อาการล่าสุดผู้บาดเจ็บ ผอ. เป็นตัวประกัน อยู่ห้องไอซียู - เด็กเจ็บอีก 2

อาการล่าสุดผู้บาดเจ็บ ผอ. เป็นตัวประกัน ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย อยู่ในห้องไอซียู ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 คนเป็นนักเรียนทั้งคู่ คนหนึ่งถูกยิง คนหนึ่งตกจากที่สูง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
จากกรณีที่มีการกราดยิงที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สร้างความตื่นตระหนก ก่อนตำรวจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นั้น
อ่านข่าว : เปิดสาเหตุคนร้ายบุกเข้าโรงเรียนหาดใหญ่ ก่อนเจอตำรวจควบคุมตัว
ล่าสุด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า เมื่อตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้ ก็สามารถช่วยเหลือครูนักเรียนได้อย่างปลอดภัย ส่วนสาเหตุเบื้องต้น คาดว่า คนร้ายไม่พอใจครูภายในโรงเรียน แต่จะมีการสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ทั้งนี้ มีรายงานที่คาดการณ์ว่า ผอ. เป็นคนที่ยอมเป็นตัวประกันแทนเด็ก ๆ เพื่อทำให้นักเรียนและบุคลากรคนอื่น ๆ ปลอดภัย ถูกยิงอาการสาหัส
1. นางศศิพัชร สินสโมสร ผอ. ถูกยิงที่ทรวงอกและลำตัว ผ่าตัดแล้ว ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดในห้องไอซียู
2. นักเรียนหญิง ถูกยิงที่ช่องท้อง กำลังผ่าตัด
3. นักเรียนตกจากที่สูงจนเจ็บข้อเท้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
จากกรณีที่มีการกราดยิงที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สร้างความตื่นตระหนก ก่อนตำรวจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นั้น
อ่านข่าว : เปิดสาเหตุคนร้ายบุกเข้าโรงเรียนหาดใหญ่ ก่อนเจอตำรวจควบคุมตัว
ล่าสุด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า เมื่อตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้ ก็สามารถช่วยเหลือครูนักเรียนได้อย่างปลอดภัย ส่วนสาเหตุเบื้องต้น คาดว่า คนร้ายไม่พอใจครูภายในโรงเรียน แต่จะมีการสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ทั้งนี้ มีรายงานที่คาดการณ์ว่า ผอ. เป็นคนที่ยอมเป็นตัวประกันแทนเด็ก ๆ เพื่อทำให้นักเรียนและบุคลากรคนอื่น ๆ ปลอดภัย ถูกยิงอาการสาหัส
กระทรวงสาธารณสุข รายงานเพิ่มเติมถึงอาการผู้บาดเจ็บ ดังนี้
1. นางศศิพัชร สินสโมสร ผอ. ถูกยิงที่ทรวงอกและลำตัว ผ่าตัดแล้ว ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดในห้องไอซียู
2. นักเรียนหญิง ถูกยิงที่ช่องท้อง กำลังผ่าตัด
3. นักเรียนตกจากที่สูงจนเจ็บข้อเท้า