ท่ามกลางบรรยากาศการเลือกตั้งปี 2569 ที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจไม่น้อย คือ เงินเดือน กกต. เท่าไหร่ สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และจัดการกระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
บทความนี้จะพาไปเปิดโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติงานภาคสนามทั่วประเทศ โดยเมื่อรวมเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้ว บางตำแหน่งมีรายได้สูงถึงระดับหลักแสนบาทต่อเดือน
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เปิดเผย บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีในส่วนของเงินเดือนประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือประธาน กกต. รวมถึงกรรมกการการเลือกตั้งดังนี้
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ประธาน กกต.
- เงินเดือน : 81,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง : 50,000 บาท
- เงินรวม 131,920 บาท
กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.
- เงินเดือน : 80,540 บาท + เงินประจำตำแหน่ง : 42,500 บาท
- เงินรวม 123,040 บาท
เลขาธิการ กกต.
- เงินเดือน : 97,900 - 107,770 บาท
- เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม : 20,000-35,000 บาท
- เงินรวมประมาณ 120,000-140,000 บาท
อ่านเพิ่ม : พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงสร้างเงินเดือน กกต.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับปรุงจากระเบียบเดิมปี 2558 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามระดับตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน ดังนี้
ผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนแตะหลักแสน
ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ กกต. เช่น
- รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ มีเงินเดือนตั้งแต่ 55,880 บาท ไปจนถึงเพดานสูงสุด 90,770 บาทต่อเดือน และยังได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติมเดือนละ 17,000 บาท ทำให้รายได้รวมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 107,770 บาทต่อเดือน
- ขณะที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีเพดานเงินเดือนเท่ากันที่ 90,770 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวมรายได้สูงสุดราว 102,770 บาทต่อเดือน
ผู้บริหารระดับกลางและสายวิชาการ
ตำแหน่งบริหารระดับกลาง เช่น
- ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้เชี่ยวชาญ มีเพดานเงินเดือนสูงสุด 76,670 บาท พร้อมเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท รวมรายได้ประมาณ 86,670 บาทต่อเดือน
- สายวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จะได้รับเงินเดือนตามขั้นเช่นเดียวกับสายบริหาร โดยระดับสูงสุดสามารถแตะ 90,770 บาทต่อเดือน
พนักงานปฏิบัติงาน เงินเดือนเริ่มต้นหลักหมื่น
สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติงานของ กกต. แบ่งเป็นระดับต้นและระดับกลาง โดยไม่มีเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม
- ระดับต้น เงินเดือนอยู่ระหว่าง 11,300 - 33,700 บาท
- ระดับกลาง เงินเดือนอยู่ระหว่าง 19,500 - 56,540 บาท
ทั้งนี้ เงินเดือนจะปรับเพิ่มตามขั้นที่กำหนด ตั้งแต่ขั้น 1.0 ถึงขั้น 32.0
ค่าตอบแทน ผอ.เขต และ กกต. ประจำพื้นที่
นอกจากเงินเดือนประจำแล้ว ยังมีค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งและประชามติ โดย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งกำหนดให้การออกเสียงประชามติจัดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568
ในรายละเอียดของระเบียบดังกล่าวได้มีการระบุถึง บัญชีอัตราค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่ดำเนินการออกเสียงประชามติ รวมถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้
- ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต และประธาน กกต. เขต ได้รับค่าตอบแทน 25,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ กกต. เขต ได้รับ 22,000 บาทต่อเดือน
- อนุกรรมการประจำเขต ได้รับ 16,000 บาทต่อเดือน
- เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำเขต ได้รับตั้งแต่ 13,000 - 19,000 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนประจำหน่วยเลือกตั้ง (รายวัน)
สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวัน แยกตามภารกิจ เช่น
- วันอบรม 300 บาท
- วันรับหีบบัตรและอุปกรณ์ 250 บาท
- วันเลือกตั้งหรือวันออกเสียง ได้ตั้งแต่ 600 - 1,000 บาท
พร้อมค่าพาหนะเพิ่มเติมวันละ 200 บาท (ได้เฉพาะวันเลือกตั้ง)
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่นับคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และผู้ช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว จะได้รับค่าตอบแทนวันละ 350 บาท
เงื่อนไขพิเศษและพื้นที่เสี่ยง
ในกรณีที่มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ หรือออกเสียงใหม่ บุคลากรบางตำแหน่งจะได้รับค่าตอบแทนต่อเนื่องสูงสุด 2 เดือน
ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บางตำแหน่งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็น 2 เท่าในวันที่ปฏิบัติหน้าที่
อ่านเพิ่ม : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๘
ทั้งหมดนี้คือ เงินเดือน กกต. ที่แตกต่างตามระดับตำแหน่ง ตั้งแต่พนักงานปฏิบัติงานหลักหมื่น ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีรายได้รวมเกิน 1 แสนบาทต่อเดือน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็มีค่าตอบแทนตามภารกิจและวันปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม
