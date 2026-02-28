เต วรากร เผยเหตุเลือกอยู่กับหมอนทองวิทยา ไม่ย้ายตาม อ.สกล สัญญาแล้วนี่จะเป็นที่สุดท้าย

เต วรากร เปิดใจ เหตุเลือกอยู่หมอนทองวิทยา ไม่ย้ายตาม อ.สกล ย้ำตัดสินใจเอง ไม่มีใครบงการ สัญญากับพ่อแม่แล้วจะเป็นที่สุดท้าย อีกแค่ปีเดียวจะจบ ไม่อยากซ้ำชั้น ม.4
ภาพจาก Instagram tvarakorn__
เป็นดราม่าระอุขึ้นมาในวงการฟุตบอลเยาวชน เมื่อ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะโค้ชขนฝน ของทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนวิทยา ประกาศแยกทางกับหมอนทองวิทยา ก่อนมีภาพ อ.สกล ที่ถือของเดินจากสนามไฟเพียงลำพัง โดยไม่มีเด็ก ๆ เดินไปส่ง บางคนถึงขั้นบอกว่ามีการปิดไฟไล่ จนทางกู้ภัยต้องมาเปิดใจชี้แจง
ล่าสุด (28 กุมภาพันธ์ 2569) เต วรากร ช่างเขียนดี หนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งที่ได้รับความสนใจมากของทีมหมอนทองวิทยา ได้ออกมาเปิดใจผ่านไลฟ์ บอกชัดว่าจะย้ายตาม อ.สกล ไปหรือไม่ พร้อมเหตุผลของการตัดสินใจนี้
ภาพจาก TikTok @varakorn.changkha7
โดย เต วรากร ระบุว่า จะขออยู่ที่โรงเรียนหมอนทองวิทยาต่อ ไม่ได้ย้ายตาม อ.สกล ไปยังทีมใหม่ สาเหตุก็เพราะตนสัญญากับพ่อแม่ไว้แล้วว่าที่นี่จะเป็นที่สุดท้าย เนื่องจากตนย้ายมาหลายโรงเรียนแล้ว และก็เหลืออีกแค่ปีสุดท้ายแล้วที่ตนจะเรียนจบ ถ้าตนย้ายไปก็ต้องไปเรียนซ้ำชั้น ม.4 อีก ต้องเรียนอีกกี่ปีกว่าจะจบ
ยืนยันว่าไม่ได้เนรคุณ อ.สกล ก็ยังรักแกเหมือนเดิม ก็เห็นแกเป็นพ่อ ตนแค่ไม่ได้ย้ายตามไปเฉย ๆ เรื่องนี้เป็นการตัดสินใจเอง ไม่ได้ให้ใครมาตัดสินใจในชีวิต ก็มีแค่ครอบครัวตนที่บอกและให้คำแนะนำ แต่ตนเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะอยู่ที่นี่ต่อ
ตนก็ไม่ได้อยากออกมาพูดอะไร แต่มันหนักเกินไปแล้ว ในความคิดตน ตนก็แค่อยากเตะบอลเฉย ๆ
ภาพจาก TikTok @varakorn.changkha7
ภาพจาก Instagram tvarakorn__