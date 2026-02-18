ช็อก สัตว์ยักษ์ยาวกว่า 10 เมตร โผล่กลางแม่น้ำ ชาวบ้านตะลึงที่แท้เป็นวาฬ หลุดมาได้ไง

ช็อก สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ยาวกว่า 10 เมตร โผล่กลางแม่น้ำที่อินโดนีเซีย ชาวบ้านแห่ดู อึ้งที่แท้เป็นวาฬยักษ์ หลุดเข้ามาในแม่น้ำ ระดมกำลังช่วย แต่สุดท้ายไม่รอด
ภาพจาก Tribun Sumsel
ภาพจาก Tribun Sumsel
เป็นไปได้ว่ามันว่ายเข้ามาในแม่น้ำก่อนที่จะถึงช่วงน้ำลด โดยหลังจากนั้นชาวบ้านต่างพยายามนำเรือสปีดโบ๊ทเข้ามาช่วยกันผลักดันวาฬตัวนี้กลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ จนในที่สุดก็พามันไปยังจุดที่มีน้ำลึกได้
ภาพจาก Tribun Sumsel
ภาพจาก Tribun Sumsel
ภาพจาก Tribun Sumsel
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Tribun Sumsel รายงานข่าวฮือฮา พบวาฬยักษ์ความยาวมากกว่า 10 เมตร เกยน้ำตื้นอยู่กลางแม่น้ำ Somor River ในพื้นที่อำเภอโอกันโคมาริงอีลีร์ จังหวัดสุมาตราใต้ ประเทศอินโดนีเซีย สร้างความตื่นตะลึงแก่ชาวบ้านและชาวประมงในพื้นที่ เพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่จะมีสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เท่านี้หลุดเข้ามาในแม่น้ำ
ภาพจาก Tribun Sumsel
รายงานเผยว่า วาฬดังกล่าวถูกพบโดยชาวประมงเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (15 กุมภาพันธ์) ก่อนที่ข่าวจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนเป็นไวรัล มีคนแห่เดินทางมาดูกันมากมาย ชาวบ้านต่างช็อกที่ได้เจอสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์ลอยอยู่กลางแม่น้ำ จนเมื่อมีคนเข้าไปสำรวจดูชัด ๆ จึงพบว่าเป็นวาฬ ที่มาติดอยู่บริเวณน้ำตื้นจนขยับไปไหนไม่ได้
ภาพจาก Tribun Sumsel
ภาพจาก Tribun Sumsel
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (18 กุมภาพันธ์) กลับมีรายงานว่าวาฬตัวดังกล่าวตายแล้ว และซากของมันก็ยังคงติดอยู่ในแม่น้ำ โดยหลังจากชาวบ้านพามันไปยังบริเวณน้ำลึก วาฬก็หายไปจากผิวน้ำ ซึ่งคาดว่ามันจมหายลงไป
ขอบคุณข้อมูลจาก Tribun Sumsel