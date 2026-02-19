ร้านดังเผยบทเรียนราคาแพง วาดผนังต้องเสียภาษีป้าย โชว์ภาพอึ้ง โดนไปทั้งตึก !

ร้านดังเผยบทเรียนราคาแพง วาดผนังต้องเสียภาษีป้าย เปิดภาพเพนท์สีวาดทั้งตึก ก็โดนไปเต็ม ๆ เตือนใจศึกษาให้ดีก่อนเปิดร้าน
เป็นไวรัลเตือนใจผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก กรณีผู้ใช้ TikTok @.lukjor ซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมูสะเต๊ะ ฮ่อยจ๊อปู เจ้าดัง ออกมาเผยบทเรียนราคาแพงที่เพิ่งรู้ โดยบอกว่า "บทเรียนที่ได้จากการเปิดร้านอาหาร วาดผนัง = เสียภาษีป้าย ทั้งหมด !"
ในคลิปของเธอยังเผยให้เห็นรูปวาด ที่มีการวาดลวดลายต่าง ๆ ไว้ทั้งตึก กินพื้นที่กว้างมาก นี่จึงเป็นบทเรียน "ราคาแพง" ของจริง โดนไปทั้งตึก
พร้อมกันนั้นเจ้าของคลิป ยังอธิบายว่า ภาพวาดกำแพงที่มีชื่อร้านและสื่อโฆษณาถึงร้านนับเป็นป้าย และเสียภาษีป้ายทั้งหมด ซึ่งคำนวณจากขนาดพื้นที่ที่วาด ก็คือทั้งตึก ตอนที่เริ่มทำไม่ทราบข้อมูลตรงนี้จริง ๆ เลยมาแชร์ตามประสบการณ์
ทั้งนี้ เธอแนะนำว่าถ้าเปิดร้านอาหารต้องศึกษาเรื่องกฎหมาย ภาษี ข้อมูลทางธุรกิจให้ครบ และทำอย่างถูกต้อง
ขณะที่ชาวเน็ตหลาย ๆ คนเข้ามาแสดงความคิดเห็น ยอมรับว่าภาษีป้ายโหดจริง บางคนก็เพิ่งมารู้เอาตอนที่ทำร้านแล้ว ดังนั้น คนที่คิดจะเปิดร้านจำเป็นจะต้องศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องภาษีให้ดี ๆ
ส่วนคนที่แนะนำว่าให้ลบชื่อร้านออกนั้น มีคนชี้ว่าวิธีการนี้ใช้ไม่ได้ เพราะแม้จะไม่มีชื่อร้าน แต่หากรูปวาดสื่อถึงร้านหรือสินค้าที่ขาย ยังไงก็ต้องเสียภาษีอยู่ดี
ภาพจาก TikTok @.lukjor
ภาพจาก TikTok @.lukjor
ภาพจาก TikTok @.lukjor
ภาพจาก TikTok @.lukjor