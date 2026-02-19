HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านอาหารตามหาลูกค้าประจำ สั่งมา 5 ปี ก่อนหายไป เป็นห่วงมาก ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้า

          เจ้าของร้านอาหารตามหาลูกค้าประจำ หลังสั่งทุกวันมานาน 5 ปี แต่อยู่ ๆ ก็หายไป ทำให้เป็นห่วงมาก ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้า กลัวเกิดเรื่องไม่ดี

ร้านอาหาร
ภาพจาก Weibo

          ความผูกพันเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าของร้านอาหารกับลูกค้าประจำ เมื่อเขาสั่งอาหารที่ร้านทุกวันมาตลอด 5 ปี รวมมากกว่า 2,000 ออร์เดอร์ แต่อยู่ ๆ วันหนึ่งลูกค้ารายนี้กลับ "หายตัวไป" อย่างกะทันหัน เจ้าของร้านจึงเกิดความเป็นกังวล จึงออกตามหาลูกค้าคนนั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยหวังเพียงว่าเขาจะปลอดภัย แม้ว่าจะไม่เคยเห็นหน้ากันก็ตาม 

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ United Daily News เผยเรื่องราวไวรัลบนโลกออนไลน์ของจีน เมื่อมีเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งออกมาประกาศตามหาลูกค้าประจำรายหนึ่งด้วยความเป็นห่วง ภายหลังจากเขาสั่งอาหารผ่านทางออนไลน์ที่ร้านอย่างต่อเนื่องมานานถึง 5 ปี ก่อนที่อยู่ ๆ จะเงียบหายไป สร้างความไม่สบายใจให้กับทางเจ้าของร้าน เกรงว่าจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับเขา 

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เผยว่า นายอู่ เป็นเจ้าของร้านอาหารในเมืองฉานเฉิง มณฑลฝอซาน ประเทศจีน เขาเผยว่า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ลูกค้ารายนี้สั่งอาหารจากร้านของเขาผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารมากกว่า 2,000 ครั้ง โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา ลูกค้ารายนี้ได้หยุดสั่งอาหารไป 

ร้านอาหาร
ภาพจาก Weibo

          นายอู่ กล่าวว่า แม้ว่าเขาจะไม่เคยเจอลูกค้ารายนี้แบบตัวเป็น ๆ แต่เขากลับรู้สึกผูกพัน จนคิดว่าเขาเป็น "เพื่อน" เรียกว่าเป็น ความผูกพันที่เกิดขึ้นผ่านหน้าจอ เขารู้จักและคุ้นเคยกับรสนิยมด้านอาหารของลูกค้ารายนี้เป็นอย่างดี และเพื่อแสดงความขอบคุณ เขาได้จัดที่นั่งพิเศษเป็นที่นั่ง VIP ในร้านให้สำหรับ "เพื่อนสั่งอาหารระยะยาว" โดยเฉพาะ แม้ว่าลูกค้ารายนี้จะไม่เคยเข้ามาในร้านเลยก็ตาม และเก้าอี้ตัวนี้ก็ยังคงว่างอยู่เสมอ  

          ในตอนแรก นายอู่พยายามตามหาลูกค้าคนนี้ผ่านทางแพลตฟอร์มส่งอาหาร แต่เนื่องจากนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เขาจึงไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ และไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้เนื่องจากข้อมูลมีจำกัด ขณะที่ทางแพลตฟอร์มก็ยืนยันว่าจะไม่ให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่เจ้าของร้านค้า หรือบุคคลที่สามใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของทางบริษัทผู้ดำเนินการ 

ร้านอาหาร
ภาพจาก Weibo

          อย่างไรก็ดีนายอู่ยังคงไม่ละทิ้งความพยายาม ด้วยความเป็นห่วงลูกค้ารายนี้อย่างแท้จริง เขาจึงตัดสินใจดำเนินการตามหาอย่างเปิดเผย โดยเผยแพร่ข่าวออกไปอย่างกว้างขวางผ่านโซเชียลมีเดียและช่องทางสาธารณะ โดยหวังว่าจะพบลูกค้ารายนี้หรือใครก็ตามที่รู้จักพวกเขาที่สามารถยืนยันได้ว่าเขาปลอดภัย เพียงเท่านี้เขาก็พอใจแล้ว 

          "ถึงแม้จะไม่เคยเจอกันตัวเป็น ๆ แต่ถือว่าเราเป็นเพื่อนกัน ผมไม่ได้ห่วงเรื่องรายได้ ขอแค่รู้ว่าเขาปลอดภัยก็พอแล้ว" นายอู่ กล่าว 

ขอบคุณข้อมูลจาก United Daily News, Sina
ขอบคุณภาพจาก Weibo 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านอาหารตามหาลูกค้าประจำ สั่งมา 5 ปี ก่อนหายไป เป็นห่วงมาก ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้า โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:05:59 1,823 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย