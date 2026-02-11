HILIGHT
อาการล่าสุดผู้บาดเจ็บ ผอ. เป็นตัวประกัน อยู่ห้องไอซียู - เด็กเจ็บอีก 2

          อาการล่าสุดผู้บาดเจ็บ ผอ. เป็นตัวประกัน ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย อยู่ในห้องไอซียู ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 คนเป็นนักเรียนทั้งคู่ คนหนึ่งถูกยิง คนหนึ่งตกจากที่สูง


กราดยิงหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          จากกรณีที่มีการกราดยิงที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สร้างความตื่นตระหนก ก่อนตำรวจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นั้น

          อ่านข่าว : เปิดสาเหตุคนร้ายบุกเข้าโรงเรียนหาดใหญ่ ก่อนเจอตำรวจควบคุมตัว

          ล่าสุด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า เมื่อตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้ ก็สามารถช่วยเหลือครูนักเรียนได้อย่างปลอดภัย ส่วนสาเหตุเบื้องต้น คาดว่า คนร้ายไม่พอใจครูภายในโรงเรียน แต่จะมีการสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง

          ทั้งนี้ มีรายงานที่คาดการณ์ว่า ผอ. เป็นคนที่ยอมเป็นตัวประกันแทนเด็ก ๆ เพื่อทำให้นักเรียนและบุคลากรคนอื่น ๆ ปลอดภัย ถูกยิงอาการสาหัส


กราดยิงหาดใหญ่

กระทรวงสาธารณสุข รายงานเพิ่มเติมถึงอาการผู้บาดเจ็บ ดังนี้


          1. นางศศิพัชร สินสโมสร ผอ. ถูกยิงที่ทรวงอกและลำตัว ผ่าตัดแล้ว ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดในห้องไอซียู

          2. นักเรียนหญิง ถูกยิงที่ช่องท้อง กำลังผ่าตัด

          3. นักเรียนตกจากที่สูงจนเจ็บข้อเท้า







โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:41:57
