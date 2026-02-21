ธรรมนัส พรหมเผ่า เที่ยวยุโรป สวีตภรรยากลางหิมะ - กวาดหน้าบ้าน คนหลุดโฟกัส

ธรรมนัส พรหมเผ่า พาครอบครัวเที่ยวยุโรป สวีตจุ๊บจิ๊บ ภรรยา กลางหิมะ เผยคลิปกวาดหน้าบ้าน คนหลุดโฟกัส สะดุดตาสิ่งนี้เด่นมาก
ภาพจาก Instagram jarubjubjib
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยยังคงร้อนแรง ท่ามกลางกระแสข่าวว่าพรรคกล้าธรรมของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม อาจถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้าน ในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ
อย่างไรก็ดี ล่าสุด จุ๊บจิ๊บ ธนพร ภรรยาของ ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ เผยให้เห็นช่วงเวลาขณะที่ครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ยุโรป ในบรรยากาศที่อบอุ่นท่ามกลางหิมะโปรยปราย เด็ก ๆ เล่นหิมะอย่างสนุกสนาน
ทั้งนี้ ยังมีคลิปวิดีโอเผยให้เห็นโมเมนต์สวีตหวาน ธรรมนัส เดินควงแขนภรรยาท่ามกลางหิมะขาวโพลนไปจนสุดทาง พร้อมกับใส่เสียงเพลงโรแมนติก
นอกจากนี้ จุ๊บจิ๊บ ยังโพสต์คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นวิถีพ่อบ้านคนขยัน ธรรมนัส ถือไม้กวาดมากวาดหิมะที่บริเวณลานหน้าบ้านด้วยตัวเอง ด้วยเสื้อสีส้มที่สดใสโดดเด่น ทำเอาหลาย ๆ คนถึงกับหลุดโฟกัส สะดุดตาเต็ม ๆ
