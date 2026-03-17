เปิดอาชีพใหม่ หนุ่มผุดไอเดียรับจ้างเติมน้ำมัน แก้ปัญหารอคิวนาน เผยคนติดต่อเพียบ

หนุ่มแม่สอดหัวใส ปิ๊งไอเดียรับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน คิดค่าเสียเวลา 300 บาทต่อคัน ลูกค้าแห่จองคิวแน่น เพราะไม่อยากรอเองนาน 3 ชั่วโมง
สอบถาม คุณชยาทอง อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่โพสต์รับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน โดยเล่าว่า ตนขายของอยู่ในตลาดช่วงเย็น ส่วนช่วงเช้ามีเวลาว่าง จึงสังเกตเห็นว่าที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่มีคนมาต่อคิวยาวมาก บางช่วงยาวถึง 3-4 กิโลเมตร จึงเกิดไอเดียใช้เวลาว่างมารับจ้างต่อคิวแทนคนอื่น
เจ้าตัวระบุว่า หลังจากโพสต์ประกาศไม่นานก็มีคนติดต่อเข้ามาสอบถามประมาณ 3 ราย หลายคนมองว่าเป็นไอเดียที่ดี เพราะบางคนต้องรอต่อคิวตั้งแต่ช่วงตี 4 และกว่าจะได้เติมน้ำมันก็เกือบ 7 โมงเช้า ทำให้ต้องเสียเวลานานถึง 3 ชั่วโมง
วันที่ 17 มีนาคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังมีการเปิดรับจ้างต่อคิวเติมน้ำมันในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งกลายเป็นไอเดียทำเงินรูปแบบใหม่ เมื่อคิวเติมน้ำมันยาวหลายกิโลเมตร ทำให้ประชาชนบางส่วนยอมจ่ายเงินเพื่อประหยัดเวลา
บริการดังกล่าวคิดค่าเสียเวลา 300 บาทต่อคัน โดยลูกค้าสามารถนำรถมาจอดและฝากกุญแจไว้ จากนั้นผู้รับจ้างจะนำรถไปเข้าคิวเติมน้ำมันให้ เมื่อเติมเสร็จแล้วจะโทร. แจ้งให้เจ้าของรถมารับรถกลับ พร้อมชำระค่าน้ำมันตามสลิปจริง โดยรับงานได้ประมาณวันละ 10 คัน และต้องทักมาจองคิวล่วงหน้า เนื่องจากคิวค่อนข้างแน่น
สอบถาม คุณชยาทอง อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่โพสต์รับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน โดยเล่าว่า ตนขายของอยู่ในตลาดช่วงเย็น ส่วนช่วงเช้ามีเวลาว่าง จึงสังเกตเห็นว่าที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่มีคนมาต่อคิวยาวมาก บางช่วงยาวถึง 3-4 กิโลเมตร จึงเกิดไอเดียใช้เวลาว่างมารับจ้างต่อคิวแทนคนอื่น
เจ้าตัวระบุว่า หลังจากโพสต์ประกาศไม่นานก็มีคนติดต่อเข้ามาสอบถามประมาณ 3 ราย หลายคนมองว่าเป็นไอเดียที่ดี เพราะบางคนต้องรอต่อคิวตั้งแต่ช่วงตี 4 และกว่าจะได้เติมน้ำมันก็เกือบ 7 โมงเช้า ทำให้ต้องเสียเวลานานถึง 3 ชั่วโมง
นอกจากนี้ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องลางานหรือใช้วันหยุดเพื่อมาต่อคิวเติมน้ำมัน จึงมองว่าการจ่ายเงินเพื่อให้คนอื่นมาต่อคิวแทน อาจช่วยประหยัดเวลาและทำให้สามารถไปทำธุระอื่นได้