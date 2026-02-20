HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หยิบครีมหลอดทดลองมาทากลางห้าง รู้สึกคันยิบ ๆ พอรู้ความจริงเขินเลย มันคืออะไร

          หยิบครีมหลอดทดลองในห้างมาทา ทาแล้วรู้สึกมันไม่ซึมเข้าผิวหนัง คันยิบ ๆ สุดท้ายรู้ความจริง เขินเลย มัวแต่มองคำว่า สินค้าทดลอง แต่ลืมดูว่ามันคืออะไร

หยิบครีมหลอดทดลองมาทากลางห้าง
ภาพจาก TikTok @suthaniyaaaa

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @suthaniyaaaa มีการเล่าเรื่องการเจอครีมหลอดทดลองวางอยู่ที่แผง ด้วยความที่ชอบลองอะไรใหม่ ๆ ก็เลยเอาครีมมาทา อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง แต่ทาแล้วรู้สึกแปลก ๆ ทำไมครีมมันไม่ซึมเข้าสู่ผิวหนัง กลับเหนียวเหนอะเป็นสีขาวอยู่ที่ผิวนานมาก แถมคันยิบ ๆ

หยิบครีมหลอดทดลองมาทากลางห้าง
ภาพจาก TikTok @suthaniyaaaa

          สรุปเมื่อดูที่หลอด สิ่งที่คิดไม่ใช่สิ่งที่เป็น มันไม่ใช่ครีม แต่เป็นโฟมล้างหน้า มิน่าทำไมถึงเหนียวแล้วไม่ซึม จึงเข้าใจกระจ่างก็วันนี้ จนต้องไปล้างน้ำทำความสะอาดออก

หยิบครีมหลอดทดลองมาทากลางห้าง
ภาพจาก TikTok @suthaniyaaaa

          ส่วนชาวเน็ตก็งงว่า โฟมล้างหน้าไม่ควรเป็นสินค้าทดลอง เพราะเอามาใช้ก็ล้างออกไม่ได้หากไม่มีน้ำ คนขายคิดอะไรอยู่

หยิบครีมหลอดทดลองมาทากลางห้าง
ภาพจาก TikTok @suthaniyaaaa

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หยิบครีมหลอดทดลองมาทากลางห้าง รู้สึกคันยิบ ๆ พอรู้ความจริงเขินเลย มันคืออะไร โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:22:58 1,454 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา บักเซียงมันตายแล้ว ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย