เริ่มแล้ว ! เดือนรอมฎอน 2569 เข้าใจความหมายศักดิ์สิทธิ์ พร้อมมุมสุขภาพที่ควรรู้

          ทำความเข้าใจ เดือนรอมฎอน ทั้งมิติศาสนาและสุขภาพในมุมที่หลายคนอาจยังไม่รู้ ซึ่ง เดือนรอมฎอน 2569 เริ่ม 19 กุมภาพันธ์ 2569

เดือนรอมฎอน

          เดือนรอมฎอน คือเดือนศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอิสลามที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกถือศีลอดเพื่อฝึกตักวาและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น อีกทั้งมีมุมสุขภาพที่ควรรู้เพื่อให้การถือศีลอดปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หมอเจดมีคำตอบให้แล้ว

เดือนรอมฎอน
ภาพจาก สำนักจุฬาราชมนตรี

เดือนรอมฎอนคืออะไร ?
          เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินจันทรคติอิสลาม ซึ่งชาวมุสลิมทั่วโลกถือศีลอดตั้งแต่รุ่งสางจนพระอาทิตย์ตกในช่วงเวลานี้เป็นระยะประมาณ 29-30 วัน และสิ้นสุดด้วยการเฉลิมฉลอง "อีดิ้ลฟิตรี" หรือ "วันรายอ"

กำหนดเริ่มเดือนรอมฎอน 2569


          สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศว่า วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันแรกของเดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช 1447 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมในไทย

เป้าหมายทางจิตวิญญาณ


          หัวใจสำคัญของเดือนรอมฎอนไม่ใช่การอดอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น แต่คือการฝึก ตักวา (ความยำเกรงต่อพระเจ้า) เสริมสร้างความอดทน (Sabr) และระลึกถึงความยากลำบากของผู้อื่น เพื่อปลูกฝังจิตแห่งความเอื้ออาทรและการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

เดือนรอมฎอน
ภาพจาก เพจหมอเจด

มุมมองทางสุขภาพ 
          นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ หรือ "หมอเจด" ได้อธิบายใน เพจหมอเจด ไว้ว่า การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเปรียบเสมือนการรีเซตจิตใจและระบบเผาผลาญของร่างกาย เพราะการงดอาหารและน้ำในระหว่างวันทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะที่ใช้ไขมันสะสมเป็นพลังงาน (เหมือนกระบวนการ Autophagy ในภาษาวิทยาศาสตร์) ซึ่งสามารถช่วยปรับสมดุลระดับน้ำตาลและระบบเผาผลาญให้ดีขึ้น เมื่อบริหารจัดการมื้ออาหารอย่างเหมาะสมทั้งก่อนและหลังถือศีลอด

เดือนรอมฎอน

หลักการรับประทานอาหารช่วงเดือนรอมฎอน
          ช่วงเวลาที่อนุญาตให้รับประทานได้คือ
          - อิฟตาร์ (Iftar) - มื้อแรกหลังพระอาทิตย์ตก
          - ซะฮูร (Suhoor) - มื้อก่อนรุ่งสาง

          ทั้งนี้ หมอเจดแนะนำให้รับประทานอาหารให้มีโภชนาการสมดุล เช่น เริ่มด้วยอินทผลัมและน้ำเปล่า พลังงานจากโปรตีนและผัก และจำกัดคาร์โบไฮเดรตและอาหารทอด เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดและลดผลเสียต่อสุขภาพได้

วิทยาศาสตร์ร่างกาย VS การถือศีลอด


          ในทางวิทยาศาสตร์ การงดอาหารและน้ำระหว่างเช้าจนถึงเย็นในเดือนรอมฎอนเปรียบเสมือนวิธี dry fasting ซึ่งช่วยให้ระบบย่อยอาหารและตับได้พัก แต่ก็ต้องระวังการดื่มน้ำน้อยเกินไป รวมถึงการกินจุบจิบตลอดคืน ซึ่งอาจทำให้ร่างกายไม่ได้เข้าสู่โหมดการใช้ไขมันอย่างเต็มที่ ดังนั้น การจัดมื้ออาหารให้เหมาะสมจึงสำคัญมาก

ข้อควรระวัง และประเด็นสุขภาพ


          แม้การถือศีลอดในผู้ที่สุขภาพแข็งแรงจะไม่เป็นอันตรายโดยทั่วไป แต่ผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น โรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนและจัดการอาหารอย่างระมัดระวัง เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อระดับน้ำตาลและภาวะขาดน้ำได้

          เดือนรอมฎอน คือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกที่เน้นทั้งการฝึกจิตใจและการดูแลร่างกายผ่านการถือศีลอด การอดอาหารในช่วงกลางวันและการจัดการมื้ออาหารที่เหมาะสมในช่วงเย็นและก่อนรุ่งสาง ไม่เพียงแสดงถึงความยำเกรงต่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังสร้างประโยชน์ต่อระบบเผาผลาญและจิตใจ หากทำอย่างถูกต้องและเข้าใจหลักทั้งด้านศาสนาและสุขภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจหมอเจด


เริ่มแล้ว ! เดือนรอมฎอน 2569 เข้าใจความหมายศักดิ์สิทธิ์ พร้อมมุมสุขภาพที่ควรรู้ อัปเดตล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:41:19
