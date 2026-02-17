หญิงสาวรายหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือ หลังถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายถึง 4 ครั้ง แจ้งความ 3 สน. แต่คดีไม่คืบหน้า สุดท้ายผู้ก่อเหตุถูกจับกุม ก่อนตัดสินใจปลิดชีพตัวเองในห้องขัง
กรณีสาวรายหนึ่ง ถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายถึง 3 ครั้ง แจ้งความถึง 3 สน. คดีไม่คืบหน้า ต้องไปขอความช่วยเหลือจาก "ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์" เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายหลังมีการนำเสนอข่าว ตร.สามารถควบคุมตัวอดีตแฟนได้แต่คนก่อเหตุตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง
จุดเริ่มต้นความรักที่เริ่มจากโซเชียลมีเดีย
"บี" (นามสมมติ) พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง รู้จักกับ "เขา" ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อปี 2565 ในช่วงแรกยังไม่ได้ตัดสินใจคบกัน แต่ด้วยบุคลิกที่พูดจาดี เอาใจเก่ง ดูแลเอาใจใส่ทั้งไปรับไปส่ง พาไปกินข้าว ซื้อของขวัญให้สม่ำเสมอ ทำให้บีตัดสินใจลองคบหาดูใจ ขณะนั้นทั้งคู่เป็นโสด และอดีตแฟนทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์
อย่างไรก็ตาม ความลับสำคัญที่บีไม่รู้มาก่อนก็คือ ชายคนนี้เคยมีภาวะทางจิตและรับประทานยาจิตเวช โดยเขาเปิดเผยความจริงนี้ภายหลังจากที่คบกันแล้ว แต่ยืนยันว่าหายดีแล้ว บีจึงยอมรับเรื่องนี้ได้ เพราะคิดว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้ว
ชนวนแรก - ทองหายกลายเป็นจุดระเบิด
ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อมีการปล่อยเงินกู้ระหว่างแฟนหนุ่มกับญาติของบี โดยบีทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ช่วงที่แฟนหนุ่มติดคุกทหาร ญาติของบีต้องการเงินกู้คืน บีจึงนำทองที่แฟนซื้อให้จำนวน 4 บาท (มูลค่ากว่า 80,000 บาท) ไปจำนำเพื่อหาเงินมาให้ แต่ญาติไม่สามารถคืนเงินและทองได้ เมื่อแฟนหนุ่มออกจากคุกทหารมาพบว่าทองหาย จึงเกิดความโกรธและเริ่มกดดันบีให้ตามทวงเงินคืน
นอกจากนี้แฟนหนุ่มยังออกจากราชการและต้องเผชิญปัญหาคดีพรากผู้เยาว์ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้น เขาจึงโยนความผิดทั้งหมดให้บี อ้างว่าเธอทำให้เขาสูญเสียทุกอย่างและต้องรับผิดชอบหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยรวมกัน 6 - 7 แสนบาท
ความรุนแรง 4 ครั้ง - บาดแผลที่ลึกกว่าร่างกาย
ครั้งที่ 1 (ปลายปี 2567) - เริ่มลงมือ
บีถูกต่อย เตะ ถีบ และถูกฟาดหัวด้วยกล่องทองจนแตก บาดเจ็บช้ำทั้งตัว ทั้งใบหน้า หน้าผาก ลูกตา และแขนขา บีลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.สุทธิสาร แต่ยังไม่แจ้งความอย่างเป็นทางการ เพราะยังมีความรู้สึกผิดและยังรักอดีตแฟน
ครั้งที่ 2 - รุนแรงขึ้น บังคับให้กราบเท้า
ครั้งที่ 2 หนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการขู่ว่า "ถ้าไม่เอาเงินมา จะตบทุกวัน" บีอัดเสียงไว้เป็นหลักฐาน และถูกบังคับให้กราบเท้า เมื่อกราบแล้วยังถูกกระทืบหัวซ้ำ บีแจ้งความที่ สน.สุทธิสาร อีกครั้ง แต่คดียังไม่คืบหน้า
ครั้งที่ 3 (19 ม.ค.) - หึงหวงจนเลือดออก
ชนวนคือความหึงหวง แฟนหนุ่มปักใจว่าบีนอกใจเพียงเพราะเห็นบีคุยกับเพื่อนร่วมงาน บีถูกต่อยที่ใบหน้าจนแก้มแตกมีเลือดออก และถูกเตะที่ท้องน้อย บีหนีออกมาได้ โทรให้พ่อมาช่วย และตัดสินใจเลิกกับแฟนหนุ่มอย่างเด็ดขาด พร้อมแจ้งความที่ สน.สุทธิสาร อีกครั้ง
ครั้งที่ 4 (11 กุมภาพันธ์ ) - ลักพาตัวกลางปั๊มน้ำมัน
แม้เลิกกันแล้ว แฟนหนุ่มยังสะกดรอยตามบี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เขาตามมาถึงปั๊มน้ำมันแถวรามคำแหง บุกเข้ามาในมินิมาร์ท จิกผม แย่งกระเป๋าที่มีโทรศัพท์และของมีค่า แล้วดึงบีขึ้นรถพาหนี บนรถบีถูกชกหน้าซ้ำๆ จนตาบวมมองไม่เห็น ก่อนจะพูดประโยคสะพรึงว่า "มึงเลือกที่ตายตรงไหนดี" บีรอจังหวะเปิดประตูรถหนีลงมาและโบกแท็กซี่กลับบ้านพ่อได้ในที่สุด
หลังเหตุการณ์ครั้งที่ 4 บีแจ้งความที่ สน.ร่มเกล้า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ในข้อหาชิงทรัพย์ ซึ่งทำให้ตำรวจสามารถขออนุมัติหมายจับได้
การประจานออนไลน์ - ความโหดร้ายที่ไม่มีรอยฟกช้ำ
หลังชิงโทรศัพท์ไป อดีตแฟนล็อกอินเฟซบุ๊กของบี เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ และโพสต์ภาพส่วนตัวรวมถึงรูปบาดแผลของบีออกสาธารณะ พร้อมข้อความหมิ่นประมาทรุนแรง เช่น "ผู้หญิงคนนี้ใครจะคบก็คบ ง่ายสบาย หลอกเงินผัวเก่า" ยังส่งภาพเข้ากลุ่มไลน์บริษัทของบี แจ้งว่าบีลาออกแล้ว ทำให้บริษัทโทรตำหนิบีโดยไม่รู้ความจริง นอกจากนี้ยังขู่ว่าจะนำคลิปส่วนตัวไปเผยแพร่บนเว็บผู้ใหญ่
** การแชร์ภาพเหล่านี้ต่อมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
ระบบล้มเหลว - 3 สน. แต่ไม่มีใครช่วย
บีแจ้งความรวม 3 สถานี ได้แก่ สน.สุทธิสาร (2 ครั้ง), สน.ร่มเกล้า และ สน.มีนบุรี แต่กว่าคดีจะขับเคลื่อนได้จริงต้องอาศัยการนำเสนอของรายการ "โหนกระแส" และการช่วยเหลือของ ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรี พม. ซึ่งประสานงานกับตำรวจจนสามารถออกหมายจับได้
คืนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ตำรวจ 7 นายบุกจับผู้ต้องหาที่มินิมาร์ทแถวร่มเกล้า แม้ผู้ต้องหาต่อสู้อย่างดุเดือด ใช้อาวุธปืนต่อสู้เจ้าหน้าที่ และกัดตำรวจจนมีบาดแผล ก็ยังถูกควบคุมตัวได้
จุดจบในห้องขัง - ปลิดชีพเวลาตี 5 เศษ
ผู้ต้องหาถูกนำตัวส่ง สน.มีนบุรี เวลา 22.00 น. ระหว่างถูกควบคุมตัวยังโทรข่มขู่ครอบครัวบีรัว ๆ และแจ้งว่าป่วยจิตเวช รับยาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ แต่ขาดยามานาน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอาการเครียดชัดเจน เวลา 05.51 น. กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเขาถอดกางเกง ผูกกับลูกกรงเหล็กในห้องขัง และทิ้งตัวลง ภายใน 2 นาที ร่างนิ่ง กว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าช่วยก็ไม่ทันเสียแล้ว ห้องขังมีผู้ต้องขังอีก 2 คนแต่ทั้งหมดหลับอยู่
ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 39 เมื่อผู้ต้องหาเสียชีวิต คดีอาญาทั้งหมดย่อมระงับ ไม่ว่าจะเป็นทำร้ายร่างกาย ชิงทรัพย์ พรากผู้เยาว์ และลักทรัพย์
สิทธิ์ทางกฎหมายที่บียังมี
แม้คดีอาญาระงับ บียังมีสิทธิ์ดำเนินการดังนี้
- เรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งจากทายาทที่รับมรดกของผู้เสียชีวิต ทั้งค่าทำร้ายร่างกายและค่ารักษาพยาบาล
- ขอรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม
- ประสาน ดีอี หรือตำรวจไซเบอร์ ให้ระงับภาพที่ยังแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดีย
กรณีของบีสะท้อนให้เห็นช่องโหว่สำคัญในระบบยุติธรรมไทย เมื่อผู้เสียหายต้องพบเจอความรุนแรงซ้ำๆ ถึง 4 ครั้ง แจ้งความถึง 3 สถานีตำรวจ แต่ไม่มีการดำเนินคดีอย่างจริงจัง จนต้องพึ่งพาสื่อมวลชนและเครือข่ายภาครัฐกว่าจะขับเคลื่อนได้
ผู้เชี่ยวชาญและทนายความต่างชี้ตรงกันว่า หากตำรวจดำเนินการตั้งแต่ต้น เรื่องทั้งหมดคงไม่บานปลายมาถึงจุดนี้ ดร.ธนกฤต เตือนว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ควรถูกมองข้าม และระบบติดตามคดีต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน
สำหรับผู้ตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน บีฝากไว้ว่า "ถูกลงไม้ลงมือครั้งแรกก็ให้ออกมาเลย อย่าทำพลาดแบบหนู มันอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้"