย บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีในส่วนของเงินเดือนประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือประธาน กกต. รวมถึงกรรมกการการเลือกตั้งดังนี้ 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ประธาน กกต. 

          - เงินเดือน : 81,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง : 50,000 บาท
          - เงินรวม 131,920 บาท 

กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. 

          - เงินเดือน : 80,540 บาท + เงินประจำตำแหน่ง : 42,500 บาท
          - เงินรวม 123,040 บาท 
 
เลขาธิการ กกต.

          - เงินเดือน : 97,900 - 107,770 บาท
          - เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม : 20,000-35,000 บาท
          - เงินรวมประมาณ 120,000-140,000 บาท


เงินเดือน กกต.
ภาพจาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โครงสร้างเงินเดือน กกต. 

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับปรุงจากระเบียบเดิมปี 2558 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามระดับตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน ดังนี้ 

ผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนแตะหลักแสน

เงินเดือน กกต.
ภาพจาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ กกต. เช่น

          - รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ มีเงินเดือนตั้งแต่ 55,880 บาท ไปจนถึงเพดานสูงสุด 90,770 บาทต่อเดือน และยังได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติมเดือนละ 17,000 บาท ทำให้รายได้รวมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 107,770 บาทต่อเดือน

          - ขณะที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีเพดานเงินเดือนเท่ากันที่ 90,770 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวมรายได้สูงสุดราว 102,770 บาทต่อเดือน 

ผู้บริหารระดับกลางและสายวิชาการ

          ตำแหน่งบริหารระดับกลาง เช่น 

          - ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้เชี่ยวชาญ มีเพดานเงินเดือนสูงสุด 76,670 บาท พร้อมเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท รวมรายได้ประมาณ 86,670 บาทต่อเดือน

          - สายวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จะได้รับเงินเดือนตามขั้นเช่นเดียวกับสายบริหาร โดยระดับสูงสุดสามารถแตะ 90,770 บาทต่อเดือน

พนักงานปฏิบัติงาน เงินเดือนเริ่มต้นหลักหมื่น

งินเดือน กกต.
ภาพจาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติงานของ กกต. แบ่งเป็นระดับต้นและระดับกลาง โดยไม่มีเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม

          - ระดับต้น เงินเดือนอยู่ระหว่าง 11,300 - 33,700 บาท

          - ระดับกลาง เงินเดือนอยู่ระหว่าง 19,500 - 56,540 บาท

          ทั้งนี้ เงินเดือนจะปรับเพิ่มตามขั้นที่กำหนด ตั้งแต่ขั้น 1.0 ถึงขั้น 32.0

ค่าตอบแทน ผอ.เขต และ กกต. ประจำพื้นที่

          นอกจากเงินเดือนประจำแล้ว ยังมีค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งและประชามติ โดย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งกำหนดให้การออกเสียงประชามติจัดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568

          ในรายละเอียดของระเบียบดังกล่าวได้มีการระบุถึง บัญชีอัตราค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่ดำเนินการออกเสียงประชามติ รวมถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

          - ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต และประธาน กกต. เขต ได้รับค่าตอบแทน 25,000 บาทต่อเดือน

          - กรรมการ กกต. เขต ได้รับ 22,000 บาทต่อเดือน

          - อนุกรรมการประจำเขต ได้รับ 16,000 บาทต่อเดือน

          - เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำเขต ได้รับตั้งแต่ 13,000 - 19,000 บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทนประจำหน่วยเลือกตั้ง (รายวัน)

          สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวัน แยกตามภารกิจ เช่น

          - วันอบรม 300 บาท

          - วันรับหีบบัตรและอุปกรณ์ 250 บาท

          - วันเลือกตั้งหรือวันออกเสียง ได้ตั้งแต่ 600 - 1,000 บาท

          พร้อมค่าพาหนะเพิ่มเติมวันละ 200 บาท (ได้เฉพาะวันเลือกตั้ง)

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่นับคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และผู้ช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว จะได้รับค่าตอบแทนวันละ 350 บาท

เงื่อนไขพิเศษและพื้นที่เสี่ยง

          ในกรณีที่มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ หรือออกเสียงใหม่ บุคลากรบางตำแหน่งจะได้รับค่าตอบแทนต่อเนื่องสูงสุด 2 เดือน

          ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บางตำแหน่งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็น 2 เท่าในวันที่ปฏิบัติหน้าที่

เงินเดือน กกต.
ภาพจาก  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เงินเดือน กกต.
ภาพจาก  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


          ทั้งหมดนี้คือ เงินเดือน กกต. ที่แตกต่างตามระดับตำแหน่ง ตั้งแต่พนักงานปฏิบัติงานหลักหมื่น ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีรายได้รวมเกิน 1 แสนบาทต่อเดือน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็มีค่าตอบแทนตามภารกิจและวันปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม

ข้อมูลจาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง




เงินเดือน กกต. เท่าไหร่ ? เปิดค่าตอบแทนตั้งแต่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งถึงผู้บริหาร อัปเดตล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2569
