ดราม่า ! สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ ปมรุกป่า ส.ป.ก. - อดีตแม่ชีแฉสูญ 5 ล้าน

          เปิดปมสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ ถูกตรวจสอบปมรุกที่ดิน ส.ป.ก. ขายบ้านหลังละ 5 แสน หรือแค่ทำบุญถวายวัด ? ขณะอดีตแม่ชีออกมาเปิดใจ สูญเงินกว่า 5 ล้านบาท ด้านครูบาชัยวัฒน์โฟนอินชี้แจงทุกข้อกล่าวหา
ดราม่า สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ

          กรณี “บิ๊กเต่า พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว” พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ เข้าตรวจสอบ “สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ” ที่มี “ครูบาชัยวัฒน์” เป็นเจ้าสำนัก พร้อมทั้งข้อกล่าวหาบุกรุกป่าและใช้ที่ดิน ส.ป.ก. โดยมิชอบ ต่อมาทางสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจออกมาแก้ข้อกล่าวหา ยืนยันชาวบ้านสละสิทธิ์ให้ การใช้ที่ดินยังอยู่ในขั้นตอนการขอ พร้อมโต้ข้อกล่าวหา สร้างบ้านขายหลังละ 5 แสน ไม่เป็นความจริง อดีตแม่ชีร้องซ้ำ ถูกครูบาชวนปล่อยวางสละทรัพย์ฝากชีวิต สุดท้ายสูญเงิน 5 ล้านบาท ก่อนไล่ตะเพิดพ้นวัด
          ล่าสุด รายการโหนกระแส วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2569 ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ พุทธ อดีตแม่ชี สูญเงิน 5 ล้าน, ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์, โอ๊ต ลูกศิษย์ครูบา และ ริชชี่ ลูกศิษย์สายปฏิบัติ ซึ่งสรุปเนื้อหาจากรายการดังนี้ 
ดราม่า สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ

เจ้าหน้าที่บุกตรวจ 4 จุด ปมรุกที่ดิน ส.ป.ก.

          บิ๊กเต่า พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ เข้าตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ ซึ่งมีครูบาชัยวัฒน์เป็นเจ้าสำนัก โดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 4 จุด ดังนี้

          - จุดที่ 1 ที่ทำการวัดป่าชนะใจ อยู่ในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. 13 ไร่ พบการก่อสร้างอาคารถึง 10 หลัง เดิมมีผู้ครอบครองสิทธิ์ทำกิน แต่ภายหลังไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์ ทางวัดจึงเข้าถือครองแทน

          - จุดที่ 2 หมู่บ้านอาริยะ พบการแผ้วถางป่า ปรับพื้นที่ แบ่งล็อก และนำบ้านน็อคดาวน์มาติดตั้ง พร้อมสาธารณูปโภค โดยมีการเปิดเผยว่ามีการเชิญชวนให้ซื้อบ้านในราคาหลายแสนบาท ซึ่งทางการจะตรวจสอบว่าเข้าข่ายฉ้อโกงหรือไม่ เนื่องจากที่ดินทั้งหมดเป็น ส.ป.ก.4-01 ไม่สามารถจัดสรรหรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรม

          - จุดที่ 3 พุทธสถานรักษาใจนานาชาติ พบการใช้รถแบ็กโฮและรถสิบล้อขุดหลุมถมดิน ตัดต้นไม้ เตรียมพื้นที่ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม

          - จุดที่ 4 ผาชนะใจ พบร่องรอยการปรับพื้นที่ มีการปลูกต้นไทรขนาดใหญ่ ปักธงประจำวัด และติดป้ายประกาศห้ามบุกรุก ระบุว่าเป็นของวัด

          ทั้งนี้ มีข้อกล่าวหาว่า มีการเรี่ยไรและเชิญชวนสร้างบ้านราคาหลายแสนบาท ทั้งที่ที่ดินเป็น ส.ป.ก.4-01 ซึ่งตามกฎหมายใช้เพื่อเกษตรกรรม

ดราม่า สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ

ลูกศิษย์แจง ไม่มีการขายบ้าน แต่ยอมรับเอกสารยังไม่ครบ

          โอ๊ต ลูกศิษย์ครูบาที่ได้รับมอบหมายให้มาชี้แจง ยืนยันว่าไม่มีการขายบ้านอย่างที่ข่าวระบุ โดยอธิบายว่า ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะลูกศิษย์บางส่วนที่มาปฏิบัติธรรมต้องการมีที่พักเป็นของตัวเอง จึงรวมตัวกันนำบ้านน็อคดาวน์มาตั้งและถวายให้วัด โดยเมื่อไม่ได้ใช้ก็เปิดให้พระ แม่ชี หรือผู้มาปฏิบัติธรรมอื่นใช้ได้ตามปกติ

          ส่วนพื้นที่หมู่บ้านอาริยะนั้น โอ๊ต ระบุว่า เป็นที่ดินของชาวบ้านที่ยินยอมสละสิทธิ์ให้มูลนิธิ พร้อมมีเอกสารลงนามเรียบร้อย และทางวัดได้ทำโมเดลโคกหนองนา มีแปลงผัก ฟาร์มเห็ด และสระน้ำจริง แต่ยอมรับว่าในส่วนของเอกสารและกฎหมายต้องให้ทางมูลนิธิและครูบาชี้แจงเอง เนื่องจากตนเข้าไปในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้น

          ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ให้ความเห็นว่า แม้เจตนาจะดี แต่ที่ดิน ส.ป.ก. ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือสละสิทธิ์ได้ตามกฎหมาย นิติกรรมใดที่เกิดขึ้นบนที่ดิน ส.ป.ก. อาจถือเป็นโมฆะ และการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
ดราม่า สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ

