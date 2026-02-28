HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

FACE OFF แฝดคนละฝา ยุติการออกอากาศ ดีใจที่ได้สร้างเสียงหัวเราะ แฟน ๆ ตกใจมาก


           แฟน ๆ ตกใจ รายการดังประกาศยุติการออกอากาศ ขอบคุณทีมงาน-ผู้ที่ติดตาม ดีใจที่ได้สร้างเสียงหัวเราะ ลั่นหากมีโอกาสจะกลับมา

FACE OFF แฝดคนละฝา รายการดัง ยุติการออกอากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FACE OFF แฝดคนละฝา

           เป็นอีกหนึ่งรายการดังที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนรายการมานานหลายปี สำหรับ FACE OFF แฝดคนละฝา รายการวาไรตี้ที่ใช้ AI ปลอมหน้า ปลอมเสียง ของเหล่าซุปตาร์ ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (27 กุมภาพันธ์ 2569) แฟนรายการต่างใจหาย เมื่อรายการโปรดเตรียมลาจอ ยุติการออกอากาศ 
           
           โดยบนเพจ FACE OFF แฝดคนละฝา ได้โพสต์ข้อความว่า... 
           
           "แถลงจากรายการ Face Off แฝดคนละฝา รายการเราขอยุติการออกอากาศแต่เพียงเท่านี้ 
           
           ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอด ขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่ลองผิดลองถูกกันมา ขอบคุณเหล่าดารานักแสดงทุกคน เราเห็นถึงความใส่ใจต่อการมาร่วมรายการของทุกคน รวมถึงเหล่าผู้จัดการ ผู้ติดตามต่าง ๆ ที่ร่วมหลบซ่อน ปิดบังความลับของบรรดาแฝด ๆ ทั้งหลายมาก ๆ 
           
FACE OFF แฝดคนละฝา รายการดัง ยุติการออกอากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FACE OFF แฝดคนละฝา

           ขอบคุณป๋ากิ๊ก สุดยอดพิธีกรผู้ที่ตั้งใจและใส่ใจในการทำงานมาก ๆ และสุดท้ายขอขอบคุณเหล่าสปอนเซอร์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนรายการมาโดยตลอด หากมีโอกาสเราสัญญาว่าจะกลับมาใหม่ ในรูปแบบที่จึ้งกว่าเดิม"

FACE OFF แฝดคนละฝา รายการดัง ยุติการออกอากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FACE OFF แฝดคนละฝา
           
           รวมถึงเผยว่า "ในฐานะตัวแทนทีมงาน ขอขอบคุณแฟน ๆ รายการทุกคนนะคะ อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ปลื้มใจ ดีใจที่ทุกคนมีเสียงหัวเราะไปกับรายการนี้ จะเก็บทุกคอมเมนต์ไปพัฒนาและปรับปรุงในรายการที่จะผลิตขึ้นมาใหม่
           
           หากชื่นชอบผลงานของทีมครีเอทีฟผลิตรายการ สามารถติดตามผลงาน
           
           1. ปัญญา 5 ดาว
           
           2. GOODBYE ตายไม่รู้ตัว
           
           3. คนอวดผี413
           
           4. ชิงช้าสวรรค์2026
           
           ขอบคุณอีกครั้งค่ะ"
           
           ทั้งนี้ ก็มีแฟนรายการหลายคนรู้สึกตกใจ และเข้ามาคอมเมนต์เสียดายกันจำนวนมาก โดยบางคนชี้ว่ารู้สึกแปลกใจอยู่แล้ว ที่ไม่มีการบอกถึงแขกที่จะมาออกรายการตอนต่อไป พร้อมกันนั้นยังให้กำลังใจทีมงานและทิ้งคำแนะนำต่าง ๆ ไว้ โดยจะเฝ้ารอรายการใหม่ ๆ ที่จะตามมาหลังจากนี้

FACE OFF แฝดคนละฝา รายการดัง ยุติการออกอากาศ

FACE OFF แฝดคนละฝา รายการดัง ยุติการออกอากาศ


FACE OFF แฝดคนละฝา รายการดัง ยุติการออกอากาศ


FACE OFF แฝดคนละฝา รายการดัง ยุติการออกอากาศ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
FACE OFF แฝดคนละฝา ยุติการออกอากาศ ดีใจที่ได้สร้างเสียงหัวเราะ แฟน ๆ ตกใจมาก โพสต์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:24:49 2,648 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 วันมาฆบูชา ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 เสือ ดุสิต
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย