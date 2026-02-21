HILIGHT
ไวรัลเทรนด์ Thank you Thailand ต่างชาติเที่ยวไทย ทำอะไรไปกี่ครั้ง จุดขายคาดไม่ถึง

          ไวรัลเทรนด์ Thank you Thailand ต่างชาติเที่ยวไทย โพสต์คลิป TikTok สรุปทำอะไรไปกี่ครั้ง สิ่งที่น่าจดจำในไทย แต่จุดขายคาดไม่ถึงกลายเป็น 7-11  

เทรนด์ Thank you Thailand

          ประเทศไทยเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก หลายคนได้มาสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทำให้เกิดความแปลกใหม่และประทับใจในเวลาเดียวกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีคลิปไวรัลบน TikTok เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างพากันทำคลิปวิดีโอ Thank you Thailand โดยเขียนสรุปว่าได้ทำอะไรไปบ้างในประเทศไทย จนกลายเป็นเทรนด์ฮิตที่กำลังได้รับความนิยม 

          โดยในคลิปวิดีโอเทรนด์ Thank you Thailand นักท่องเที่ยวต่างชาติจะทำท่าอันเป็นเอกลักษณ์แบบเดียวกัน คือจับมือกันยกขึ้นแล้วโค้งคำนับในลักษณะเหมือนกับการขอบคุณ พร้อมทั้งเขียนสรุปจำนวนสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทำ สิ่งน่าจดจำที่เกิดขึ้นกับพวกเขา หรือคะแนนความประทับใจในระหว่างที่มาเที่ยวไทย 

ตัวอย่างเช่น

          - นักท่องเที่ยวคู่รัก 

          ระยะเวลา : 7 วัน
          ท้องไส้ปั่นป่วน : 0
          คนขับ Grab : นับไม่ถ้วน
          ไป 7-11 : วันละ 2 ครั้ง 
          ยุงกัด : นับไม่ถ้วน
          เกาะ : 4
          นวด : 7
          ผิวไหม้ : 2
          ความทรงจำ : ตลอดชีวิต

เทรนด์ Thank you Thailand

          - ครอบครัวนักท่องเที่ยว

          ระยะเวลา : 21 วัน
          ทริปเรือน่าหวาดเสียว : 7
          ความเผ็ด : นับไม่ถ้วน
          โรงแรม : 5
          เกาะ : 15
          พูดขอบคุณค่ะ : 1,000+
          ไป 7-11 : ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 

          - 2 สาวนักท่องเที่ยว

          ระยะเวลา : 10 วัน 
          เกาะ : 3
          ไป 7-11 : มากเกิน 
          ผัดไทย : 84940
          ถ่ายรูป : เป็นล้าน 
          นวด : 2
          บอกขอไม่เผ็ด : ทุกวัน
          สั่ง Grab : 34 

เทรนด์ Thank you Thailand

เทรนด์ Thank you Thailand

          - หนุ่มนักท่องเที่ยว

          ระยะเวลา : 12 วัน 
          ท้องไส้ปั่นป่วน : นับไม่ถ้วน
          ทริปเรือน่าหวาดเสียว : 7
          ข้าวเหนียวมะม่วง : 51
          ไป 7-11 : ทุกวัน
          อาบแดด : 12
          ยุงกัด : 115
          ถามว่าเผ็ดไหม : 466 
          ลิงจู่โจม : 5

          - แก๊งสาวนักท่องเที่ยว

          ระยะเวลา : 14 วัน 
          ไปเกาะ : 3
          ยุงกัด : 1739129
          เงินที่ใช้ใน 7-11 : อย่าถาม 
          อาหารเป็นพิษ : 1
          ผิวไหม้ : 3 
          พูดขอบคุณค่า : 1000000
          ความทรงจำ : มีค่าตลอดชีวิต

เทรนด์ Thank you Thailand

          โดยสังเกตว่าแทบทุกคลิปวิดีโอของเทรนด์ Thank you Thailand นอกเหนือจากความประทับใจหรือสิ่งอื่น ๆ ที่น่าโดดเด่นเป็นที่จดจำ จะมีร้านค้า 7-11 ติดอันของเกือบทุกคน จนกลายเป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยหลายคนชื่นชอบ และนิยมพากันเข้าไปใช้บริการ 

เทรนด์ Thank you Thailand

เทรนด์ Thank you Thailand



เทรนด์ Thank you Thailand

เทรนด์ Thank you Thailand

เทรนด์ Thank you Thailand


