สาวลาวนำทองจากแม่น้ำโขงมาตรวจที่ไทย เคยถูกตีราคา 5 หมื่น ได้รู้มูลค่าจริงถึงกับปลื้ม

สาวลาวหอบทองที่ร่อนเองจากแม่น้ำโขงข้ามฝั่งมาตรวจที่ไทย หลังเคยถูกตีราคาแค่ 5หมื่น ก่อนรู้มูลค่าจริงพุ่งเกือบ 2 แสน
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
วันที่ 18 มีนาคม 2569 TikTok @namobanchangtongdaengso0 ของ นะโม บ้านช่างทอง เผยเรื่องราวที่ลูกค้าหญิงจาก สปป.ลาว เดินทางข้ามฝั่งมาที่ประเทศไทย เพื่อนำทองคำธรรมชาติ หรือ ทองแม่น้ำโขง ที่สะสมมาจำนวนหนึ่ง มาให้ตรวจสอบ หลังเคยนำไปสอบถามราคาที่เวียงจันทร์ แต่ถูกประเมินเพียงประมาณบาทละ 50,000 - 53,000 บาทเท่านั้น
ระหว่างการพูดคุย หญิงเจ้าของทองเปิดเผยว่า ทองทั้งหมดได้มาจากการร่อนทองตามวิถีชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ำโขง โดยจะขุดดินขึ้นมาร่อนหาเม็ดทองขนาดเล็กมาก บางเม็ดมีขนาดเล็กเท่าเส้นผม จากนั้นจะใช้ "น้ำบ่า" หรือปรอท เป็นตัวช่วยให้ทองรวมตัวกัน ก่อนนำไปห่อผ้า บีบเอาปรอทออก และนำไปเผาไฟจนได้เป็นก้อนทองสีเหลืองอร่าม ซึ่งก้อนขนาดใหญ่บางก้อนต้องใช้เวลาสะสมถึงประมาณ 12–13 วัน ขณะที่ก้อนเล็กใช้เวลาราว 4–5 วัน
เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ นะโมได้ใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจทองในจุดที่สะอาด พบว่ามีค่าความบริสุทธิ์อยู่ที่ประมาณ 92–93% โดยยังมีสิ่งสกปรกปะปนอยู่ ก่อนจะนำไปหลอมเพื่อแยกสิ่งเจือปนออก ซึ่งหลังการหลอมแล้ว ค่าความบริสุทธิ์ยังคงอยู่ที่ประมาณ 92% เท่าเดิม และพบว่าทองจากแม่น้ำโขงมีแร่เงินผสมอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นลักษณะปกติของทองธรรมชาติจากแต่ละแหล่งที่มีเปอร์เซ็นต์แตกต่างกัน
ทั้งนี้ ก่อนหลอมทองมีน้ำหนักประมาณ 37 กรัม แต่หลังผ่านกระบวนการหลอม น้ำหนักลดลงเหลือราว 33 กรัม เนื่องจากมีสิ่งเจือปน เช่น หิน กรวด และคราบสกปรกที่ติดมากับทองดิบหลุดออกไป อย่างไรก็ตาม เนื้อทองที่ได้ยังคงมีความสวยงามชัดเจน
หลังการประเมินราคา นะโมได้คำนวณมูลค่าทองตามเปอร์เซ็นต์ที่ตรวจได้ พร้อมบวกราคาเพิ่มตามทอง 99% บาทละ 1,500 บาท ก่อนสรุปได้มูลค่าเกือบ 200,000 บาท ซึ่งทำให้หญิงสาวถึงกับแสดงอาการตื่นเต้นและดีใจอย่างเห็นได้ชัด โดยยอมรับว่ารู้สึกสบายใจที่ได้นำทองมาตรวจสอบ และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับทองธรรมชาติเพิ่มเติม
ในตอนท้าย นะโมยังกล่าวขอบคุณหญิงสาวที่นำประสบการณ์การร่อนทองจากแม่น้ำโขงมาแบ่งปัน พร้อมอธิบายว่า ทองคำตามธรรมชาติมักจะมาพร้อมแร่เงิน ซึ่งเป็นลักษณะของแร่ในธรรมชาติ ก่อนอวยพรให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หลังเดินทางเข้ามาทางจังหวัดหนองคายและเตรียมกลับในวันเดียวกัน