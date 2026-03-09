โหนกระแสวันนี้ ฟังอีกมุมจากหมอผ่าตัด หมอรักษา เป็นอย่างไร ค่ารักษาใครจ่าย

โหนกระแสวันนี้ ฟังอีกมุมจากหมอผ่าตัด หมอรักษา ความจริงเป็นอย่างไร แล้วค่ารักษานี้ใครเป็นคนจ่าย
จากกรณีมีนักธุรกิจศัลยกรรม แต่เกิดสลบไม่ฟื้น จนตอนนี้เสียค่าใช้จ่ายร่วม 2 ล้านบาท กลายเป็นเรื่องดังทั่วโซเชียล
วันที่ 9 มีนาคม 2569 โหนกระแส มีการเชิญฝั่งญาติและฝั่งคลินิกศัลยกรรมมาออกรายการเพื่อพูดในมุมตัวเอง รายละเอียดดังนี้
ญาติสงสัยว่า ทำไมถึงมีปัญหาได้ เพราะที่ผ่านมาเคยผ่าตัดใหญ่ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ให้ยาสลบมากไป หรือแพ้ยาสลบอะไรหรือเปล่า
วิสัญญีแพทย์ในคลินิกเล่าในมุมตัวเอง
วิสัญญีแพทย์ คนที่ดูแลคนไข้ในวันผ่าตัด กล่าวว่า ก่อนที่จะผ่าตัด จะมีการสกรีนคนไข้ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดก่อน และเมื่อผ่าตัดตามที่ตกลงกันไว้ มีการดมยาสลบ กระทั่งช่วงท้ายของการผ่าตัด (ประมาณ 4 ชั่วโมงหลังเริ่มผ่าตัด) คนไข้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น เหงื่อออกมา ชีพจรเริ่มเร็ว ไข้ขึ้น 39.2 องศา ดังนั้นจึงหยุดการผ่าตัด หยุดให้ยาในทันที
การที่คนไข้ดมยาสลบก่อนหน้าแล้วปลอดภัยดี ไม่ได้การันตีว่าครั้งนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ แต่โอกาสเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างยาก เป็น 1 ใน 100,000 ครั้ง ตรวจสอบก่อนหน้าไม่ได้ รู้ได้หน้างานเท่านั้น ถ้าจะตรวจสอบต้องตัดกล้ามเนื้อส่งตรวจ ซึ่งไม่มีใครทำ
ภาพจาก โหนกระแสหลังจากนั้นมีการส่งโรงพยาบาล หลังประสานไป 3 โรงพยาบาล เนื่องจากอาการของคนไข้ ต้องการโรงพยาบาลที่ใหญ่ โรงพยาบาลที่ประสานในช่วงแรกนั้นอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และต้องมียาที่ใช้รักษาได้
ทั้งนี้ หมอยืนยันว่า คนไข้ฟื้นตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกแล้ว ส่วนทางญาติ มองว่า ไม่ได้ฟื้น เพราะยังมีเครื่องช่วยหายใจอยู่ ควรที่จะต้องกินข้าวได้ พูดคุยได้ ไม่รู้ว่า คำว่าฟื้นของหมอกับของญาติต่างกันแค่ไหน
ขณะเดียวกัน มีเอกสารระบุเอาไว้ว่า อาการของคนไข้ จะใช้เวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์ถึงจะเริ่มหาย นับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา
หมอที่รักษา เปิดเผยอาการ
ส่วนอาการตอนมาถึงโรงพยาบาล คนไข้ขยับตัวไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อสลายทั้งตัว แต่คนไข้มีสติ เขารู้ตัว พูดไม่ได้เพราะใส่ท่อช่วยหายใจ ความดันมาตกตอนถึงมือเรา และชีพจรพุ่งสูงถึง 170 หลอดเลือดหัวใจตีบ
เมื่อวานนี้ คนไข้เพิ่งลุกขึ้นนั่งได้ 2 นาทีอย่างยากลำบาก เป็นเพราะเรื่องกล้ามเนื้อสลายทั้งตัวนั่นเอง รวมถึงเรื่องไตวายเฉียบพลันทั้งที่ไม่ได้เป็นโรคไต คาดว่า อาการน่าจะดีขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์หลังจากนี้
โรคนี้อัตราส่วนปกติคือ 1 ใน 2 แสนของการดมยาสลบ แต่จะปรับเป็น 1 ใน 1 ล้านกับคนทั่วไป ดังนั้นอย่าตระหนกเรื่องการรักษาพยาบาลหรือการทำหัตถการ
ส่วนค่ารักษาพยาบาล ทางคลินิกจัดการช่วยเหลือไปแล้ว
