หยิบครีมหลอดทดลองมาทากลางห้าง รู้สึกคันยิบ ๆ พอรู้ความจริงเขินเลย มันคืออะไร

หยิบครีมหลอดทดลองในห้างมาทา ทาแล้วรู้สึกมันไม่ซึมเข้าผิวหนัง คันยิบ ๆ สุดท้ายรู้ความจริง เขินเลย มัวแต่มองคำว่า สินค้าทดลอง แต่ลืมดูว่ามันคืออะไร
ภาพจาก TikTok @suthaniyaaaa
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @suthaniyaaaa มีการเล่าเรื่องการเจอครีมหลอดทดลองวางอยู่ที่แผง ด้วยความที่ชอบลองอะไรใหม่ ๆ ก็เลยเอาครีมมาทา อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง แต่ทาแล้วรู้สึกแปลก ๆ ทำไมครีมมันไม่ซึมเข้าสู่ผิวหนัง กลับเหนียวเหนอะเป็นสีขาวอยู่ที่ผิวนานมาก แถมคันยิบ ๆ
ภาพจาก TikTok @suthaniyaaaa
สรุปเมื่อดูที่หลอด สิ่งที่คิดไม่ใช่สิ่งที่เป็น มันไม่ใช่ครีม แต่เป็นโฟมล้างหน้า มิน่าทำไมถึงเหนียวแล้วไม่ซึม จึงเข้าใจกระจ่างก็วันนี้ จนต้องไปล้างน้ำทำความสะอาดออก
ภาพจาก TikTok @suthaniyaaaa
ส่วนชาวเน็ตก็งงว่า โฟมล้างหน้าไม่ควรเป็นสินค้าทดลอง เพราะเอามาใช้ก็ล้างออกไม่ได้หากไม่มีน้ำ คนขายคิดอะไรอยู่
ภาพจาก TikTok @suthaniyaaaa