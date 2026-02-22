HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไส้กรอกอีสานที่ดูดี เห็นหลังร้านทีลมแทบจับ ลูกเจ้าของถาม มันสกปรกจนดูไม่ได้หรือ ?

          ไส้กรอกอีสานที่ดูดี พอดูหลังร้านทีลมแทบจับ จนเจ้าของร้านต้องมาถามว่า มันสกปรกจนดูไม่ได้หรือ งานนี้คอมเมนต์สนั่น

ไส้กรอกอีสาน

          หนึ่งในอาหารอีสานยอดฮิตที่คนไทยชอบกินกัน คนอาจจะคุ้นกับส้มตำ ลาบ น้ำตก แต่สิ่งนี้ก็อร่อยไม่แพ้กัน นั่นคือ ไส้กรอกอีสาน

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งมีการถ่ายรูปร้านไส้กรอกอีสาน เผยให้เห็นเบื้องหลังการทำ เอาไส้กรอกตากแดดร้อน ๆ ความพีคคือ มันถูกแขวนเอาไว้ ไม่สูงจากพื้นดินมากนัก คนเห็นแบบนี้บอกอนามัยถูกลืม

ไส้กรอกอีสาน

          อย่างไรก็ตาม ลูกสาวเจ้าของร้านตัวจริงเข้ามาโพสต์เพื่อสอบถาม ร้านนี้เป็นร้านของแม่ อยากรู้ว่า มันสกปรกจนดูไม่ได้เลยหรือ หรือดูทานไม่ลง หากทำอะไรผิดช่วยแนะนำด้วย เพราะไม่รู้จริง ๆ ว่าผิดตรงไหน ชาวเน็ตก็แนะนำว่า ควรเอาไปใส่มุ้งครอบป้องกันฝุ่น หรือจะตากแบบนี้ก็ต้องยกให้สูงกว่าพื้นมาก ๆ

ไส้กรอกอีสาน

ไส้กรอกอีสาน


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไส้กรอกอีสานที่ดูดี เห็นหลังร้านทีลมแทบจับ ลูกเจ้าของถาม มันสกปรกจนดูไม่ได้หรือ ? โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:36:03 4,247 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา บักเซียงมันตายแล้ว ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย