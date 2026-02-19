บุกรวบมือชิงทอง 198 บาทจากสุขุมวิท 50 หลังตำรวจแกะรอย 3 สัปดาห์ก่อนจนมุมที่เชียงรายขณะเตรียมข้ามพรมแดน
จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท 50 ท้องที่ สน.พระโขนง ก่อนหลบหนีไป พร้อมทองคำน้ำหนักประมาณ 198 บาท และเงินสดประมาณ 170,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 15 ล้านบาท
ภายหลังผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทอง เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการ "ไล่ล่าโจรหมวกฟาง" เป็นเวลากว่า 3 สัปดาห์เต็ม ทั้งแกะรอยคนร้ายที่มีการพรางตัว สวมวิก ไล่ล่าตามเส้นทาง ที่คาดว่าผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีนั้น
ล่าสุด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังขึ้นไปที่ จ.เชียงราย บุกรวบ นายจะลอ อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มคุ้มครองบุคลหรือทรัพย์เข้าไปด้วยประการใด ๆ โดยมีอาวุธ ใช้ในยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป สามารถจับกุมได้ที่ซุ้มชายชุดดำ เขื่อนแม่สรวย อ.สรวย จ.เชียงราย ขณะที่กำลังจะเตรียมตัวหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุชิงทองจริง ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ สน.พระโขนง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุ
