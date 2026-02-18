HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ช็อก สัตว์ยักษ์ยาวกว่า 10 เมตร โผล่กลางแม่น้ำ ชาวบ้านตะลึงที่แท้เป็นวาฬ หลุดมาได้ไง

          ช็อก สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ยาวกว่า 10 เมตร โผล่กลางแม่น้ำที่อินโดนีเซีย ชาวบ้านแห่ดู อึ้งที่แท้เป็นวาฬยักษ์ หลุดเข้ามาในแม่น้ำ ระดมกำลังช่วย แต่สุดท้ายไม่รอด 

วาฬยักษ์
ภาพจาก Tribun Sumsel 

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Tribun Sumsel รายงานข่าวฮือฮา พบวาฬยักษ์ความยาวมากกว่า 10 เมตร เกยน้ำตื้นอยู่กลางแม่น้ำ Somor River ในพื้นที่อำเภอโอกันโคมาริงอีลีร์ จังหวัดสุมาตราใต้ ประเทศอินโดนีเซีย สร้างความตื่นตะลึงแก่ชาวบ้านและชาวประมงในพื้นที่ เพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่จะมีสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เท่านี้หลุดเข้ามาในแม่น้ำ

วาฬยักษ์
ภาพจาก Tribun Sumsel 

          รายงานเผยว่า วาฬดังกล่าวถูกพบโดยชาวประมงเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (15 กุมภาพันธ์) ก่อนที่ข่าวจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนเป็นไวรัล มีคนแห่เดินทางมาดูกันมากมาย ชาวบ้านต่างช็อกที่ได้เจอสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์ลอยอยู่กลางแม่น้ำ จนเมื่อมีคนเข้าไปสำรวจดูชัด ๆ จึงพบว่าเป็นวาฬ ที่มาติดอยู่บริเวณน้ำตื้นจนขยับไปไหนไม่ได้

          เป็นไปได้ว่ามันว่ายเข้ามาในแม่น้ำก่อนที่จะถึงช่วงน้ำลด โดยหลังจากนั้นชาวบ้านต่างพยายามนำเรือสปีดโบ๊ทเข้ามาช่วยกันผลักดันวาฬตัวนี้กลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ จนในที่สุดก็พามันไปยังจุดที่มีน้ำลึกได้   

วาฬยักษ์
ภาพจาก Tribun Sumsel 

วาฬยักษ์
ภาพจาก Tribun Sumsel 

          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (18 กุมภาพันธ์) กลับมีรายงานว่าวาฬตัวดังกล่าวตายแล้ว และซากของมันก็ยังคงติดอยู่ในแม่น้ำ โดยหลังจากชาวบ้านพามันไปยังบริเวณน้ำลึก วาฬก็หายไปจากผิวน้ำ ซึ่งคาดว่ามันจมหายลงไป



ขอบคุณข้อมูลจาก Tribun Sumsel 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ช็อก สัตว์ยักษ์ยาวกว่า 10 เมตร โผล่กลางแม่น้ำ ชาวบ้านตะลึงที่แท้เป็นวาฬ หลุดมาได้ไง โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:51:43 2,232 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย