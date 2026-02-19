ร้านอาหารตามหาลูกค้าประจำ สั่งมา 5 ปี ก่อนหายไป เป็นห่วงมาก ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้า

เจ้าของร้านอาหารตามหาลูกค้าประจำ หลังสั่งทุกวันมานาน 5 ปี แต่อยู่ ๆ ก็หายไป ทำให้เป็นห่วงมาก ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้า กลัวเกิดเรื่องไม่ดี
ภาพจาก Weibo
ความผูกพันเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าของร้านอาหารกับลูกค้าประจำ เมื่อเขาสั่งอาหารที่ร้านทุกวันมาตลอด 5 ปี รวมมากกว่า 2,000 ออร์เดอร์ แต่อยู่ ๆ วันหนึ่งลูกค้ารายนี้กลับ "หายตัวไป" อย่างกะทันหัน เจ้าของร้านจึงเกิดความเป็นกังวล จึงออกตามหาลูกค้าคนนั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยหวังเพียงว่าเขาจะปลอดภัย แม้ว่าจะไม่เคยเห็นหน้ากันก็ตาม
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ United Daily News เผยเรื่องราวไวรัลบนโลกออนไลน์ของจีน เมื่อมีเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งออกมาประกาศตามหาลูกค้าประจำรายหนึ่งด้วยความเป็นห่วง ภายหลังจากเขาสั่งอาหารผ่านทางออนไลน์ที่ร้านอย่างต่อเนื่องมานานถึง 5 ปี ก่อนที่อยู่ ๆ จะเงียบหายไป สร้างความไม่สบายใจให้กับทางเจ้าของร้าน เกรงว่าจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับเขา
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เผยว่า นายอู่ เป็นเจ้าของร้านอาหารในเมืองฉานเฉิง มณฑลฝอซาน ประเทศจีน เขาเผยว่า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ลูกค้ารายนี้สั่งอาหารจากร้านของเขาผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารมากกว่า 2,000 ครั้ง โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา ลูกค้ารายนี้ได้หยุดสั่งอาหารไป
ภาพจาก Weibo
นายอู่ กล่าวว่า แม้ว่าเขาจะไม่เคยเจอลูกค้ารายนี้แบบตัวเป็น ๆ แต่เขากลับรู้สึกผูกพัน จนคิดว่าเขาเป็น "เพื่อน" เรียกว่าเป็น ความผูกพันที่เกิดขึ้นผ่านหน้าจอ เขารู้จักและคุ้นเคยกับรสนิยมด้านอาหารของลูกค้ารายนี้เป็นอย่างดี และเพื่อแสดงความขอบคุณ เขาได้จัดที่นั่งพิเศษเป็นที่นั่ง VIP ในร้านให้สำหรับ "เพื่อนสั่งอาหารระยะยาว" โดยเฉพาะ แม้ว่าลูกค้ารายนี้จะไม่เคยเข้ามาในร้านเลยก็ตาม และเก้าอี้ตัวนี้ก็ยังคงว่างอยู่เสมอ
อย่างไรก็ดีนายอู่ยังคงไม่ละทิ้งความพยายาม ด้วยความเป็นห่วงลูกค้ารายนี้อย่างแท้จริง เขาจึงตัดสินใจดำเนินการตามหาอย่างเปิดเผย โดยเผยแพร่ข่าวออกไปอย่างกว้างขวางผ่านโซเชียลมีเดียและช่องทางสาธารณะ โดยหวังว่าจะพบลูกค้ารายนี้หรือใครก็ตามที่รู้จักพวกเขาที่สามารถยืนยันได้ว่าเขาปลอดภัย เพียงเท่านี้เขาก็พอใจแล้ว
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
"ถึงแม้จะไม่เคยเจอกันตัวเป็น ๆ แต่ถือว่าเราเป็นเพื่อนกัน ผมไม่ได้ห่วงเรื่องรายได้ ขอแค่รู้ว่าเขาปลอดภัยก็พอแล้ว" นายอู่ กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก United Daily News, Sina
ขอบคุณภาพจาก Weibo