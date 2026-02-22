น้ำปลาหวานยี่ห้อดัง เปิดฝาขวดยากจนขวดแตก ตอนแรกนึกว่าฝีมือผู้หญิง จริง ๆ ไม่ใช่

ปัญหาโลกแตก น้ำปลาหวานยี่ห้อดัง เปิดฝาขวดยากมาก สุดท้ายเปิดจนขวดแตก ตอนแรกนึกว่าฝีมือผู้หญิง แต่จริง ๆ คือ ใช้เครื่องช่วย ดูจากรอยบุบที่ฝา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชาลิสา จันทร์แดง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ชาลิสา จันทร์แดง มีการโพสต์ประสบการณ์การเปิดขวดน้ำปลาหวานยี่ห้อดังเจ้าหนึ่ง เป็นขวดแก้วใหญ่ ๆ แต่เปิดไม่ออกเลย จนต้องใช้ที่เปิดช่วยเปิด ผลสุดท้ายคือ ขวดแก้วนั้นแตก ท่อนบนกับท่อนล่างแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง จึงออกมาโพสต์ขอทริคเปิดขวดแบบง่าย ๆ ว่าทำอย่างไร
ด้านชาวเน็ต ลูกค้าประจำของน้ำปลาหวานเจ้านี้ ต่างให้ทริคว่า
- ใช้ช้อนเคาะตรงฝา 2 ถึง 3 ครั้ง
- คว่ำขวดแล้วตีตูนประมาณ 1-3 ครั้งจะเปิดง่าย
- ด้ามมีดเคาะแรง ๆ รอบ ๆ ฝาวน 3 ถึง 4 รอบแล้วหมุน
