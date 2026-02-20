มิจฉาชีพโทร. มาถามของที่เพิ่งซื้อ ขอให้ส่งคืน จะคืนเงิน แต่รอดเพราะกระดาษแผ่นเดียว

มิจฉาชีพอัพเกรด โทรศัพท์ถามเรื่องของที่เพิ่งซื้อ ข้อมูลอย่างแม่น แต่รู้ทันเพราะกระดาษแผ่นเดียวช่วยชีวิต จดชื่อไลน์แล้วมันเหมือนเว็บพนันมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tikk Sirinapa Wisitthisri
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Tikk Sirinapa Wisitthisri เล่าประสบการณ์การถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์มาหา อ้างตัวเป็นร้านขายเครื่องนอนที่เพิ่งซื้อไป เนียนมาก สุดท้ายโป๊ะเพราะกระดาษแผ่นเดียว คือ ชื่อไลน์ที่แปลกไป มีรายละเอียดดังนี้
เตือนภัย!!! เกือบเป็นเหยื่อมิจจี้แล้วตรู!!
มิจ : โทรจากดูโฮมนะคะ ลูกค้าได้ซื้อที่นอนจากทางเราใช่มั้ยคะ ไม่ทราบว่าใช้แล้วมีปัญหาอะไรไหมคะ
ฉัน : ก็มีบ้างนะคะ (เล่าปัญหาไปเล็กน้อย)
มิจ : พอดีว่าที่นอนรุ่นนี้มีลูกค้าคอมเพลนมาเยอะ ทางเราเลยทำการตรวจสอบ พบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามสากล ทำให้เสื่อมสภาพง่ายทางเราจึงจะรับผิดชอบโดยการคืนเงินให้ลูกค้าค่ะ โดยมี 2 กรณีคือ ลูกค้าคืนสินค้า เรารับผิดชอบเต็มจำนวน (นางบอกจำนวนเงิน ซึ่งอิติ๊กจำได้ว่าซื้อไปราคาราว ๆ นี้แหละ) อีกกรณีลูกค้าใช้สินค้าต่อ ท่งเราชดใช้คืนให้ 50% ของราคาที่ซื้อไป แต่จะไม่มีประกันต่อแล้วนะคะ ลูกค้าสนใจแบบไหนคะ
ฉัน : สนใจคืนสินค้าค่ะ
มิจ : ลูกค้ารบกวนแอดไลน์ฝ่ายบัญชี แล้วแจ้งชื่อ นามสกุลลูกค้า และแจ้งว่า คืนสินค้าและรับค่าชดเชยนะคะ เดี๋ยวทางบัญชีจะจัดการให้ค่ะ
ฉัน : ไอดีไลน์อะไรคะ
มิจ : (บอกไอดีมา แล้วฉันก็จด)
ฉัน : โอเคค่ะ เดี๋ยวแอดไปนะคะ
- วางสาย -
ซึ่งตรูเอะใจแล้ว เพราะไอดีไลน์แมร่งทรงอย่างกะเว็บโป๊ เว็บพนันมาก เลยลองเช็กกับคอลเซ็นเตอร์ดูโฮม และโทรหาดูโฮมสาขาพิษณุโลกก่อน ทางดูโฮมแจ้งว่า ไม่มีนโยบายคืนเงินคืนสินค้าอะไรเลย รู้เรื่องค่าาาา อิติ๊กเกือบโดนแล้ว อิมิจจจจจ อิเวงงงงง
เตือนภัยเลยนะคะ ไม่ว่าอีมิจจี้มันจะโทรมาหาด้วยเรื่องราวอะไรก็ตาม ถ้ามันให้เราแอดไลน์ หรือขอไอดีไลน์เรา = มิจจี้ 100% อย่าหลงกลมันนะคะ นับวันมันยิ่งเนียน อิผี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tikk Sirinapa Wisitthisri
