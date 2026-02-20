HILIGHT
ร้านสุกี้ยอมใจลูกค้า เมื่อจัดโปรลด 50% ถ้าใส่ชุดจีน สรุปมากินหรือกะสร้างตำนานกันแน่

         ควันหลงตรุษจีน ร้านสุกี้ดังจัดโปรแรงลด 50% แค่ใส่ชุดจีน ทำเอาหนุ่ม ๆ ยอมลงทุนจัดเต็มเพื่อส่วนลด กลายเป็นไวรัลคนดูทะลุ 1.6 ล้านครั้ง

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก TikTok @neang_1989

         ควันหลงหลังช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา หลายร้านอาหารต่างงัดกลยุทธ์เด็ดออกมาประชันกันอย่างคึกคัก เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาฉลองมื้อพิเศษกับครอบครัวและคนใกล้ชิด ซึ่งบางโปรโมชั่นดูจะไม่ง่ายทว่าลูกค้าก็ไม่ย่อท้อ หวังคว้าส่วนลดในโอกาสพิเศษเช่นนี้

         วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้ TikTok @neang_1989 ลงคลิปบรรยากาศในร้านสุกี้บุฟเฟต์เจ้าดังสาขาหนึ่งที่มีการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่แต่งชุดจีนมาที่ร้านจะได้รับส่วนลดค่าอาหารไป 50% ทันที !

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก TikTok @neang_1989

         ปรากฏว่ามีกลุ่มลูกค้าเดินเข้าร้านมาในชุดจีน แต่ที่แปลกตาก็คือกลุ่มนี้เป็นชายล้วน ทว่ากลับสวมใส่ชุดของผู้หญิงเดินกันมาอย่างพร้อมเพรียง จนกลายเป็นภาพที่ชวนอมยิ้ม เรียกว่าหลายคนถึงกับเดินไปเขินชุดตัวเองไป แต่อย่างน้อยหนุ่ม ๆ ในชุดสาวจีนก็ได้อิ่มอร่อยมื้อนี้แบบประหยัดเงินไปถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก TikTok @neang_1989

         คลิปนี้กลายเป็นไวรัลสุดพีคที่มียอดเข้าชมกว่า 1.6 ล้านครั้ง ชาวเน็ตที่ได้เห็นต่างก็ยอมใจในความกล้าของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ แต่บางส่วนก็คาใจว่าพวกเขาจะรู้ไหมว่าจริง ๆ แล้วชุดตรุษจีนแบบผู้ชายก็มีด้วยนะ ! บ้างก็แซวว่าบางทีค่าชุดอาจจะแพงกว่าส่วนลดที่ได้รับก็เป็นได้

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก TikTok @neang_1989

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก TikTok @neang_1989


