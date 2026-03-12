HILIGHT
ไขข้อสงสัย ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด ทำไมเรือไทยยังเข้าไป - กรรชัย ว่ายังไงกับคำชี้แจง

          ไขข้อข้องใจ อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขู่ไม่ให้เรือผ่าน ทำไมเรือไทย มยุรี นารี ยังกล้าเข้าไป ทางเจ้าของเรือแจงไว้แล้ว ยันขออนุญาต-ประสานหน่วยงานทางทะเลแล้ว 

ทำไมเรือไทย มยุรี นารี ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้

ทำไมเรือไทย มยุรี นารี ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

          เหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทย มยุรี นารี ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางสถานการณ์เดือดในตะวันออกกลาง ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจ โดยพบว่าก่อนหน้านี้อิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมขู่จะยิงเรือที่ผ่านช่องแคบดังกล่าว นำมาซึ่งข้อสงสัย ว่าเหตุใดเรือไทยยังกล้าผ่านเข้าไปอีก ทั้งที่รู้ว่าผ่านไปไม่ได้ 

ทำไมเรือไทย มยุรี นารี ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ล่าสุด (12 มีนาคม 2569) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 ได้พูดถึงประเด็นนี้ โดยพบว่าทางบริษัทเจ้าของเรือได้ชี้แจงไว้ว่า ก่อนการแล่นเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เรือมยุรี นารี ได้ดำเนินมาตรการป้องกันความปลอดภัยในระดับที่เข้มงวดอย่างมาก และมีการรักษาการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) และศูนย์ประสานงานความปลอดภัยทางทะเลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ตามประกาศคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง 

          ทั้งนี้ เรือได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามประกาศคำแนะนำล่าสุดที่ออกโดย UKMTO และหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

          กล่าวคือ ทางบริษัทได้มีการขออนุญาตและประสานกับหน่วยงานทางทะเลทุกอย่างแล้วเรียบร้อย ก่อนออกเดินทางเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ 

          ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ได้แสดงความคิดเห็นต่อว่า ช่วงเวลานี้คือมีการประกาศสงครามกันอยู่ "เพราะฉะนั้น UKMTO ก็ไม่น่าจะ..." ก่อนจะตบท้ายว่า "แหม่ ลำบากใจเนอะ" 

ทำไมเรือไทย มยุรี นารี ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

ทำไมเรือไทย มยุรี นารี ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

ทำไมเรือไทย มยุรี นารี ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 





