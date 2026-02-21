ไวรัลเทรนด์ Thank you Thailand ต่างชาติเที่ยวไทย ทำอะไรไปกี่ครั้ง จุดขายคาดไม่ถึง

ไวรัลเทรนด์ Thank you Thailand ต่างชาติเที่ยวไทย โพสต์คลิป TikTok สรุปทำอะไรไปกี่ครั้ง สิ่งที่น่าจดจำในไทย แต่จุดขายคาดไม่ถึงกลายเป็น 7-11
ประเทศไทยเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก หลายคนได้มาสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทำให้เกิดความแปลกใหม่และประทับใจในเวลาเดียวกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีคลิปไวรัลบน TikTok เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างพากันทำคลิปวิดีโอ Thank you Thailand โดยเขียนสรุปว่าได้ทำอะไรไปบ้างในประเทศไทย จนกลายเป็นเทรนด์ฮิตที่กำลังได้รับความนิยม
โดยในคลิปวิดีโอเทรนด์ Thank you Thailand นักท่องเที่ยวต่างชาติจะทำท่าอันเป็นเอกลักษณ์แบบเดียวกัน คือจับมือกันยกขึ้นแล้วโค้งคำนับในลักษณะเหมือนกับการขอบคุณ พร้อมทั้งเขียนสรุปจำนวนสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทำ สิ่งน่าจดจำที่เกิดขึ้นกับพวกเขา หรือคะแนนความประทับใจในระหว่างที่มาเที่ยวไทย
ตัวอย่างเช่น
- นักท่องเที่ยวคู่รัก
ระยะเวลา : 7 วัน
ท้องไส้ปั่นป่วน : 0
คนขับ Grab : นับไม่ถ้วน
ไป 7-11 : วันละ 2 ครั้ง
ยุงกัด : นับไม่ถ้วน
เกาะ : 4
นวด : 7
ผิวไหม้ : 2
ความทรงจำ : ตลอดชีวิต
- ครอบครัวนักท่องเที่ยว
ระยะเวลา : 21 วัน
ทริปเรือน่าหวาดเสียว : 7
ความเผ็ด : นับไม่ถ้วน
โรงแรม : 5
เกาะ : 15
พูดขอบคุณค่ะ : 1,000+
ไป 7-11 : ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง
- 2 สาวนักท่องเที่ยว
ระยะเวลา : 10 วัน
เกาะ : 3
ไป 7-11 : มากเกิน
ผัดไทย : 84940
ถ่ายรูป : เป็นล้าน
นวด : 2
บอกขอไม่เผ็ด : ทุกวัน
สั่ง Grab : 34
- หนุ่มนักท่องเที่ยว
ระยะเวลา : 12 วัน
ท้องไส้ปั่นป่วน : นับไม่ถ้วน
ทริปเรือน่าหวาดเสียว : 7
ข้าวเหนียวมะม่วง : 51
ไป 7-11 : ทุกวัน
อาบแดด : 12
ยุงกัด : 115
ถามว่าเผ็ดไหม : 466
ลิงจู่โจม : 5
- แก๊งสาวนักท่องเที่ยว
ระยะเวลา : 14 วัน
ไปเกาะ : 3
ยุงกัด : 1739129
เงินที่ใช้ใน 7-11 : อย่าถาม
อาหารเป็นพิษ : 1
ผิวไหม้ : 3
พูดขอบคุณค่า : 1000000
ความทรงจำ : มีค่าตลอดชีวิต
โดยสังเกตว่าแทบทุกคลิปวิดีโอของเทรนด์ Thank you Thailand นอกเหนือจากความประทับใจหรือสิ่งอื่น ๆ ที่น่าโดดเด่นเป็นที่จดจำ จะมีร้านค้า 7-11 ติดอันของเกือบทุกคน จนกลายเป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยหลายคนชื่นชอบ และนิยมพากันเข้าไปใช้บริการ