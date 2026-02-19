จำคุกตลอดชีวิต ! ศาลตัดสิน ยุนซอกยอล อดีต ปธน. เกาหลีใต้ ชี้ชัดความผิดฐานก่อกบฏ

ศาลเกาหลีตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ยุนซอกยอล อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ข้อหากบฏ หลังพยายามประกาศกฎอัยการศึก
ภาพจาก JUNG YEON-JE / POOL / AFP
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 บีบีซี รายงานว่า ศาลเกาหลีใต้ตัดสินโทษจำคุก ยุนซอกยอล (Yoon Suk Yeol) วัย 65 ปี อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในความผิดข้อหากบฏ จากความพยายามประกาศกฎอัยการศึก เมื่อเดือนธันวาคมปี 2567 ซึ่งมีผลในระยะเพียง 6 ชั่วโมง แต่กลับสั่นสะเทือนไปประเทศ
ยุนซอกยอล ถูกนำตัวมาเข้าร่วมการพิจารณาคดีครั้งนี้ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แห่งชาติ โดยผู้พิพากษา จี กวี-ยอน กล่าวต่อศาลแขวงกลางกรุงโซล ระบุว่า การประกาศกฎอัยการศึกของจำเลยยุนซอกยอล เป็นแผนการจงใจที่จะทำให้รัฐสภาเป็นอัมพาต ถือเป็นความผิดฐานเป็นผู้นำการกบฏ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางสังคมอย่างมหาศาล และไม่สามารถหาข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนใด ๆ ได้ว่าจำเลยแสดงความสำนึกผิดต่อเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
ยุนซอกยอล ประกาศใช้กฎอัยการศึกอย่างกะทันหันในการแถลงการณ์ทางโทรทัศน์ เมื่อเดือนธันวาคม 2567 โดยกล่าวว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อกำจัดกองกำลังต่อต้านรัฐ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี ของการเมืองเกาหลีใต้ ส่งผลให้สถานการณ์ภายในประเทศตกอยู่ในความโกลาหล แต่ประกาศกฎอัยการศึกดังกล่าวมีผลเพียง 6 ชั่วโมง ก่อนที่จะถูกประกาศยกเลิก หลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรีบไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อลงมติฉุกเฉินโหวตอย่างเป็นเอกฉันท์
อัยการได้เรียกร้องให้ลงโทษยุนซอกยอลอย่างหนักที่สุดในข้อหาก่อกบฏ โดยในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ทางอัยการได้เรียกร้องให้ศาลแขวงกลางกรุงโซลตัดสินประหารชีวิต อย่างไรก็ดี เกาหลีใต้มีนโยบายระงับโทษประหารชีวิตอย่างไม่เป็นทางการ โดยนักโทษคนสุดท้ายถูกประหารชีวิตไปเมื่อปี 2540
ทั้งนี้ คิมกอนฮี ภรรยาของยุนซอกยอล ถูกตัดสินจำคุก 20 เดือนเมื่อต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ในข้อหาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นข้อหาเกี่ยวกับการรับสินบน ขณะดำรงตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Yonhap News, AFP
ขอบคุณภาพจาก JUNG YEON-JE / POOL / AFP