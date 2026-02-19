HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จำคุกตลอดชีวิต ! ศาลตัดสิน ยุนซอกยอล อดีต ปธน. เกาหลีใต้ ชี้ชัดความผิดฐานก่อกบฏ

          ศาลเกาหลีตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ยุนซอกยอล อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ข้อหากบฏ หลังพยายามประกาศกฎอัยการศึก

ยุนซอกยอล
ภาพจาก JUNG YEON-JE / POOL / AFP

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 บีบีซี รายงานว่า ศาลเกาหลีใต้ตัดสินโทษจำคุก ยุนซอกยอล (Yoon Suk Yeol) วัย 65 ปี อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในความผิดข้อหากบฏ จากความพยายามประกาศกฎอัยการศึก เมื่อเดือนธันวาคมปี 2567 ซึ่งมีผลในระยะเพียง 6 ชั่วโมง แต่กลับสั่นสะเทือนไปประเทศ  

          ยุนซอกยอล ถูกนำตัวมาเข้าร่วมการพิจารณาคดีครั้งนี้ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แห่งชาติ โดยผู้พิพากษา จี กวี-ยอน กล่าวต่อศาลแขวงกลางกรุงโซล ระบุว่า การประกาศกฎอัยการศึกของจำเลยยุนซอกยอล เป็นแผนการจงใจที่จะทำให้รัฐสภาเป็นอัมพาต ถือเป็นความผิดฐานเป็นผู้นำการกบฏ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางสังคมอย่างมหาศาล และไม่สามารถหาข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนใด ๆ ได้ว่าจำเลยแสดงความสำนึกผิดต่อเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต

          ยุนซอกยอล ประกาศใช้กฎอัยการศึกอย่างกะทันหันในการแถลงการณ์ทางโทรทัศน์ เมื่อเดือนธันวาคม 2567 โดยกล่าวว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อกำจัดกองกำลังต่อต้านรัฐ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี ของการเมืองเกาหลีใต้ ส่งผลให้สถานการณ์ภายในประเทศตกอยู่ในความโกลาหล แต่ประกาศกฎอัยการศึกดังกล่าวมีผลเพียง 6 ชั่วโมง ก่อนที่จะถูกประกาศยกเลิก หลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรีบไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อลงมติฉุกเฉินโหวตอย่างเป็นเอกฉันท์  

          ในเวลาต่อมา ยุนซอกยอล ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง ถูกจับกุม และถูกตั้งข้อหาหลายกระทง ตั้งแต่การก่อกบฏไปจนถึงการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ขณะที่เขาปฏิเสธการกระทำผิดมาโดยตลอด โดยอ้างว่า ทำไปเพื่อปกป้องเสรีภาพและฟื้นฟูระเบียบรัฐธรรมนูญ จากเผด็จการฝ่ายนิติบัญญัติที่นำโดยฝ่ายค้าน 

          อัยการได้เรียกร้องให้ลงโทษยุนซอกยอลอย่างหนักที่สุดในข้อหาก่อกบฏ โดยในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ทางอัยการได้เรียกร้องให้ศาลแขวงกลางกรุงโซลตัดสินประหารชีวิต อย่างไรก็ดี เกาหลีใต้มีนโยบายระงับโทษประหารชีวิตอย่างไม่เป็นทางการ โดยนักโทษคนสุดท้ายถูกประหารชีวิตไปเมื่อปี 2540 

          ทั้งนี้ คิมกอนฮี ภรรยาของยุนซอกยอล ถูกตัดสินจำคุก 20 เดือนเมื่อต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ในข้อหาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นข้อหาเกี่ยวกับการรับสินบน ขณะดำรงตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Yonhap News, AFP

ขอบคุณภาพจาก JUNG YEON-JE / POOL / AFP

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จำคุกตลอดชีวิต ! ศาลตัดสิน ยุนซอกยอล อดีต ปธน. เกาหลีใต้ ชี้ชัดความผิดฐานก่อกบฏ อัปเดตล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:30:02
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา บักเซียงมันตายแล้ว ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย