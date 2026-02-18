จนท. เดินสำรวจท่อ อึ้งเจอสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ หนักเกือบ 200 กก. ติดอยู่คาท่อระบายน้ำ คาดตั้งใจจะหาแหล่งน้ำที่อุ่นขึ้น กลับมาติดแหง็ก ต้องระดมทีมช่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Brevard County Fire Rescue
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ 1news รายงานว่า เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ต้องระดมกำลงชุดใหญ่ เพื่อให้ความช่วยเหลือพะยูนตัวหนึ่ง ที่หลงมาติดอยู่ในท่อระบายน้ำฝน ภายในเมืองเมลเบิร์นบีช โดยคาดว่ามันกำลังพยายามหาแหล่งน้ำที่อุ่นกว่า ก่อนจะมาติดอยู่ที่นี่
ด้าน เทอร์รี่ โครนิน รองนายกเทศมนตรีฟลอริดา เผยว่า ทางการกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนทั่วเมือง และมีการส่งคนออกไปสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ กระทั่งพนักงานที่ไปสำรวจรายหนึ่ง สังเกตเห็นพะยูนตัวนี้ ติดอยู่ในส่วนที่เรียกว่า baffle box ของท่อ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (11 กุมภาพันธ์)
ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้งชุดดับเพลิง เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำฟลอริดา มหาวิทยาลัยฟลอริดา ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือพะยูนหนัก 186 กิโลกรัม ออกมาจากท่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Brevard County Fire Rescue
อนึ่ง ฟลอริดายังคงเผชิญความท้าทายในการดูแลพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง นับตั้งแต่เกิดวิกฤตอาหารขาดแคลนเมื่อปี 2564 ซึ่งมีพะยูนตายมากกว่า 1,100 ตัว โดยส่วนใหญ่ตายจากการอดอาหาร อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจำนวนพะยูนที่ตายลดลงอย่างมาก โดยอยู่ที่ 55 ตัว ในปี 2566 และ 565 ตัว ในปี 2567
ขณะที่ SeaWorld Orlando ได้ช่วยเหลือพะยูนมากถึง 56 ตัว ในปีที่ผ่านมา และเฉพาะปีนี้ก็รับพะยูนมาอยู่ในความดูแล 7 ตัวแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Brevard County Fire Rescue
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Brevard County Fire Rescue
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Brevard County Fire Rescue
ภาพจาก เฟซบุ๊ก UF VETS Animal Technical Rescue & Disaster Response
ขอบคุณข้อมูลจาก 1news