เหยื่อดับสยอง ถูกพบคาปากจระเข้ สลดเหลือแค่ครึ่งท่อน ชาวบ้านช่วยกันกู้ร่าง

          ช็อก หญิงลงน้ำไปหาหอย กลายเป็นเหยื่อจระเข้ สลดพบศพคาปากจระเข้ ถูกเขมือบเหลือครึ่งท่อน เตือนประชาชนระมัดระวัง 

จระเข้กินคน

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ beritamerdeka.net รายงานเหตุการณ์สุดสะพรึง หญิงวัย 35 ปี กลายเป็นเหยื่อถูกจระเข้ฆ่า เหลือศพเพียงครึ่งท่อน โดยเจอศพในสภาพสยองคาปากจระเข้ นับเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญล่าสุดที่มีคนเสียชีวิตจากจระเข้ในอินโดนีเซีย 

          รายงานเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ (15 กุมภาพันธ์) บริเวณแม่น้ำสายหนึ่งในเขตเทลุกดาลัม จังหวัดอาเจะฮ์ โดยหญิงผู้เคราะห์ร้ายออกไปหาหอยที่แม่น้ำกับเพื่อน ในเวลาประมาณ 11.00 น. จากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงต่อมา ผู้ตายก็ลงไปสำรวจบริเวณกลางแม่น้ำ ขณะที่เพื่อนรออยู่ตรงริมฝั่ง

          แต่จากนั้นไม่นาน ผู้ตายก็ถูกจระเข้ทำร้ายและคาบหายลงน้ำไป เป็นจังหวะเดียวกับที่สามีของเธอตามมาที่แม่น้ำ เพื่อนกับสามีจึงช่วยกันค้นหาเธอ ก่อนจะไปแจ้งข่าวให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทราบ ทำให้ทางตำรวจเร่งระดมกำลังร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ออกค้นหาเหยื่ออย่างเร่งด่วน  

          กระทั่งเวลาประมาณ 14.30 น. ในที่สุดก็มีคนเจอเหยื่อ ในสภาพถูกคาบไว้คาปากจระเข้ ทางตำรวจกับชาวบ้านจึงหาไม้และเชือก พยายามจะช่วยเหลือเหยื่อออกมา แต่ตอนที่พวกเขาชิงตัวเธอออกมาจากจระเข้ได้ เหยื่อก็เสียชีวิตไปแล้ว 
 
จระเข้กินคน
ภาพจาก Teluk Dalam Police

          ที่น่าสะพรึงไปกว่านั้น คือศพที่อยู่ในสภาพสุดสยอง เหลือเพียงครึ่งท่อน ซึ่งทางครอบครัวก็ได้นำร่างของเธอกลับไปทำพิธีที่บ้าน ก่อนจะฝังในทันที 

          ทั้งนี้ ทางตำรวจยืนยันว่าเกิดเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้นจริง โดยตอนนี้ทางตำรวจกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดอาเจะฮ์ (BKSDA) ในการจัดการจระเข้ที่ยังวนเวียนอยู่ในแม่น้ำ พร้อมกันนั้นยังขอให้ประชาชนที่มักทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ำ เช่น หาหอย จับปลา อาบน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก beritamerdeka.net, kompas.com


เหยื่อดับสยอง ถูกพบคาปากจระเข้ สลดเหลือแค่ครึ่งท่อน ชาวบ้านช่วยกันกู้ร่าง โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:09:03 1,691 อ่าน
