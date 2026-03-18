HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวลาวนำทองจากแม่น้ำโขงมาตรวจที่ไทย เคยถูกตีราคา 5 หมื่น ได้รู้มูลค่าจริงถึงกับปลื้ม

           สาวลาวหอบทองที่ร่อนเองจากแม่น้ำโขงข้ามฝั่งมาตรวจที่ไทย หลังเคยถูกตีราคาแค่ 5หมื่น ก่อนรู้มูลค่าจริงพุ่งเกือบ 2 แสน

ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           วันที่ 18 มีนาคม 2569 TikTok @namobanchangtongdaengso0 ของ นะโม บ้านช่างทอง เผยเรื่องราวที่ลูกค้าหญิงจาก สปป.ลาว เดินทางข้ามฝั่งมาที่ประเทศไทย เพื่อนำทองคำธรรมชาติ หรือ ทองแม่น้ำโขง ที่สะสมมาจำนวนหนึ่ง มาให้ตรวจสอบ หลังเคยนำไปสอบถามราคาที่เวียงจันทร์ แต่ถูกประเมินเพียงประมาณบาทละ 50,000 - 53,000 บาทเท่านั้น

ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           ระหว่างการพูดคุย หญิงเจ้าของทองเปิดเผยว่า ทองทั้งหมดได้มาจากการร่อนทองตามวิถีชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ำโขง โดยจะขุดดินขึ้นมาร่อนหาเม็ดทองขนาดเล็กมาก บางเม็ดมีขนาดเล็กเท่าเส้นผม จากนั้นจะใช้ "น้ำบ่า" หรือปรอท เป็นตัวช่วยให้ทองรวมตัวกัน ก่อนนำไปห่อผ้า บีบเอาปรอทออก และนำไปเผาไฟจนได้เป็นก้อนทองสีเหลืองอร่าม ซึ่งก้อนขนาดใหญ่บางก้อนต้องใช้เวลาสะสมถึงประมาณ 12–13 วัน ขณะที่ก้อนเล็กใช้เวลาราว 4–5 วัน

ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ นะโมได้ใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจทองในจุดที่สะอาด พบว่ามีค่าความบริสุทธิ์อยู่ที่ประมาณ 92–93% โดยยังมีสิ่งสกปรกปะปนอยู่ ก่อนจะนำไปหลอมเพื่อแยกสิ่งเจือปนออก ซึ่งหลังการหลอมแล้ว ค่าความบริสุทธิ์ยังคงอยู่ที่ประมาณ 92% เท่าเดิม และพบว่าทองจากแม่น้ำโขงมีแร่เงินผสมอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นลักษณะปกติของทองธรรมชาติจากแต่ละแหล่งที่มีเปอร์เซ็นต์แตกต่างกัน

           ทั้งนี้ ก่อนหลอมทองมีน้ำหนักประมาณ 37 กรัม แต่หลังผ่านกระบวนการหลอม น้ำหนักลดลงเหลือราว 33 กรัม เนื่องจากมีสิ่งเจือปน เช่น หิน กรวด และคราบสกปรกที่ติดมากับทองดิบหลุดออกไป อย่างไรก็ตาม เนื้อทองที่ได้ยังคงมีความสวยงามชัดเจน

ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           หลังการประเมินราคา นะโมได้คำนวณมูลค่าทองตามเปอร์เซ็นต์ที่ตรวจได้ พร้อมบวกราคาเพิ่มตามทอง 99% บาทละ 1,500 บาท ก่อนสรุปได้มูลค่าเกือบ 200,000 บาท ซึ่งทำให้หญิงสาวถึงกับแสดงอาการตื่นเต้นและดีใจอย่างเห็นได้ชัด โดยยอมรับว่ารู้สึกสบายใจที่ได้นำทองมาตรวจสอบ และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับทองธรรมชาติเพิ่มเติม

           ในตอนท้าย นะโมยังกล่าวขอบคุณหญิงสาวที่นำประสบการณ์การร่อนทองจากแม่น้ำโขงมาแบ่งปัน พร้อมอธิบายว่า ทองคำตามธรรมชาติมักจะมาพร้อมแร่เงิน ซึ่งเป็นลักษณะของแร่ในธรรมชาติ ก่อนอวยพรให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หลังเดินทางเข้ามาทางจังหวัดหนองคายและเตรียมกลับในวันเดียวกัน



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวลาวนำทองจากแม่น้ำโขงมาตรวจที่ไทย เคยถูกตีราคา 5 หมื่น ได้รู้มูลค่าจริงถึงกับปลื้ม โพสต์เมื่อ 18 มีนาคม 2569 เวลา 10:00:42
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย