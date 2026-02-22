ไส้กรอกอีสานที่ดูดี เห็นหลังร้านทีลมแทบจับ ลูกเจ้าของถาม มันสกปรกจนดูไม่ได้หรือ ?

ไส้กรอกอีสานที่ดูดี พอดูหลังร้านทีลมแทบจับ จนเจ้าของร้านต้องมาถามว่า มันสกปรกจนดูไม่ได้หรือ งานนี้คอมเมนต์สนั่น
หนึ่งในอาหารอีสานยอดฮิตที่คนไทยชอบกินกัน คนอาจจะคุ้นกับส้มตำ ลาบ น้ำตก แต่สิ่งนี้ก็อร่อยไม่แพ้กัน นั่นคือ ไส้กรอกอีสาน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งมีการถ่ายรูปร้านไส้กรอกอีสาน เผยให้เห็นเบื้องหลังการทำ เอาไส้กรอกตากแดดร้อน ๆ ความพีคคือ มันถูกแขวนเอาไว้ ไม่สูงจากพื้นดินมากนัก คนเห็นแบบนี้บอกอนามัยถูกลืม
อย่างไรก็ตาม ลูกสาวเจ้าของร้านตัวจริงเข้ามาโพสต์เพื่อสอบถาม ร้านนี้เป็นร้านของแม่ อยากรู้ว่า มันสกปรกจนดูไม่ได้เลยหรือ หรือดูทานไม่ลง หากทำอะไรผิดช่วยแนะนำด้วย เพราะไม่รู้จริง ๆ ว่าผิดตรงไหน ชาวเน็ตก็แนะนำว่า ควรเอาไปใส่มุ้งครอบป้องกันฝุ่น หรือจะตากแบบนี้ก็ต้องยกให้สูงกว่าพื้นมาก ๆ