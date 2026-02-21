HILIGHT
เสือโคร่งตายปริศนาที่เชียงใหม่กว่า 70 ตัว ผลชันสูตรออกแล้ว คนติดเชื้อได้ไหม

          เสือโคร่งตายปริศนาที่เชียงใหม่กว่า 70 ตัว ผลชันสูตรออกแล้วเป็นโรคอะไร ติดต่อคนสู่คนไหม สาเหตุเกิดจากอะไรกันบ้าง

โรคไข้หัดสุนัขในเสือ
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักข่าวไทย รายงานว่า น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชี้แจงกรณีข่าวเชื่อมโยงการตายของเสือโคร่ง 70 ตัว ณ แหล่งท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ กับโรคไข้หวัดนกว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เก็บตัวอย่างจากเสือ ซากไก่ส่งตรวจห้องปฏิบัติการแล้ว ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แต่พบเชื้อ Canine Distemper Virus (CDV) ซึ่งเป็นไวรัสสาเหตุของโรคไข้หัดสุนัขในสัตว์ตระกูลสุนัขและสัตว์ป่ากลุ่มแมวขนาดใหญ่ และพบเชื้อ Mycoplasma spp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อร่วมกันของไวรัสและแบคทีเรียดังกล่าว ทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนจนเป็นเหตุให้เสือตาย

          ทั้งนี้ ยืนยันว่า มันไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการแพร่เชื้อสู่มนุษย์

          ส่วนสาเหตุ พบว่า ปัจจัยหนึ่งอาจมาจากเสือในกรงเลี้ยง มีโอกาสเกิดการผสมพันธุ์แบบ Inbreeding หรือการผสมเลือดชิด ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง ติดเชื้อได้ง่าย และช่วงแรกที่เริ่มป่วย อาการไม่ชัดเจน เชื้อก็แพร่กระจายในกลุ่มสัตว์ไปแล้ว

โรคไข้หัดสุนัขในเสือคืออะไร


          เฟซบุ๊ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Faculty of Veterinary Science, CU. มีการให้ความรู้ทางวิชาการเอาไว้ดังนี้

โรคไข้หัดสุนัขในเสือ
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

          หนึ่งในโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในสัตว์ป่ากลุ่มเสือคือ โรคไข้หัดสุนัข (Canine Distemper Virus: CDV) ซึ่งเป็นโรคไวรัสร้ายแรงในกลุ่ม Morbillivirus สามารถติดต่อระหว่างสัตว์ได้ง่าย ก่อให้เกิดอาการทางระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาท และมีอัตราการตายสูง โดยเฉพาะในสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมี "ภาวะเลือดชิด"

          แม้โรคนี้จะไม่ติดต่อสู่คน แต่ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามสัตว์ป่าและสัตว์อนุรักษ์อย่างยิ่ง การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การควบคุมโรคอย่างเข้มงวด การฉีดวัคซีนในสัตว์กลุ่มเสี่ยง การดูแลสุขอนามัย และการจำกัดการสัมผัสระหว่างสัตว์บ้านกับสัตว์ป่า


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย 