อดีตแม่ชีร้อง สูญเงิน 5 ล้าน ก่อนถูกไล่ออกจากวัด

          พุทธ อดีตแม่ชีผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ตนเองกลับมาจากอังกฤษซึ่งอาศัยอยู่นานกว่า 13-14 ปี ด้วยสภาพจิตใจที่เจ็บช้ำจากการหย่าร้าง จึงตัดสินใจบวชเป็นแม่ชีเพื่อหาที่พึ่งทางใจ เมื่อเพื่อนแนะนำให้รู้จักวัดป่าชนะใจ ซึ่งมีคอนเซ็ปต์ว่าถ้าบวชที่นี่จะได้รับการดูแลตลอดชีวิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แม้แต่สิ่งของจำเป็น จึงตัดสินใจเข้าไปพักและบวช

          พุทธ เล่าว่า ในช่วงแรกได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่เมื่อเริ่มบริจาคเงินก้อนแรกก็ได้รับการดูแลในระดับวีไอพีทันที เธอระบุว่าถูกเชิญชวนให้บริจาคเงินเพื่อสร้างกุฏิถวาย และมีการบอกเรื่องบ้านในหมู่บ้านอาริยะว่ามีราคาบ้านน็อคดาวน์ 1.5 แสนบาท และค่าที่ดินอีก 1.5 แสนบาท โดยยอดเงินรวมที่พุทธบริจาคไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านบาท รวมกับเงินสดและทองที่นำไปด้วย ทำให้ยอดความเสียหายรวมอยู่ที่ราว 5 ล้านบาท ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน

          หลังเงินหมด พุทธ ระบุว่า ถูกกลั่นแกล้ง ถูกกล่าวหาต่าง ๆ รวมถึงถูกพูดถึงกลางไลฟ์ว่าเป็นผู้ป่วยไบโพลาร์ และถูกให้ลูกศิษย์โหวตว่าควรให้อยู่ต่อหรือไม่ ก่อนที่เธอจะตัดสินใจออกจากวัดในช่วงก่อนปีใหม่ เมื่อครั้งที่พยายามขอเงินคืนหรือนำทนายไปเจรจา ก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน

          ในประเด็นเอกสารสิทธิ พุทธ ระบุว่า ไม่มีเอกสารโอนสิทธิใด ๆ มีเพียงการโพสต์อนุโมทนาบุญ

ดราม่า สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ

ครูบาชัยวัฒน์ โฟนอินโต้ทุกข้อกล่าวหา

          ครูบาชัยวัฒน์ โทรศัพท์เข้ารายการเพื่อชี้แจง โดยยืนยันว่าที่ดินทั้งหมดในเขตอำเภอมวกเหล็กล้วนเป็น ส.ป.ก. ไม่มีโฉนด แม้แต่โรงเรียนและโรงพยาบาล ดังนั้น หากตนผิด ชาวมวกเหล็กทั้งอำเภอก็ต้องผิดด้วย

          ครูบา ยืนยันว่า พื้นที่ที่ทางวัดใช้อยู่ส่วนใหญ่เป็นที่ที่ชาวบ้านสละสิทธิ์ให้มูลนิธิ โดยไม่ได้ยกให้ส่วนบุคคล มีเอกสารระบุว่าเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีการยื่นเรื่องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอด แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ

          ในประเด็นการขายบ้าน ครูบายืนยันว่าไม่มีการขาย แต่เป็นการที่ลูกศิษย์มีศรัทธาและประสงค์สร้างที่พักเองเพื่อมาปฏิบัติธรรม โดยมีทั้งผู้อยู่ฟรีและผู้สร้างกุฏิเองด้วยความสมัครใจ ส่วนเงินบริจาคของพุทธนั้น ครูบา ระบุว่า นำไปจัดงานมหาสังฆทาน แจกให้ครอบครัวยากจน 500 ครอบครัว ไม่ใช่สร้างบ้านขาย

          หากพบว่าทำผิดกฎหมายในส่วนใด ครูบายืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบ และไม่มีแผนสึกออกจากผ้าเหลือง โดยกล่าวว่า "ถ้าผิดก็ติดคุก ไม่มีปัญหาเลย"

ดราม่า สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ

มุมมองทางกฎหมาย

          ทนายตุ๋ย สรุปประเด็นสำคัญว่า แม้ว่าเจตนาของทางวัดจะดีและมุ่งเพื่อการปฏิบัติธรรม แต่การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ส.ป.ก. ในลักษณะนี้ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากที่ดิน ส.ป.ก. ใช้ได้เพื่อการเกษตรเท่านั้น ไม่สามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือโอนเปลี่ยนมือได้ และกฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้กระทำผิดอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย
          คดีวัดป่าชนะใจสะท้อนปัญหาที่ซับซ้อนระหว่างความศรัทธาทางศาสนากับกฎหมายที่ดิน ฝ่ายวัดยืนยันว่าดำเนินการด้วยเจตนาบริสุทธิ์เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม และอยู่ระหว่างขออนุญาตตามขั้นตอน ขณะที่ฝ่ายผู้เสียหายอย่างอดีตแม่ชีพุทธชี้ว่า ความศรัทธาที่ถูกชักนำให้ปล่อยวางสละทรัพย์นั้นทำให้สูญเงินไปถึง 5 ล้านบาท โดยไม่ได้รับสิ่งที่สัญญาไว้ กรณีนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าการกระทำของทางวัดเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างไรบ้าง และผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาหรือไม่
20 กุมภาพันธ์ 2569
