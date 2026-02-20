ปัญหาโลกแตก ปอก - ไม่ปอก เปลือกแอปเปิล จุดเริ่มต้นอยู่เพียงแค่สติ๊กเกอร์ออกยาก

แอปเปิล เจอปัญหาโลกแตก ควรกินแบบปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือก 2 ทีมถกกันสนั่น หลังมีคนถาม จะติดสติ๊กเกอร์ทำไม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nutcharin Rattanapituk
หนึ่งในผลไม้ที่คนไทยชอบกิน นั่นคือ แอปเปิล นอกจากมีความหวาน ความหอม อร่อย ยังกินง่าย หาง่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาโลกแตกของแอปเปิล คือ ต้องกินแบบปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Nutcharin Rattanapituk มีการโพสต์แอปเปิลลูกหนึ่งที่มีสติ๊กเกอร์ติดอย่างหนาแน่น แกะยังไงก็แกะไม่ออก เหลือแต่เศษ กลายเป็นว่าสิ่งที่คนถกกันในคอมเมนต์คือ แอปเปิลควรกินแบบปอกเปลือกหรือไม่ปอก
อีกฝั่งหนึ่งที่สนับสนุนให้กินทั้งเปลือก มองว่า สารอาหารส่วนใหญ่อยู่ที่เปลือกแอปเปิล ถ้าหากปอกทิ้งไปก็เหมือนกินแอปเปิลแบบไม่มีสารอาหาร เรื่องสารพิษนั้น ถ้าล้างดี ๆ สะอาด ๆ ก็สามารถเคลียร์มันออกไปได้