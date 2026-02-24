ประวัติ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ อายุเท่าไหร่
สำหรับ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ชื่อเล่น ดีดา เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2527 ปัจจุบันอายุ 41 ปี ย่างเข้า 42 ปี
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ลูกใคร
ประวัติครอบครัวนั้น ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ และนางเตือนจิตรา แสงไกร โดยมีพี่สาว คือ ชา-ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ รั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และน้องสาว คือ หญิง-อัลฑริกา ไทยเศรษฐ์ ซึ่งช่วงต้นปี 2565 ซาบีดาสมรสกับ ชาเดฟ-อนันต์ ปาทาน โดยมีนายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีด้วย
นอกจากนี้ ซาบีดา ยังเป็นหลานสาวของ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นลูกพี่ลูกน้องของ เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เรียกได้ว่า ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ถือเป็นคนที่ 3 ของตระกูล ที่เข้ามานั่งตำแหน่งรัฐมนตรี
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ มีพี่น้องกี่คน
- ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เป็นบุตรคนกลางของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และนางเตือนจิตรา แสงไกร (อดีตนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี)
- พี่สาว คือ ชา ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
- น้องสาว คือ หญิง อัลฑริกา ไทยเศรษฐ์
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ สามีคือใคร
ซาบีนา สมรสกับ ชาเดฟ อนันต์ ปาทาน เมื่อต้นปี 2565
ประวัติการศึกษาของ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ จบที่ไหน
- จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ธุรกิจของ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ มีอะไรบ้าง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชฎาอุทัยธานีทัวร์ ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง นำส่งงบการเงิน
- บริษัท ท่าทรายหนองมะโมง ชาชีพ จำกัด โดบ ซาบีนา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 4,800 หุ้น (48.00%) มูลค่าหุ้น 1,421,120 บาท ดำเนินธุรกิจร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
- บริษัท พาวเวอร์.ธันเดอร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 60,000 บาท (60.00%) มูลค่าหุ้น 1,494,318 บาท ดำเนินธุรกิจการผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้า ปัจจุบันมีสถานภาพกิจการเป็นเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสืออุทัย ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการก่อสร้างถนน สะพานและอุโมงค์ ปัจจุบันมีสถานภาพกิจการเป็นเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
- บริษัท ใจบุญ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น (5.00%) มูลค่าหุ้น 10,012,329 บาท
ไลฟ์สไตล์ของ ซาบีดา สาวอาร์ต เป็นคนแบบไหน
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพี่น้องทั้ง 3 คนว่า ถึงแม้ทุกคนจะแต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้ว แต่ก็ยังสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก คอยช่วยเหลือกันตลอด พร้อมกับยกให้ครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งของชีวิต และด้วยความที่เป็นลูกสาวคนกลาง เธอจึงติดพี่สาวมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีโลกส่วนตัวสูง แต่ไม่ถึงกับเป็น Introvert เพราะบทบาทในครอบครัวไม่เอื้อ
นอกจากนี้ ซาบีดา สาวอาร์ต ยังชื่นชอบศิลปะ การถ่ายรูป และการท่องเที่ยว พร้อมกับชื่นชมคุณพ่อว่าเป็น "You are amazing" โดยคุณพ่อมีสุภาษิตเขียนไว้ที่บ้านว่า “อ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอ แข็งแรงแต่อย่าแข็งกระด้าง” ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอยึดถือมาตลอด
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ก้าวสู่เส้นทางสังคมและการเมืองได้อย่างไร
สำหรับการทำงานการเมืองนั้น ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ทำงานใกล้ชิดกับนายชาดา ผู้เป็นพ่อมาตลอด ทั้งในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งและการดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยเธอได้รับมอบหมายงานสำคัญในการลงพื้นที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน โดยเฉพาะในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของตระกูล “ไทยเศรษฐ์” ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานบุญ หรืองานศพ
นอกจากนี้เธอยังทำงานให้กับมูลนิธิไทยเศรษฐ์ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่โควิด 19 แพร่ระบาด จากนั้นเมื่อนายชาดาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เธอก็เป็นหนึ่งในคณะทำงาน เรียกได้ว่ามีการเรียนรู้งานการเมืองมาพอสมควร
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รับตำแหน่ง รมต. ต่อจากพ่อเมื่อใด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 ชื่อของ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ได้รับความสนใจในสังคมเป็นอย่างมาก เมื่อ นายชาดา ขอถอนตัวจากตำแหน่งใน ครม. แพทองธาร 1 พร้อมกับส่งลูกสาว ซาบีดา มาสานงานต่อในตำแหน่ง มท.3 ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่า การที่นายชาดาส่งลูกสาวมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ คล้ายกับดำเนินรอยตามนายทักษิณ ชินวัตร เหมือนกับว่าตัวเองเป็นไม่ได้ก็ส่งลูกสาวมาเป็นแทน
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 4 กันยายน 2567 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลแพทองธาร โดย ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ นั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไม่ผิดไปจากโผที่ปรากฏตามหน้าสื่อ
ผลงานเด่นของซาบีดา ในเก้าอี้ รมช.มหาดไทย มีอะไรบ้าง
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เป็นนักการเมืองหญิงที่มีบทบาทในฝ่ายบริหาร โดยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2567 - 19 มิถุนายน 2568
ในตำแหน่งดังกล่าวเธอได้รับมอบหมายกำกับดูแลภารกิจสำคัญหลายด้านของกระทรวงมหาดไทย หนึ่งในนั้นคือกิจการกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
ปัจจุบัน ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ในรัฐบาลรักษาการ)
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “นายกองเอก” คืออะไร
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ระบุว่า ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน ในฐานะ “รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน” (รอง ผบ.อส.) ซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
ด้วยบทบาทหน้าที่ดังกล่าวจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ชั้นยศ “นายกองเอก” เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่และอำนาจการบังคับบัญชา ตลอดจนประโยชน์ต่อการบริหารงานด้านความมั่นคงภายใน
ทั้งนี้ ยศนายกองเอก เป็นชั้นยศระดับสูงของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย
การแต่งตั้งยศดังกล่าวต้องกระทำโดยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เท่านั้น โดยที่ผ่านมาได้มีการพระราชทานยศ “นายกองเอก” ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน รวมถึงพระราชทานเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมาแล้วหลายครั้ง
อ่านข่าว : ไขคำตอบ นายกองเอก คืออะไร หลังมีข่าว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์
ทั้งหมดนี้คือ ประวัติ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ สะท้อนบทบาทของนักการเมืองหญิงที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทในระดับบริหาร พร้อมได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา การได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “นายกองเอก” จึงถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญในประวัติการทำงาน ที่แสดงถึงบทบาทและความรับผิดชอบซึ่งเคยได้รับมอบหมาย
หลังจากนี้เส้นทางการเมืองและบทบาทในเวทีสาธารณะของเธอจะยังคงเป็นที่จับตาของสังคม ว่าจะมีทิศทางและผลงานในลำดับต่อไปอย่างไรต่อไป