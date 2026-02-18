HILIGHT
อึ้ง ! เจอสิ่งมีชีวิตตัวเบิ้ม หนักเกือบ 200 กก. ติดคาท่อระบายน้ำ งงทำไมมาอยู่ตรงนี้

 
           จนท. เดินสำรวจท่อ อึ้งเจอสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ หนักเกือบ 200 กก. ติดอยู่คาท่อระบายน้ำ คาดตั้งใจจะหาแหล่งน้ำที่อุ่นขึ้น กลับมาติดแหง็ก ต้องระดมทีมช่วย
ตัวอะไร ติดในท่อ !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Brevard County Fire Rescue

           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ 1news รายงานว่า เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ต้องระดมกำลงชุดใหญ่ เพื่อให้ความช่วยเหลือพะยูนตัวหนึ่ง ที่หลงมาติดอยู่ในท่อระบายน้ำฝน ภายในเมืองเมลเบิร์นบีช โดยคาดว่ามันกำลังพยายามหาแหล่งน้ำที่อุ่นกว่า ก่อนจะมาติดอยู่ที่นี่ 

           ด้าน เทอร์รี่ โครนิน รองนายกเทศมนตรีฟลอริดา เผยว่า ทางการกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนทั่วเมือง และมีการส่งคนออกไปสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ กระทั่งพนักงานที่ไปสำรวจรายหนึ่ง สังเกตเห็นพะยูนตัวนี้ ติดอยู่ในส่วนที่เรียกว่า baffle box ของท่อ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (11 กุมภาพันธ์)

           ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้งชุดดับเพลิง เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำฟลอริดา มหาวิทยาลัยฟลอริดา ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือพะยูนหนัก 186 กิโลกรัม ออกมาจากท่อ
 
ตัวอะไร ติดในท่อ !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Brevard County Fire Rescue

           ขณะนี้พะยูนตัวผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากท่อ อยู่ในความดูแลของ SeaWorld Orlando ซึ่งเป็นทั้งสวนสนุก สวนสัตว์ และอะแควเรียม ซึ่งทางโฆษกของ SeaWorld Orlando เปิดเผยว่า พะยูนตัวดังกล่าวหายใจได้เอง เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระ และสนใจในอาหาร ทีมผู้ดูแลกำลังปรับระดับน้ำในสระทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้มันลอยตัวและรู้สึกสบาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการดูแล ก่อนจะถึงวันที่ปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติ 
  
           อนึ่ง ฟลอริดายังคงเผชิญความท้าทายในการดูแลพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง นับตั้งแต่เกิดวิกฤตอาหารขาดแคลนเมื่อปี 2564 ซึ่งมีพะยูนตายมากกว่า 1,100 ตัว โดยส่วนใหญ่ตายจากการอดอาหาร อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจำนวนพะยูนที่ตายลดลงอย่างมาก โดยอยู่ที่ 55 ตัว ในปี 2566 และ 565 ตัว ในปี 2567

           ขณะที่ SeaWorld Orlando ได้ช่วยเหลือพะยูนมากถึง 56 ตัว ในปีที่ผ่านมา และเฉพาะปีนี้ก็รับพะยูนมาอยู่ในความดูแล 7 ตัวแล้ว  

ตัวอะไร ติดในท่อ !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Brevard County Fire Rescue

ตัวอะไร ติดในท่อ !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Brevard County Fire Rescue

ตัวอะไร ติดในท่อ !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Brevard County Fire Rescue

ตัวอะไร ติดในท่อ !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก UF VETS Animal Technical Rescue & Disaster Response 


ขอบคุณข้อมูลจาก 1news


 





