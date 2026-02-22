ซื้อช็อกโกแลตรส Milk เปิดออกมาเป็นสีขาว ถกเสียงแตกถูกหรือผิด - ตรวจสอบให้แล้ว

ซื้อช็อกโกแลตเจ้าดังรสนม เปิดออกมาเป็นสีขาว แบบนี้ถูกหรือผิดถกกันเสียงแตก กระปุกดอทคอมตรวจสอบแล้ว มีแนวโน้มสูงเป็นตัวซีเคร็ต
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งมีการซื้อช็อกโกแลตเจ้าดัง รส Milk เมื่อแกะออกมากลับพบว่า ช็อกโกแลตเป็นสีขาว แบบนี้ปกติไหม
ด้านชาวเน็ตงานนี้กลับเสียงแตก มีทั้งส่วนที่มองว่าไม่ผิดและผิด ต่างมุมมองกันดังนี้
- กลุ่มที่มองว่าไม่ผิด เพราะมองว่า สั่งรสนมมา ก็ต้องสีขาวถูกแล้ว แบรนด์ระดับนี้ไม่พลาดง่าย ๆ
- กลุ่มที่มองว่าผิด เพราะมองว่า รสนม ไม่ได้หมายถึงสีขาว แล้วถ้าเทียบกับรูปบนกล่องก็เห็นชัด ๆ ว่าเป็นสีน้ำตาล ฉะนั้นคนซื้อได้ตัวซีเคร็ตของผิดแน่นอน ถ้าหากจะได้ช็อกโกแลตสีขาว ต้องสูตร White เท่านั้น
สุดท้าย จากการตรวจสอบของกระปุกดอทคอม พบว่า Milk ของแบรนด์ดังกล่าว เป็นช็อกโกแลตสีน้ำตาล ถ้าเป็นช็อกโกแลตสีขาวจะเป็นสูตร White