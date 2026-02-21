จ.ส.ต. ทำงานมา 9 ปี ประกาศลาออกจากราชการ เพราะต้องการไปบวชให้พ้นทุกข์

จ.ส.ต. ทำงานเป็นข้าราชการมา 9 ปี ประกาศลาออก เพราะต้องการไปบวช มุ่งสู่นิพพาน ชี้ พยายามหาทางออกทุกข์จากทางโลก แต่ไม่สำเร็จ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thit Bhutsaenkhom
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Thit Bhutsaenkhom มีการโพสต์เล่าประสบการณ์การลาออกจากข้าราชการทหาร แม้จะมียศ จ.ส.ต. และเพิ่งทำงานได้ 9 ปี มีข้อความทั้งหมด ดังนี้
จากที่เราคิดมาหลายปี จุดเริ่มต้นคือความฝันเพื่อจะประสบผลสำเร็จมีครอบครัวหน้าที่การงานร่ำรวย อ่านหนังสือสอบนายสิบ ทั้งผิดหวังและสมหวัง ฝึกฝนร่ำเรียน สู้ด้วยความอดทนและพยายาม
ในชีวิตรับราชการ 9 ปี วันนี้คือการตัดสินใจ เหตุผล ไม่ใช่เพราะข้าราชการไม่ดี ผมทำงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รักษาระเบียบวินัย ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียให้กับหน่วยอาชีพทหาร สร้างให้ผมเป็นทหารอาชีพ และผมก็ได้ถ่ายทอดสิ่งดี ๆ ให้กับน้องพลทหาร
แต่เมื่อวันนึงผมได้พบกับความทุกข์ทางโลก พยายามหาทางออกจากทุกข์ จากความผิดหวัง จากความสูญเสีย เรื่องราวต่าง ๆ ทำให้ผมรู้ว่า สิ่งที่ได้มาไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ เมื่อผมได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผมก็ได้เข้าใจว่า สิ่งทั้งหลายไม่มีความเที่ยงแท้ ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่าง
ผมจึงตัดสินใจปล่อยวาง ปรึกษาครอบครัว ในชีวิต 10 กว่าปี ที่ไม่มีแฟน มันดีมาก
เหตุผลที่ลาออกจากราชการเพื่อบวชตลอดชีวิตเพื่อปฏิบัติตนให้พ้นจากวัฏสงสารสู่มรรคผลนิพพานในชาตินี้
ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ความทุกข์คือครูที่ดี เมื่อความดีปรากฎ สักวันนึงภายหลังที่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้ เขาจะคิดถึงความดีของเราเอง
ทั้งนี้ เมื่อดูเหตุผลลาออกจากราชการในใบลาออก ก็มีการระบุไว้ชัดเจนว่า มีความประสงค์อุปสมบทตลอดชีวิต เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีงาม ขจัดกิเลสทั้งปวง แสวงทางพ้นทุกข์ มุ่งสู่มรรคผลนิพพาน พ้นจากวัฏสงสารในชาตินี้