ปัญหาโลกแตก ปอก - ไม่ปอก เปลือกแอปเปิล จุดเริ่มต้นอยู่เพียงแค่สติ๊กเกอร์ออกยาก

  
           แอปเปิล เจอปัญหาโลกแตก ควรกินแบบปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือก 2 ทีมถกกันสนั่น หลังมีคนถาม จะติดสติ๊กเกอร์ทำไม
ปอก - ไม่ปอก เปลือกแอปเปิล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nutcharin Rattanapituk

           หนึ่งในผลไม้ที่คนไทยชอบกิน นั่นคือ แอปเปิล นอกจากมีความหวาน ความหอม อร่อย ยังกินง่าย หาง่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาโลกแตกของแอปเปิล คือ ต้องกินแบบปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือก

           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Nutcharin Rattanapituk มีการโพสต์แอปเปิลลูกหนึ่งที่มีสติ๊กเกอร์ติดอย่างหนาแน่น แกะยังไงก็แกะไม่ออก เหลือแต่เศษ กลายเป็นว่าสิ่งที่คนถกกันในคอมเมนต์คือ แอปเปิลควรกินแบบปอกเปลือกหรือไม่ปอก

ปอก - ไม่ปอก เปลือกแอปเปิล

           ฝั่งคนที่บอกให้ปอกเปลือก มองว่า ต่อให้สติ๊กเกอร์เอาไม่ออกก็ไม่ต้องซีเรียส สุดท้ายใช้มีดปอกเปลือกออกอยู่ดี เนื่องจากเปลือกแอปเปิลมียาฆ่าแมลงติดอยู่เยอะ รวมถึงแว็กซ์ที่ทำให้ไม่เน่า ถ้ากินไปอาจจะเสี่ยงได้

           อีกฝั่งหนึ่งที่สนับสนุนให้กินทั้งเปลือก มองว่า สารอาหารส่วนใหญ่อยู่ที่เปลือกแอปเปิล ถ้าหากปอกทิ้งไปก็เหมือนกินแอปเปิลแบบไม่มีสารอาหาร เรื่องสารพิษนั้น ถ้าล้างดี ๆ สะอาด ๆ ก็สามารถเคลียร์มันออกไปได้

ปอก - ไม่ปอก เปลือกแอปเปิล



20 กุมภาพันธ์ 2569
