เทรนด์ใหม่ !? สาวสวยทำคอนเทนต์ อวดเรื่องลับในห้องน้ำลงโซเชียล ทำคนดูถกสนั่น


           สาวสวยผุดเทรนด์ใหม่ ตั้งกล้องถ่ายคลิปขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำ ก่อนอัปโชว์ลงโซเชียล แถมมีคนแห่ดูเพียบ ทำชาวเน็ตถกสนั่น

สาวทำคอนเทนต์ อวดคลิปในห้องน้ำ
ภาพจาก X @Mr_Whathapened

           กลายเป็นกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้ X @Mr_Whathapened เผยคลิปของสาวสวยรายหนึ่ง ที่เลือกสร้างคอนเทนต์ด้วยการตั้งกล้องภายในห้องน้ำ ก่อนจะเดินเข้าไปทำกิจวัตรส่วนตัว ก่อนจะนำคลิปเหล่านี้มาอัปลงในช่องโซเชียล
           
           เบื้องต้นคลิปดังกล่าวจะถูกตั้งเอาไว้ในมุมกล้องที่ไม่ได้เผยให้เห็นส่วนลับของหญิงสาว แต่เป็นการถ่ายทอดบรรยากาศขณะเธอเข้าใช้ห้องน้ำในชีวิตประจำวัน คลิปส่วนใหญ่มีรูปแบบคล้ายกัน คือการตั้งกล้องนิ่งไว้ แล้วก็เดินไปทำธุระที่ส้วม ซึ่งพบว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ก็มีผู้ชมจำนวนไม่น้อยเข้าไปรับชมอีกด้วย
           
สาวทำคอนเทนต์ อวดคลิปในห้องน้ำ
ภาพจาก X @Mr_Whathapened

           ขณะเดียวกัน พบว่าคอนเทนต์แนวนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศ และมีครีเอเตอร์หลายรายทำในลักษณะคล้ายกัน รวมทั้งในประเทศไทยเอง ก็เริ่มมีผู้ทดลองทำคอนเทนต์ในลักษณะใกล้เคียงกันมากขึ้น แม้ว่าหลาย ๆ คนที่บังเอิญไปพบเห็นจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ของคนทำคลิปประเภทนี้เท่าไหร่นัก และวิจารณ์กันหนักมากก็ตาม

สาวทำคอนเทนต์ อวดคลิปในห้องน้ำ
ภาพจาก X @Mr_Whathapened

สาวทำคอนเทนต์ อวดคลิปในห้องน้ำ
ภาพจาก X @Mr_Whathapened

เทรนด์ใหม่ !? สาวสวยทำคอนเทนต์ อวดเรื่องลับในห้องน้ำลงโซเชียล ทำคนดูถกสนั่น โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2569
