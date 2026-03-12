ไขข้อสงสัย ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด ทำไมเรือไทยยังเข้าไป - กรรชัย ว่ายังไงกับคำชี้แจง

ไขข้อข้องใจ อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขู่ไม่ให้เรือผ่าน ทำไมเรือไทย มยุรี นารี ยังกล้าเข้าไป ทางเจ้าของเรือแจงไว้แล้ว ยันขออนุญาต-ประสานหน่วยงานทางทะเลแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
กล่าวคือ ทางบริษัทได้มีการขออนุญาตและประสานกับหน่วยงานทางทะเลทุกอย่างแล้วเรียบร้อย ก่อนออกเดินทางเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ได้แสดงความคิดเห็นต่อว่า ช่วงเวลานี้คือมีการประกาศสงครามกันอยู่ "เพราะฉะนั้น UKMTO ก็ไม่น่าจะ..." ก่อนจะตบท้ายว่า "แหม่ ลำบากใจเนอะ"
เหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทย มยุรี นารี ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางสถานการณ์เดือดในตะวันออกกลาง ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจ โดยพบว่าก่อนหน้านี้อิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมขู่จะยิงเรือที่ผ่านช่องแคบดังกล่าว นำมาซึ่งข้อสงสัย ว่าเหตุใดเรือไทยยังกล้าผ่านเข้าไปอีก ทั้งที่รู้ว่าผ่านไปไม่ได้
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ล่าสุด (12 มีนาคม 2569) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 ได้พูดถึงประเด็นนี้ โดยพบว่าทางบริษัทเจ้าของเรือได้ชี้แจงไว้ว่า ก่อนการแล่นเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เรือมยุรี นารี ได้ดำเนินมาตรการป้องกันความปลอดภัยในระดับที่เข้มงวดอย่างมาก และมีการรักษาการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) และศูนย์ประสานงานความปลอดภัยทางทะเลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ตามประกาศคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เรือได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามประกาศคำแนะนำล่าสุดที่ออกโดย UKMTO และหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์