HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับยายแทงหลานสาวเพราะเป็นชู้กับลูกเขย หนีคดี 12 ปี แต่โดนจับเพราะพลาดครั้งเดียว

          จับยายแทงหลานสาวเพราะเป็นชู้กับลูกเขย หนีคดีนานกว่า 12 ปี ตำรวจสืบจนเจอและโดนจับตอนออกมานอกบ้าน

จับยายฆ่าหลานสาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันจับกุม นางละไม อายุ 68 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตราด กระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าบ้านพัก หมู่ 5 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

          พฤติการณ์สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 ขณะที่นางละไม ผู้ต้องหา พักอาศัยอยู่ที่ จ.ตราด ได้ทราบเรื่องว่าหลานสาวของตัวเองแอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกเขย จึงได้พยายามว่ากล่าวตักเตือน แต่หลานสาวไม่ยอมรับฟังและยังแสดงกิริยาไม่เคารพต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายอยู่เสมอ

          กระทั่งวันเกิดเหตุ ขณะที่นางละไม กำลังนั่งดื่มเบียร์อยู่บริเวณบ้านพัก หลานสาวได้เดินผ่านมาแล้วถุยน้ำลายลงพื้นในบริเวณใกล้เคียง สร้างความไม่พอใจให้กับนางละไม เป็นอย่างมาก ด้วยความโมโหจึงได้พกมีดติดตัวไปที่บ้านของหลานสาวเพื่อพูดคุยตกลงปัญหา แต่กลับเกิดการทะเลาะวิวาทและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ นางละไมจึงได้ใช้มีดที่พกมาแทงหลานสาวจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่ไป

          ต่อมา พนักงานสอบสวน สภ.เขาสมิง ได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลออกหมายจับนางละไมไว้ จนเวลาล่วงเลยไปนานกว่า 12 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมากบดานและพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งใน อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงได้วางแผนเข้าตรวจสอบและเฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งพบนางละไมเดินออกมาบริเวณหน้าบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

          เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่า ลงมือก่อเหตุจริง โดยอ้างว่าเกิดจากบันดาลโทสะเนื่องจากถูกผู้บาดเจ็บถุยน้ำลายใส่และพูดจาท้าทาย ประกอบกับอยู่ในอาการมึนเมาสุราจึงขาดสติยับยั้งชั่งใจ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับยายแทงหลานสาวเพราะเป็นชู้กับลูกเขย หนีคดี 12 ปี แต่โดนจับเพราะพลาดครั้งเดียว อัปเดตล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:21:50 1,355 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา บักเซียงมันตายแล้ว ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย