ไวรัลชวนยิ้ม แมวสวนลุมกับท่านั่งบาร์ขาประจำ กลายเป็นเซเลบดังไกล จนคนญี่ปุุ่นต้องเมนต์ ชาวเน็ตร่วมแชร์สุดเอ็นดู
ภาพจาก X @_dwxmp
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 มีภาพของเจ้าเหมียวตัวหนึ่งกลายเป็นไวรัลบน X เมื่อมีผู้ใช้โซเชียลได้โพสต์ของเจ้าเหมียวตัวนี้ ขณะไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมพินี ซึ่งสิ่งที่ทำให้สะดุดตามาก ๆ ก็คือท่านั่งอันเป็นเอกลักษณ์ราวกับกำลังนั่งบาร์ รอเครื่องดื่มจากบาร์เทนเดอร์ โดยโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าชมมากกว่า 3.8 ล้านครั้ง
หลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปร่วมแชร์ภาพถ่ายของแมวตัวนี้กับท่านั่งบาร์ ซึ่งหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นท่าประจำของมัน เห็นทีไรน้องก็นั่งอยู่ท่านั้นจริง ๆ โดยแต่ละโพสต์ของเจ้าเหมียวนั่งบาร์ได้รับความนิยมมีผู้เข้าชื่นชมเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นไวรัลดังแล้ว ถึงขนาดตั้งฉายาให้ว่าเป็น "เซเลบสวนลุม"
จนล่าสุด บัญชี X ของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเห็นแล้วยังอดใจไม่ไหว เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ประหลาดใจและขำขัน กล่าวว่า "ดูเหมือนว่าแมวที่เคาน์เตอร์บาร์ตัวนี้จะเป็นหัวข้อที่ฮิตที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลย มันอยู่ที่สวนลุมพินีนะ เอาจริง ๆ ฉันอยากไปดูมันมาก"
โดยโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจ มีชาวเน็ตญี่ปุ่นเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักไปตาม ๆ กัน กล่าวกันว่า "น่าเอ็นดูมาก อยากไปเห็นด้วยจัง" บางคนยังได้ทำภาพตัดต่อเจ้าเหมียวเซเลบสวนลุม ให้ไปนั่งอยู่ในบาร์จริง ๆ ซึ่งทางเจ้าของโพสต์ได้เข้าไปตอบว่า "เข้ากันมากมาก รู้สึกเหมือนมันกำลังนั่งอยู่ที่บาร์หลังเลิกงานเลย"