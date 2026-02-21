จับยายแทงหลานสาวเพราะเป็นชู้กับลูกเขย หนีคดี 12 ปี แต่โดนจับเพราะพลาดครั้งเดียว

จับยายแทงหลานสาวเพราะเป็นชู้กับลูกเขย หนีคดีนานกว่า 12 ปี ตำรวจสืบจนเจอและโดนจับตอนออกมานอกบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันจับกุม นางละไม อายุ 68 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตราด กระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าบ้านพัก หมู่ 5 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
พฤติการณ์สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 ขณะที่นางละไม ผู้ต้องหา พักอาศัยอยู่ที่ จ.ตราด ได้ทราบเรื่องว่าหลานสาวของตัวเองแอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกเขย จึงได้พยายามว่ากล่าวตักเตือน แต่หลานสาวไม่ยอมรับฟังและยังแสดงกิริยาไม่เคารพต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายอยู่เสมอ
กระทั่งวันเกิดเหตุ ขณะที่นางละไม กำลังนั่งดื่มเบียร์อยู่บริเวณบ้านพัก หลานสาวได้เดินผ่านมาแล้วถุยน้ำลายลงพื้นในบริเวณใกล้เคียง สร้างความไม่พอใจให้กับนางละไม เป็นอย่างมาก ด้วยความโมโหจึงได้พกมีดติดตัวไปที่บ้านของหลานสาวเพื่อพูดคุยตกลงปัญหา แต่กลับเกิดการทะเลาะวิวาทและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ นางละไมจึงได้ใช้มีดที่พกมาแทงหลานสาวจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่ไป
ต่อมา พนักงานสอบสวน สภ.เขาสมิง ได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลออกหมายจับนางละไมไว้ จนเวลาล่วงเลยไปนานกว่า 12 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมากบดานและพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งใน อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงได้วางแผนเข้าตรวจสอบและเฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งพบนางละไมเดินออกมาบริเวณหน้าบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่า ลงมือก่อเหตุจริง โดยอ้างว่าเกิดจากบันดาลโทสะเนื่องจากถูกผู้บาดเจ็บถุยน้ำลายใส่และพูดจาท้าทาย ประกอบกับอยู่ในอาการมึนเมาสุราจึงขาดสติยับยั้งชั่งใจ