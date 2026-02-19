HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สิ้นลาย โจรหมวกฟาง ชิงทอง 198 บาทที่สุขุมวิท เจอตามรวบถึงเชียงรายก่อนข้ามแดน


           บุกรวบมือชิงทอง 198 บาทจากสุขุมวิท 50 หลังตำรวจแกะรอย 3 สัปดาห์ก่อนจนมุมที่เชียงรายขณะเตรียมข้ามพรมแดน 

โจรหมวกฟาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Police News Varieties

           จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท 50 ท้องที่ สน.พระโขนง ก่อนหลบหนีไป พร้อมทองคำน้ำหนักประมาณ 198 บาท และเงินสดประมาณ 170,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 15 ล้านบาท

           ภายหลังผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทอง เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการ "ไล่ล่าโจรหมวกฟาง" เป็นเวลากว่า 3 สัปดาห์เต็ม ทั้งแกะรอยคนร้ายที่มีการพรางตัว สวมวิก ไล่ล่าตามเส้นทาง ที่คาดว่าผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีนั้น



โจรหมวกฟาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Police News Varieties

          ล่าสุด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังขึ้นไปที่ จ.เชียงราย บุกรวบ นายจะลอ อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มคุ้มครองบุคลหรือทรัพย์เข้าไปด้วยประการใด ๆ โดยมีอาวุธ ใช้ในยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป  สามารถจับกุมได้ที่ซุ้มชายชุดดำ เขื่อนแม่สรวย อ.สรวย จ.เชียงราย ขณะที่กำลังจะเตรียมตัวหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

          เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุชิงทองจริง ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ สน.พระโขนง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุ

โจรหมวกฟาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Police News Varieties



ขอบคุณข้อมูลจาก




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สิ้นลาย โจรหมวกฟาง ชิงทอง 198 บาทที่สุขุมวิท เจอตามรวบถึงเชียงรายก่อนข้ามแดน อัปเดตล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:29:24 1,153 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา บักเซียงมันตายแล้ว ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย