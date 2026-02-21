HILIGHT
อินฟลูฯ สายบิวตี้ โป๊ะแรง ! ฟิลเตอร์หลุด คนดูช็อกตาค้าง ยอดฟอลหายวับ 1.4 แสน

           อินฟลูฯ สาวจีนสายบิวตี้ โป๊ะแรง ฟิลเตอร์หลุดกลางไลฟ์ ทำคนดูช็อกตาค้าง ยอดผู้ติดตามหายไปทันทีกว่า 1.4 แสน     

ภาพจาก X 

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Oriental Daily News เผยว่า อินฟลูเอนเซอร์สาวสายบิวตี้รายหนึ่งในประเทศจีน ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์ ภายหลังจากคลิปวิดีโอไลฟ์ของเธอเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค จนเป็นเหตุให้ฟิลเตอร์เสริมความงามหลุด และเผยให้เห็น "ใบหน้าที่แท้จริง" สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดผู้ติดตามลดหายไปถึง 140,000 คน 

          รายงานเผยว่า อินฟลูฯ สาวรายนี้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเกี่ยวกับไลฟ์ไตล์ความสวยความงาม เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอได้ไลฟ์สตรีมผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เผยให้เห็นสาวผิวขาวผ่องออร่า ผมดำยาวสลวย กำลังแต่งหน้าอยู่หน้ากล้อง แต่แล้วจู่ ๆ ฟิลเตอร์เกิดหยุดทำงานกะทันหัน เปลี่ยนให้สีผิวของเธอคล้ำลงทันที และเครื่องสำอางบนใบหน้าหายไป ภาพลักษณ์โดยรวมของเธอแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงราวกับเป็นคนละคน


ภาพจาก X 

          เหตุการณ์ขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาที ก่อนสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ และผิวของเธอกลับมาขาวใสอีกครั้ง อย่างไรก็ดี หลังจากคลิปไลฟ์ถูกเผยแพร่ออกไป ความนิยมของเธอก็ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว แฟน ๆ หลายคนของเธอยอมรับไม่ได้ และรู้สึกว่าถูกหลอกลวง ส่งผลให้เธอเสียผู้ติดตามไปประมาณ 140,000 คน และจุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างร้อนแรง 
     

ภาพจาก X 

          ชาวเน็ตจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ฟิลเตอร์ที่ดู "เกินจริง" ของเธอ เมื่อความจริงปรากฏจึงทำให้หลายคนตกใจ ถึงขนาดกล่าวว่า "นางฟ้าตกสวรรค์" แต่ในขณะเดียวกัน อีกส่วนก็ไม่เห็นด้วย กล่าวว่า หน้าจริงของเธอก็สวยเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ไม่ได้น่าเกลียดอย่างที่เธอถูกตำหนิ และสนับสนุนให้เธอโชว์ความสวยแบบธรรมชาติของเธอออกมา 



ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo News, Oriental Daily News





โพสต์เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:23:53
