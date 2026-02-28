แฟน ๆ ตกใจ รายการดังประกาศยุติการออกอากาศ ขอบคุณทีมงาน-ผู้ที่ติดตาม ดีใจที่ได้สร้างเสียงหัวเราะ ลั่นหากมีโอกาสจะกลับมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FACE OFF แฝดคนละฝา
เป็นอีกหนึ่งรายการดังที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนรายการมานานหลายปี สำหรับ FACE OFF แฝดคนละฝา รายการวาไรตี้ที่ใช้ AI ปลอมหน้า ปลอมเสียง ของเหล่าซุปตาร์ ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (27 กุมภาพันธ์ 2569) แฟนรายการต่างใจหาย เมื่อรายการโปรดเตรียมลาจอ ยุติการออกอากาศ
โดยบนเพจ FACE OFF แฝดคนละฝา ได้โพสต์ข้อความว่า...
"แถลงจากรายการ Face Off แฝดคนละฝา รายการเราขอยุติการออกอากาศแต่เพียงเท่านี้
ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอด ขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่ลองผิดลองถูกกันมา ขอบคุณเหล่าดารานักแสดงทุกคน เราเห็นถึงความใส่ใจต่อการมาร่วมรายการของทุกคน รวมถึงเหล่าผู้จัดการ ผู้ติดตามต่าง ๆ ที่ร่วมหลบซ่อน ปิดบังความลับของบรรดาแฝด ๆ ทั้งหลายมาก ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FACE OFF แฝดคนละฝา
ขอบคุณป๋ากิ๊ก สุดยอดพิธีกรผู้ที่ตั้งใจและใส่ใจในการทำงานมาก ๆ และสุดท้ายขอขอบคุณเหล่าสปอนเซอร์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนรายการมาโดยตลอด หากมีโอกาสเราสัญญาว่าจะกลับมาใหม่ ในรูปแบบที่จึ้งกว่าเดิม"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FACE OFF แฝดคนละฝา
รวมถึงเผยว่า "ในฐานะตัวแทนทีมงาน ขอขอบคุณแฟน ๆ รายการทุกคนนะคะ อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ปลื้มใจ ดีใจที่ทุกคนมีเสียงหัวเราะไปกับรายการนี้ จะเก็บทุกคอมเมนต์ไปพัฒนาและปรับปรุงในรายการที่จะผลิตขึ้นมาใหม่
หากชื่นชอบผลงานของทีมครีเอทีฟผลิตรายการ สามารถติดตามผลงาน
1. ปัญญา 5 ดาว
2. GOODBYE ตายไม่รู้ตัว
3. คนอวดผี413
4. ชิงช้าสวรรค์2026
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ"
ทั้งนี้ ก็มีแฟนรายการหลายคนรู้สึกตกใจ และเข้ามาคอมเมนต์เสียดายกันจำนวนมาก โดยบางคนชี้ว่ารู้สึกแปลกใจอยู่แล้ว ที่ไม่มีการบอกถึงแขกที่จะมาออกรายการตอนต่อไป พร้อมกันนั้นยังให้กำลังใจทีมงานและทิ้งคำแนะนำต่าง ๆ ไว้ โดยจะเฝ้ารอรายการใหม่ ๆ ที่จะตามมาหลังจากนี้